Вальверде: «Мы должны выставить лучший из возможных составов на „Леванте“»

Наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от ответной игры с «Леванте» на «Камп Ноу» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. В первом матче на выезде каталонская команда уступила «лягушкам» со счётом 1:2.

«Леванте» – команда, которая знает, что нужно делать в решающие моменты. У них есть качественные игроки, и я чувствую, что соперник будет действовать более компактно и полагаться на контратаки.

Надеемся на хорошую атмосферу на стадионе и на то, что наши болельщики помогут команде в трудную минуту.

Второй матч всегда имеет решающее значение, и мы должны выставить лучший из возможных составов, чтобы постараться пройти в следующий раунд.