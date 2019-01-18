Банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 71’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 64’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:0 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 28’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо»

18 января 2019, 09:44

Согласно информации источника, уже в начале следующей недели банк ВТБ станет основным владельцем «Динамо». Условия передачи акций уже согласованы, сейчас оформляются необходимые документы.

ВТБ готов выделять на «Динамо» сумму от 4,8 до 5,5 млрд рублей ежегодно — в среднем около 65 млн евро. Руководителем клуба будет Юрий Белкин, который был председателем совета директоров московского клуба с 2016 по 2018 год, а сейчас является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству. Белкин также в первое время будет занимать должность спортивного директора, пока не найдется замена Роману Широкову.

Любопытно, что только вчера в пресс-службе ВФСО «Динамо» сообщили, что ВТБ не ведет переговоры о покупке акций «Динамо».

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Все комментарии
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Sem25
   137 / 808
23 января в 13:41
Куда пропал? Неужели в лу5ецию подался пострелять за денежки братьев ?
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Sem25
   137 / 808
23 января в 13:39
Поздравляю с этим событием!!! Теперь Динамо закрепится в середине таблицы,а не будет постоянно вылетать из чемпионата
Dinamikk
Dinamikk ответил Armyan4eG
20 января в 04:56
Смешно. Банк который на самом деле существует благодаря баблу народа и наживается на воздухе, покупает себе клуб «Динамо». Это самая четкая схема, Мавроди просто мелкий хулиган рядом с такой темой.
вся страна уже лет 30 так живет.. смешно ему проснулся
Armyan4eG
Armyan4eG
   585 / 808
19 января в 03:23
Смешно.
Банк который на самом деле существует благодаря баблу народа и наживается на воздухе, покупает себе клуб «Динамо».
Это самая четкая схема, Мавроди просто мелкий хулиган рядом с такой темой.
Duke_dp
Duke_dp
   467 / 808
18 января в 20:43
НДС подняли, сразу хватило денег Динамо купить=)
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
18 января в 19:05
А кто сейцас главный держатель клуба. 65 млн евро это ведь не очень много.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ангел неБесГрешен
   78 / 808
18 января в 15:19
    Kerri
    Kerri
       220 / 808
    18 января в 13:19
    Динамо нужны инвестиции.
    alexamit
    alexamit
       503 / 808
    18 января в 13:06
      Mangur
      Mangur
         288 / 808
      18 января в 13:03
      Опять Манишу .Вортман и компания? Кобелев знает?
      minai
      minai
         356 / 808
      18 января в 12:19
      Поздравляю обладателей карт ВТБ - вы теперь динамовцы. ПриDурки.
      Sem25
      Sem25 ответил КЭТиК
         488 / 808
      18 января в 11:52
      Потом будут избавляться от непрофильного актива, а его никто брать не захочет.
      Для газпрома Зенит профильный актив или социальный проект? Газ в трубах без Зенита встанет? Может, для РЖД Локомотив такой профильный, что поезда без него ходить перестанут?
      Профессиональный футбол в РФ весь убыточен.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         21 / 808
      18 января в 11:31
      Руководителем клуба будет Юрий Белкин, который был председателем совета директоров московского клуба с 2016 по 2018 год,

      Ага, именно в эти годы Динамо сходило в пердив на очищение. Жду повторного захода...
      КЭТиК
      КЭТиК
         129 / 808
      18 января в 11:11
      Потом будут избавляться от непрофильного актива, а его никто брать не захочет.
      Я обиделся
      Я обиделся
         282 / 808
      18 января в 09:50
      Иванов не вернется? Жаль...самый порядочный был бы вариант
      Jum13
      Jum13
         18 / 808
      18 января в 09:47
      Ромашка какая-то. Вчера не станет, сегодня станет. Подождём завтра )))
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