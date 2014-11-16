Soccer.ru
Харт покинул лагерь сборной Англии

16 ноября 2014, 14:09
 Вратарь Джо Харт после отборочного матча против Словении был отпущен из лагеря сборной Англии. Таким образом, кипер «Манчестер Сити» не сыграет в предстоящем товарищеском поединке с Шотландией.

Рой Ходжсон решил предоставить Харту дополнительный отдых и в ближайшей игре с шотландцами даст возможность проявить себя в воротах Бену Фостеру и Фрэйзеру Форстеру.
