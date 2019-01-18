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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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Президент «Леванте»: «Будем оспаривать выход „Барселоны“ в четвертьфинал»

18 января 2019, 05:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Президент «Леванте» Кико Каталан после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (0:3) заявил, что валенсийский клуб будет просить исключить каталонцев из турнира. Напомним, в первой встрече между командами принимал участие защитник «сине-гранатовых» Хуан Брандарис, который был дисквалифицирован после того, как получил 5 жёлтых карточек в играх за «Барселону Б». Руководство «Леванте» будет настаивать на том, что дисквалификация распространяется и на матчи Кубка Испании.

Мы обсуждали ситуацию с «Барселоной», и они прекрасно нас понимают. Они подадут встречную жалобу, но у нас нет другого выхода. 

У меня хорошие отношения с Бартомеу (Прим. - президентом «Барселоны»). Неприятно добиваться победы в кабинетах, но обстоятельства обязывают нас это сделать.

У «Леванте» есть большие основания для подачи этой жалобы. Она основывается на очень твёрдых доводах. Мы будем оспаривать всё, что они скажут в ответ, и мы уверены, что справедливость восторжествует.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   120 / 804
19 января в 23:27
У вас нет шансов потягаться с Барсой в кабинете!!!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ronaldo743
   418 / 804
18 января в 15:19
Красная карточка полученная в чемпионате не распространяется на кубке , но , игрок получивший 5 желтых карточек в разных турнирах , обязан пропустить следующий любой матч , возможно Леванте за это хочет зацепится
Шишанутый
Шишанутый
   43 / 804
18 января в 13:50
Удачи вам против кабинетных! Накажите Барсу ее же методами! Леванте в четвертьфинале!
barcamilan
barcamilan
   340 / 804
18 января в 13:34
эти блауграны считать не умеют? нафиг надо было выпускать брандариза? щас получат...
Don trambon
Don trambon
   131 / 804
18 января в 13:24
Я хоть балетную трупу из Каталонии и не люблю, и считаю их кабинетными, но раз этот игрок, который по заверению Кико не имел права играть из-за перебора ЖК, то почему сразу же после первый игры, которую к слову выиграли, не подали эту жалобу, а спохватились только после разгрома 2й игры?

Так что это бред и на самом деле гнусно со стороны лягушек. Понимаю там левые пенальти или удаления, а тут это, тем более 1я игра.
авито
авито
   374 / 804
18 января в 12:53
Собака лает, караван идёт
juvenale
juvenale
   25 / 804
18 января в 12:11
пусть у принтера узнают как победы в кабинетах добывать
нечитайло
нечитайло
   498 / 804
18 января в 11:22
Есть шанс
FERIS
FERIS
   83 / 804
18 января в 10:26
Да ты стрелочник я вижу.
Я тебе написал факты так что не переводи стрелки.
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
   58 / 804
18 января в 10:19
Гулять пойдешь ты.......
Как быстро ты соскочил. Против фактов вы всегда бессильны. =)
FERIS
FERIS ответил ronaldo743
   83 / 804
18 января в 10:18
Гулять пойдешь ты.......
FERIS
FERIS
   83 / 804
18 января в 10:17
Двойные стандарты.
Значит Реал за такое дисквалифицировали в случае с Черешевым,а для барсуков закон не писан?
ronaldo743
ronaldo743 ответил FERIS
   58 / 804
18 января в 10:15
И тут барсуки честно не могут победить.
Васкес был удалён в матче с Сосьедадом, а через три дня спокойно играл в кубке с Леганесом. Гуляй. =)
FERIS
FERIS
   83 / 804
18 января в 10:12
И тут барсуки честно не могут победить.
la_masia
la_masia
   32 / 804
18 января в 10:08
Перес в помощь...
Bullкин
Bullкин
   201 / 804
18 января в 09:24
Если сократить его слова до минимума, он сказал:"Наш клуб поступает как редкостные пи...асы, но что поделать".
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 804
18 января в 09:09
Этот "стандарт" у Леванте не сработает!!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   146 / 804
18 января в 08:43
Вот и Барселону настигло, то, над чем они долго так смеялись. Особенно Пике.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   128 / 804
18 января в 08:06
Что за бред несут эти неучи????
Он играл в игре где Барса проиграла они должны быть благодарны что вышел этот молодой парень а не Месси и Суарес.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   90 / 804
18 января в 07:45
Как будто Месси не должен был играть но выпустили.Для тренировки вышел неизвестный молодой игрок и из за него вылетели.Были бы,хотя бы достойным конкурентом,как Атлетико.Стыда и чести нет у них.
Ismadiyar
Ismadiyar
18 января в 07:06
Только маленькие команды так поступают особенно когда вылетели по игре в одну калитку, лучше бы подготовились и показали достойный футбол на Камп Ноу, уверен все команды хотят чтоб Барса вылетела таким способом, ведь это ее турнир, и 5 раз подряд Барса снова может всех обкатать... Что по поводу данной ситуации, то это абсурд, правила ЖК распространяются только на один турнир, Брандарис же получил 5 ЖК играя за Барсу Б (а не премиально как Черышев за Вильяреал в основе, в том же турнире)
neomessi
neomessi
   363 / 804
18 января в 06:54
Тогда давайте будем исключать игроков которые получили желтые карточки в играх ЛЧ даже на ЧМ))) какая разница )))
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 804
18 января в 06:44
Барселону с победой .
No problem
No problem
   125 / 804
18 января в 06:07
Дисквы в играх лиги,не распространяются на играх в кубке.
После форс мажора Реала с Черышем,Барса это прекрасно понимала.
Долгого базара тут не должно быть.
Хотя х.з....
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   162 / 804
18 января в 05:50
Какой же он клоун
ДСА
ДСА
   190 / 804
18 января в 05:48
Можно и таким способом победить.
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