Президент «Леванте»: «Будем оспаривать выход „Барселоны“ в четвертьфинал»

Президент «Леванте» Кико Каталан после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (0:3) заявил, что валенсийский клуб будет просить исключить каталонцев из турнира. Напомним, в первой встрече между командами принимал участие защитник «сине-гранатовых» Хуан Брандарис, который был дисквалифицирован после того, как получил 5 жёлтых карточек в играх за «Барселону Б». Руководство «Леванте» будет настаивать на том, что дисквалификация распространяется и на матчи Кубка Испании.
Мы обсуждали ситуацию с «Барселоной», и они прекрасно нас понимают. Они подадут встречную жалобу, но у нас нет другого выхода.
У меня хорошие отношения с Бартомеу (Прим. - президентом «Барселоны»). Неприятно добиваться победы в кабинетах, но обстоятельства обязывают нас это сделать.
У «Леванте» есть большие основания для подачи этой жалобы. Она основывается на очень твёрдых доводах. Мы будем оспаривать всё, что они скажут в ответ, и мы уверены, что справедливость восторжествует.
Так что это бред и на самом деле гнусно со стороны лягушек. Понимаю там левые пенальти или удаления, а тут это, тем более 1я игра.
Так что это бред и на самом деле гнусно со стороны лягушек. Понимаю там левые пенальти или удаления, а тут это, тем более 1я игра.
Я тебе написал факты так что не переводи стрелки.
Я тебе написал факты так что не переводи стрелки.
Значит Реал за такое дисквалифицировали в случае с Черешевым,а для барсуков закон не писан?
Значит Реал за такое дисквалифицировали в случае с Черешевым,а для барсуков закон не писан?
Он играл в игре где Барса проиграла они должны быть благодарны что вышел этот молодой парень а не Месси и Суарес.
Он играл в игре где Барса проиграла они должны быть благодарны что вышел этот молодой парень а не Месси и Суарес.
После форс мажора Реала с Черышем,Барса это прекрасно понимала.
Долгого базара тут не должно быть.
Хотя х.з....
После форс мажора Реала с Черышем,Барса это прекрасно понимала.
Долгого базара тут не должно быть.
Хотя х.з....