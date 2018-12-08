Сёмин: «Я доволен первой частью сезона в исполнении „Локомотива“»

Наставник «Локомотива» после победы над «Оренбургом» (2:1) подвел итоги первой части сезона для «железнодорожников».

После 17 туров «Локо» занимает 4-е место в таблице, набрав 28 очков.

Оценивать результат будем в конце сезона. Что касается моих ощущений, я доволен первой частью сезона. Футболисты – молодцы. В сложных ситуациях проявляли бойцовский характер. Поэтому мы идем наверху и боремся за награды.

Не так легко победить «Оренбург». Они великолепно обороняются большим количеством игроков. В первом тайме, когда у соперника хватает физики, он нас опережает. Разрушать легче, чем созидать. Во втором тайме на фоне усталости у нас появляется больше простора. Наверное, поэтому нам легче.