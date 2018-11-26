Мойес: «Кроос согласился перейти в МЮ в 2014 году»

Бывший тренер МЮ Дэвид Мойес рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника Тони Крооса, а также о том, что ему не хватило времени в манкунианском клубе.

Кроос в 2014 году был согласен перейти в МЮ вместе со мной. Я встретился с ним и его женой, и мы всё согласовали. Это было в конце сезона перед его трансфером в «Реал».

Конечно, я чувствовал, что мне не хватило времени в МЮ . В таком клубе после эпохи Фергюсона дать его сменщику всего девять месяцев... В МЮ нельзя было проводить революцию, это должна была быть эволюция. На это требовалось время.

Я не собирался менять всё, что делал Фергюсон, но многие вещи нужно было исправлять.