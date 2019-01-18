Президент «Леванте»: «Будем оспаривать выход „Барселоны“ в четвертьфинал»

Президент «Леванте» Кико Каталан после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (0:3) заявил, что валенсийский клуб будет просить исключить каталонцев из турнира. Напомним, в первой встрече между командами принимал участие защитник «сине-гранатовых» Хуан Брандарис, который был дисквалифицирован после того, как получил 5 жёлтых карточек в играх за «Барселону Б». Руководство «Леванте» будет настаивать на том, что дисквалификация распространяется и на матчи Кубка Испании.

Мы обсуждали ситуацию с «Барселоной», и они прекрасно нас понимают. Они подадут встречную жалобу, но у нас нет другого выхода.

У меня хорошие отношения с Бартомеу (Прим. - президентом «Барселоны»). Неприятно добиваться победы в кабинетах, но обстоятельства обязывают нас это сделать.

У «Леванте» есть большие основания для подачи этой жалобы. Она основывается на очень твёрдых доводах. Мы будем оспаривать всё, что они скажут в ответ, и мы уверены, что справедливость восторжествует.