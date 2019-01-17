Вальверде: «Мы должны выставить лучший из возможных составов на „Леванте“»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответной игры с «Леванте» на «Камп Ноу» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. В первом матче на выезде каталонская команда уступила «лягушкам» со счётом 1:2.
«Леванте» – команда, которая знает, что нужно делать в решающие моменты. У них есть качественные игроки, и я чувствую, что соперник будет действовать более компактно и полагаться на контратаки.
Надеемся на хорошую атмосферу на стадионе и на то, что наши болельщики помогут команде в трудную минуту.
Второй матч всегда имеет решающее значение, и мы должны выставить лучший из возможных составов, чтобы постараться пройти в следующий раунд.
Дембеле, Месси, Суарес
Коутиньо, Ракитич(Бускетс), Видаль(Артур),
Альба, Ленгле, Пике, Семеду
Тер Штеген
и будет ок! :)
Дембеле, Месси, Суарес
Коутиньо, Ракитич(Бускетс), Видаль(Артур),
Альба, Ленгле, Пике, Семеду
Тер Штеген
и будет ок! :)