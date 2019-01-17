 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Кубок 2018/2019

Вальверде: «Мы должны выставить лучший из возможных составов на „Леванте“»

17 января 2019, 02:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответной игры с «Леванте» на «Камп Ноу» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. В первом матче на выезде каталонская команда уступила «лягушкам» со счётом 1:2.

«Леванте» – команда, которая знает, что нужно делать в решающие моменты. У них есть качественные игроки, и я чувствую, что соперник будет действовать более компактно и полагаться на контратаки.

Надеемся на хорошую атмосферу на стадионе и на то, что наши болельщики помогут команде в трудную минуту.

Второй матч всегда имеет решающее значение, и мы должны выставить лучший из возможных составов, чтобы постараться пройти в следующий раунд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Анри: «„Монако“ необходимо как можно скорее одержать победу»
17 января 2019
Гаттузо: «У Игуаина была температура. Это правда!»
17 января 2019
Роналду: «Суперкубок Италии — это только начало»
17 января 2019
Почеттино: «Травма Кейна не помешает нашим планам»
16 января 2019
Пети: «Озил — прекрасный игрок, но он нуждается в любви»
16 января 2019
Хави: «Киммих стал бы идеальным игроком для „Барселоны“»
16 января 2019
 
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
17 января 2019 в 07:57
Выставь такой, не будь дураком:
Дембеле, Месси, Суарес
Коутиньо, Ракитич(Бускетс), Видаль(Артур),
Альба, Ленгле, Пике, Семеду
Тер Штеген
и будет ок! :)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 