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ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

«Спартак» могут выкупить. И не только его

вчера, 18:44

Есть люди, способные вывести РПЛ на новый уровень. Но «Соккер.ру» сомневается, что новогодние желания фанатов ряда клубов сбудутся.

«Спартак» изначально мог купить не Федун?

Почему миллиардеры не вкладывают деньги в родной футбол? Вопросу добрых пятнадцать лет. К нему стабильно возвращались, когда слышали об очередной сделке по новому зарубежному клубу, ведь олигархов с футбольными интересами много. 

Например, после продажи акций «Арсенала» Усманов точно присматривает себе новый клуб. Рыболовлеву не все органы правопорядка рады в сказочном Монако. Да и дела у нынешней команды Анри и Головина идут из рук вон плохо. Может, пора уходить из топ-5?

Также никто не скажет накануне 2019 года, как поведут себя британские правоохранители по отношению к российским миллионерам и миллиардерам в Лондоне и Великобритании в целом. Абрамович обзавелся израильским подданством, пытался осесть в Швейцарии. 

Пока никого не садили надолго, но времена меняются. Кроме того, Абрамовичей двое. Аркадию Романовичу двадцать пять, и еще в прошлом году, когда у партнеров Гинера начались проблемы с бизнесом, наследник владельца «Челси» присматривался к ЦСКА, которому симпатизирует.

Но кто сказал, что это единственный вариант? Федун родился в Киеве и бывал на матчах тамошнего «Динамо». Харьковчанин Гинер в детстве мог посещать поединки «Металлиста», но это не помешало будущим москвичам приобрести и много лет управлять «Спартаком» и ЦСКА. Даже если Абрамовичи топят за «армейцев», бизнес есть бизнес.

Например, Червиченко подтверждал, что на него в прошлом выходили люди, связанные с боссом «Челси», и приценивались к «Спартаку». То есть теоретически 15 лет подряд «красно-белыми» мог владеть именно Абрамович. Аналогичная ситуация с «Торпедо» - его тоже подумывали приобрести и вернуть славное имя клубу с историей. 

В 2019-м заход в РПЛ любого олигарха с футбольным опытом не станет сюрпризом. Ведь не нужно копировать неудачный пример Керимова, который не с той стороны пошел в лабиринт футбольного успеха с «Анжи». Всегда можно взять на вооружение рациональный подход Галицкого, которого вежливо попросили перестать быть владельцем «Магнита», но денег на жизнь «Краснодара» оставили.

У Абрамовича, Усманова, а в будущем и Рыболовлева, могут появиться причины сыграть в футбольный менеджер в РПЛ. Тем более, у всех найдутся сыновья и доверенные лица, чтобы не было никакого конфликта интересов, запрещенного УЕФА, если захочется владеть двумя клубами, тут и там. Но понятно, что отдать сотни миллионов евро не «Челси», «Арсеналу» или «Монако» их могут только «вежливо попросить». 

Олигархам предложат вернуться домой?

В России есть люди, способные мотивировать небедного человека рассмотреть возможность покупки, например, «Динамо». Московский клуб теперь с новой ареной, всегда с именем, но пока без денег на чемпионские амбиции. Усманов присмотрится? И Абрамович, если британцы поднажмут, вполне может перебраться не в Италию, где глупо воевать с «Ювентусом» силами «Милана», а в родную гавань.

«Спартак» сделать первым проще, чем «россонери». И в таком случае вспомним слова брата Федуна, что Леонид Арнольдович не прочь продать «Спартак» после чемпионства. Титул взяли, где же расставание? Но вряд ли сейчас был покупатель. Позже президент клуба, который спонсирует организация, возглавляемая Алекперовым, опроверг возможность продажи – сказал, что «любовь не продается». 

Но любовь не продается, когда нет правильных покупателей. Честно говоря, трудно представить ситуацию, чтобы Абрамович заплатил за «Спартак» 500-550 миллионов евро, как пишут сейчас желтые британские СМИ. Но можно представить сами переговоры, поскольку в «Лукойле» - компании, где полно иностранцев в совете директоров, прекрасно знают, что несуразное управление футбольным активом не выставляет их гениями коммерции в мире падающей цены на нефть. 

Если бы Абрамович зашел в «Спартак» - любой из них, в том числе Аркадий, некоторые фанаты московского клуба скакали бы от радости. В «Челси» не все гладко, и с тренерами, и с новичками были промахи, но при этом с деньгами проблем никогда не было, как и с организацией футбольных процессов. «Спартак» с половиной бюджета «аристократов» может быть вечным чемпионом России. Даже нынешний «Зенит» не потянет с ним конкуренцию. Но есть одно но…

Что сдерживает миллиардеров от работы в РПЛ?

Отсутствие рынка. «Монако», «Челси» и «Арсенал» - клубы, которые зарабатывали для держателей акций и активов живые деньги. Конечно, масштабы в Лиге 1 и АПЛ разные, но большие доходы у всех. «Монако» только на трансферах заработал почти миллиард евро. «Челси» ставил свежие рекорды по обороту и чистой прибыли.

У «Арсенала», хотя Усманов владел только частью клуба, тоже был рекорд по доходам. Но в РПЛ невозможно заработать 482 миллиона евро, занимая четвертое-пятое места. В этом и проблема. Никто не хочет связываться с РПЛ, поскольку слишком много локальных бюджетных клубов и в любой момент может появиться новый «Анжи». Нет вектора развития и самого развития. 

При этом растут новые поколения будущих эффективных менеджеров с деньгами. Например, Борис Ротенберг якобы планировал завершить карьеру футболиста. Слухи в «Локомотиве» опровергли, но наследнику состояния минимум в миллиард евро уже 32 года. Кто сказал, что в будущем не выкупит «Химки», за которые играл, и не отправит их в ЛЧ

Круг тех, кто может вкладывать деньги в РПЛ и сделать лигу работающей и яркой, растет в силу различных обстоятельств. Кроме того, не случайно бродят слухи, что господа Гинер и Галицкий – два человека, которые за переход российского футбола на правила коммерции, поддерживают кандидатуру Дюкова на выборах главы РФС

И не случайно Геркус ушел из «Локомотива», но «не ушел из футбола» - чемпион России заменит Прядкина на посту главы РПЛ. Семин понимает это и даже от греха подальше отсыпал давнему недругу комплиментов после увольнения. Фактически вместо Мутко, который не был человеком лично «Газпрома», в РФС заходит действующий гендир ПАО «Гапзром нефть». 

И заходит для того, чтобы изменить многое и в РФС, и в РПЛ руками Геркуса. Пора дать понять людям с миллиардами: при отсутствии хлеба надо выдать хотя бы зрелищ. Стадионы уже построили, интерес к футболу оживили, судя по общему росту посещаемости РПЛ. Много денег вкладывать не нужно – отрыв от грандов не сократить, покупая Роберто Карлосов. Нужно просто навести порядок. Лига 6-8 «Краснодаров» будет смотреться совсем иначе. 

Чемпионы Франции и Англии слабее боссов из РПЛ?

Если сравнивать фигуры, которые стоят за последними чемпионами России, и менеджеров клубов Абрамовича или Рыболовлева, то вторые в футболе намного успешнее. Сколько «Зенит» воспитал ребят уровня Мбаппе, а потом отдал за рекордные для тинэйджера деньги? Столько же, сколько и менеджеры «Спартака».

У клуба Абрамовича в Англии была самая высокая конкуренция в топ-5. Но при Фергюсоне «Челси» был первым с особенным Моуриньо. И при живом «Манчестер Сити» с Гвардиолой лондонский клуб снова стал чемпионом. Сейчас играют за них некто Азар и Канте – не последние футболисты года. И Лигу чемпионов при Лэмпарде, Терри и Дрогба брали. 

«Монако» недавно обставил ПСЖ, пускай и жестоко заплатил за массовые продажи без гениальных покупок. Все знают, что многие российские граждане с миллиардами не первый год в футбольном бизнесе. И тот же Усманов в плане финансового порядка может дать фору всему руководству «Спартака» назначением одного из «бухгалтеров» «Арсенала».

Если так случится, что в 2019 году новогодним пожеланием Деда Мороза станет возвращение футбольных олигархов в страну, то отказать дедушке никто не сможет. А такое пожелание не исключено, ведь у многих российских миллиардеров неполный контроль над ситуацией – особенно с учетом, что все живут в западном мире вместе с женами, детьми и друзьями. 

Чемпионат мира прошел, сейчас даже на базе «Ростова» можно создать любимый в своем регионе, яркий и довольно успешный клуб. Не говоря о «Спартаке». Дайте клуб с такими стартовыми возможностями человеку с хваткой и опытом Гинера или Грановской, которая давно помогает управлять «Челси» - следующий Сарри будет тренировать «красно-белых». А если возникнет конфликт между карикатурой на Джона Терри и наставником, то будет сделан выгодный клубу выбор. 

Существует строго футбольная мотивация вернуться?

У российских подданных есть миллиарды. Они любят тратить на футбол. В стране построили стадионы. Сработал эффект ЧМ-18 – на «Ротор» и «Нижний Новгород» в ФНЛ приходило под 30 тысяч человек. Нет никаких причин не обсудить идею возвращения хотя бы маленькой части денег туда, откуда их выкачали. Гинеру, Миллеру и Галицкому при поддержке других футбольных богачей пора создавать другую РПЛ

Продумать механизмы, которые минимизируют убытки всей лиги и отдельных клубов. Вечно бросать деньги в огонь, чтобы его поддерживать, глупо. Так что Абрамович может сколько угодно симпатизировать клубу давнего знакомого Гинера, а на деле свяжется с извечными врагами «армейцев». Ведь если РПЛ не заняться вплотную, то превратятся в лигу выброшенных на ветер бюджетных денег и одного-двух частных клубов. 

Не за горами времена, когда небедных граждан РФ заставят задуматься над тем, чтобы развлекать себя футболом на родине. И чем жестче будет позиция извне, чем настойчивее позвать подкинуть денег на спорт вместо государства – тем выше вероятность, что у ряда российских клубов будут новые инвесторы. А они нужны не только «Рубину». 

Многими ведущими российскими клубами лет 10 управляют странно и спорно. И если миллиардеры вернутся с опытом АПЛ и Лиги 1, прихватив парочку тамошних менеджеров, в РПЛ станет веселее. В последние годы также появилась еще одна причина, почему интересно приобрести «Спартак». Опыт «Зенита» показывает, что в России чемпионом может стать не только самый богатый.

В Англии, Италии или Франции тяжело угнаться за тамошними «денежными мешками». В Германии и Испании свои киты, их не купишь. Тогда как в РПЛ сейчас 5 претендентов на титул, а может быть больше, если выдать грамотным середнякам по 10-20 % годового бюджета «Челси».

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Все комментарии
kachan63
kachan63 ответил Tostao
сегодня в 12:59
Ещё быстрее и откровенно их раскулачат за бугром. Уже начали.
Не важно, где их раскулачат, главное, что это произойдёт рано или поздно.
А спорт (не только футбол) должен быть бюджетным!
Sanya-1307
Sanya-1307
   659 / 686
сегодня в 11:30
Миллиарды то есть, все понятно, но есть и финансовый фейр плей, чтобы вложить миллион нужно заработать не меньше, а это в России законно сделать сложно. Так же есть и лимит на легионеров вкладывать свои деньги в "дорогостоящих" паспортистов вряд ли кто-то захочет, а постепенное развитие как у Галицкого с топовой школой - это долго. Ну и жить в России когда ты "заработал" свой капитал не самым честным способом, когда тебя в любой момент могут за это спросить - такая себе перспектива.
Raamtvall
Raamtvall
   457 / 686
сегодня в 11:00
"На «Ротор» и «Нижний Новгород» в ФНЛ приходило под 30 тысяч человек" это из разряда "ЦСКА выиграл у Реала". Два раза в жизни в никому не нужных матчах, то есть случайно. "Интерес к футболу в России вернулся" только во влажных фантазиях автора сего опуса - ЧМ прошёл и все давно наплевали на местную мусорницу - Краснодар и тот далеко не каждый матч собирает свой несчастный 30тысячник полностью. В следующем году посещаемость провалится ещё сильнее. Радостные сопли про купленный ЧМ теряют актуальность с каждым месяцем и подогревать интерес будет уже нечем, чемп-то не изменится.
Багров-брат
Багров-брат
   123 / 686
сегодня в 09:45
Фееричное фэнтези от автора...))) Да Федун скорее всё развалит полностью, чем упустит такой распиаренный свинокомплекс...)))
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 686
сегодня в 09:03
Чушь полнейшая!
Кошк 47
Кошк 47
   414 / 686
сегодня в 04:38
Спартак надо расформировать и забыть этот позор!
Правдин Семён
Правдин Семён
   291 / 686
сегодня в 02:39
Мать отцу:"ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку?"Отец:"девочку.Мальчик у нас уже есть ".В спальню врывается Вовочка:"а я хочу саблю,коня и буденовку!"
Одним словом -мечты..Точнее утопия.
Tostao
Tostao ответил Спагетти
   199 / 686
сегодня в 02:12
Миллиардеры люди умные, поэтому жить в России они не будут, ведь в любой момент могут раскулачить и посадить.
Ещё быстрее и откровенно их раскулачат за бугром. Уже начали.
Alexfun94
Alexfun94 ответил parallels
   353 / 686
сегодня в 01:27
а смысл олигархам приходить в семинольный позор, 9333 зрителя на 45-тысячнике, дезеувы, баня, бромантан/кокаин, и всё такое - если деньги можно тратить только на дешёвых зулусов? спартачей и так чуть не прищучил fair play, аж промеса пришлось продавать, чтобы не попасть под санкции.
Очкуешь,болотный?)))
Alexfun94
Alexfun94
   353 / 686
сегодня в 01:25
Что-то мне это напоминает....Нью-Васюки?
Sunny.
Sunny.
   421 / 686
сегодня в 01:02
Абрамович никогда не породнится с свиньями
Hypnoz
Hypnoz
   384 / 686
сегодня в 00:43
Гм.. А кто, кроме Спартака и Краснодара, не бюджетники ?!
Serg3.12
Serg3.12 ответил борька
   84 / 686
сегодня в 00:28
У коммунистического режима нет будующего, та же и у нашего футбола нет будующего!
Жертва коммунистического режима, будущего надо писать
КАМЮ
КАМЮ ответил pomor45
   227 / 686
сегодня в 00:09
Рождественская сказка или Сон Багрова в ночь перед рождеством.
Больше на похмельный бред похоже
viv
viv
   17 / 686
вчера в 22:45
Не один здравомыслящий олигарх не будет вкладываться в семинулевых 😃
pomor45
pomor45
   263 / 686
вчера в 22:13
Рождественская сказка или Сон Багрова в ночь перед рождеством.
Байкал-38
Байкал-38 ответил parallels
   11 / 686
вчера в 21:50
а что - не так, что ли? если федун сам говорит, что промеса продали, чтобы не попасть под санкции - тебя слушать, что ли? а что касается зенита - да, мы, как и несколько других клубов, уже попадали под это дело с ффп, санкции были серьёзными - штраф и снижение кол-ва игроков в заявке на еврокубки. главное, что наказание отбыли, выводы на основе этого опыта сделали, больше не будем. а вот спартаку ещё только предстоит через всё это пройти - и в итоге клуб расформируют, а я устрою во дворе салют по данному поводу)
Небось ещё и ту свинью, которая у мкса мычит зажаришь на вертеле?!
parallels
parallels ответил МКС
   4 / 686
вчера в 21:44
Ой чья бы свинья мычала.......................
а что - не так, что ли? если федун сам говорит, что промеса продали, чтобы не попасть под санкции - тебя слушать, что ли? а что касается зенита - да, мы, как и несколько других клубов, уже попадали под это дело с ффп, санкции были серьёзными - штраф и снижение кол-ва игроков в заявке на еврокубки. главное, что наказание отбыли, выводы на основе этого опыта сделали, больше не будем. а вот спартаку ещё только предстоит через всё это пройти - и в итоге клуб расформируют, а я устрою во дворе салют по данному поводу)
Ruslan3132
Ruslan3132
   110 / 686
вчера в 21:37
Керимов нормально в Анжи зашел, кое-кто "сверху" не дал поднять Анжи выше "разрешенного". После чего интерес пропал, что и следовало ожидать.
Сантус
Сантус
   116 / 686
вчера в 21:22
Ребята,РПЛ сдувается потому что олигархам надоело выбрасывать деньги в мусорную корзину.Ну поменялись письками в довольно сытые времена,дальше что?Вливать миллионы для выигрыша чемпа,а потом в еврокубках стабильно получать по шее?Зачем!!??)Не не,вы эти мансы про покупку Абрамовичем Спартака рассматривайте как подарок сынульке на...день рождения или ещё как.А парень в Монако лучше застроит стадион высотками чем купит Динамо....смысл?))
Гром 222
Гром 222 ответил борька
   378 / 686
вчера в 21:13
Китай тому пример
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   465 / 686
вчера в 21:07
Вкладываться можно и нужно только в ЦСКА!
МКС
МКС ответил parallels
   28 / 686
вчера в 20:28
а смысл олигархам приходить в семинольный позор, 9333 зрителя на 45-тысячнике, дезеувы, баня, бромантан/кокаин, и всё такое - если деньги можно тратить только на дешёвых зулусов? спартачей и так чуть не прищучил fair play, аж промеса пришлось продавать, чтобы не попасть под санкции.
Ой чья бы свинья мычала.......................
parallels
parallels
   4 / 686
вчера в 20:08
а смысл олигархам приходить в семинольный позор, 9333 зрителя на 45-тысячнике, дезеувы, баня, бромантан/кокаин, и всё такое - если деньги можно тратить только на дешёвых зулусов? спартачей и так чуть не прищучил fair play, аж промеса пришлось продавать, чтобы не попасть под санкции.
Fleischjager
Fleischjager
   166 / 686
вчера в 20:01
почему бы не выкупить у нас есть прекрасные компании типа ЖСК номер 07
Fleischjager
Fleischjager ответил Lucho Gonzalez
   166 / 686
вчера в 19:58
кому нужен то этот спартак, позор да и только
извини кнопку попутал
Sunchees
Sunchees
   417 / 686
вчера в 19:51
Кому нужна российская лига? Население у нас бедное, денег на болельщиках не сделаешь. Когда среднестатистический российский болельщик будет не беднее, чем, например, итальянский или французский (я не говорю про немцев и англичан), тогда и будут вкладываться. А сейчас - нет. А исключения в виде Галицкого и Гинера только подтверждают правило.
parallels
parallels
   4 / 686
вчера в 19:49
сперва напишу, что стыдно за спартак, потом пойду читать, про что вообще статья)
Спагетти
Спагетти
   149 / 686
вчера в 19:40
Миллиардеры люди умные, поэтому жить в России они не будут, ведь в любой момент могут раскулачить и посадить.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   19 / 686
вчера в 19:22
Как говорится - поживем увидим!
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