Банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо»

18 января 2019, 09:44

Согласно информации источника, уже в начале следующей недели банк ВТБ станет основным владельцем «Динамо». Условия передачи акций уже согласованы, сейчас оформляются необходимые документы.

ВТБ готов выделять на «Динамо» сумму от 4,8 до 5,5 млрд рублей ежегодно — в среднем около 65 млн евро. Руководителем клуба будет Юрий Белкин, который был председателем совета директоров московского клуба с 2016 по 2018 год, а сейчас является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству. Белкин также в первое время будет занимать должность спортивного директора, пока не найдется замена Роману Широкову.