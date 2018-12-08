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Сёмин: «Я доволен первой частью сезона в исполнении „Локомотива“»

08 декабря 2018, 20:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Оренбургом» (2:1) подвел итоги первой части сезона для «железнодорожников».

После 17 туров «Локо» занимает 4-е место в таблице, набрав 28 очков. 

Оценивать результат будем в конце сезона. Что касается моих ощущений, я доволен первой частью сезона. Футболисты – молодцы. В сложных ситуациях проявляли бойцовский характер. Поэтому мы идем наверху и боремся за награды.

Не так легко победить «Оренбург». Они великолепно обороняются большим количеством игроков. В первом тайме, когда у соперника хватает физики, он нас опережает. Разрушать легче, чем созидать. Во втором тайме на фоне усталости у нас появляется больше простора. Наверное, поэтому нам легче.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
08 декабря 2018 в 21:53
"Не так легко победить «Оренбург" А потом просто невозможно победить "Порту", да и "Шальке" дома. А мне лично ( хоть и не болельщик "Локо" ), не понравилось выступление команды, в отличие от Семина, в первой части сезона. Но это мое субъективное мнение.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
08 декабря 2018 в 21:47
Согласен с наставником Локомотива Семиным о его итогах в первой части сезона
112910415
112910415
08 декабря 2018 в 21:28
ну, тренеру виднее...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря 2018 в 21:27
Наверно тренер лукавит....
Идти четвёртыми в ранге чемпионов и усилившись Крыховяками- Смоловыми........наверно не то что планировали......

Локо за весь прошлый чемп проиграл всего 6 раз..........а сейчас 5...за полпервенства......

ЛЧ - так вообще как пыльным мешком ....
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 декабря 2018 в 20:57
Палыч с бодуна на другие матчи ходит?
Гость
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