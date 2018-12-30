«Спартак» могут выкупить. И не только его

вчера, 18:44

Есть люди, способные вывести РПЛ на новый уровень. Но «Соккер.ру» сомневается, что новогодние желания фанатов ряда клубов сбудутся.

«Спартак» изначально мог купить не Федун?

Почему миллиардеры не вкладывают деньги в родной футбол? Вопросу добрых пятнадцать лет. К нему стабильно возвращались, когда слышали об очередной сделке по новому зарубежному клубу, ведь олигархов с футбольными интересами много.

Например, после продажи акций «Арсенала» Усманов точно присматривает себе новый клуб. Рыболовлеву не все органы правопорядка рады в сказочном Монако. Да и дела у нынешней команды Анри и Головина идут из рук вон плохо. Может, пора уходить из топ-5?

Также никто не скажет накануне 2019 года, как поведут себя британские правоохранители по отношению к российским миллионерам и миллиардерам в Лондоне и Великобритании в целом. Абрамович обзавелся израильским подданством, пытался осесть в Швейцарии.

Пока никого не садили надолго, но времена меняются. Кроме того, Абрамовичей двое. Аркадию Романовичу двадцать пять, и еще в прошлом году, когда у партнеров Гинера начались проблемы с бизнесом, наследник владельца «Челси» присматривался к ЦСКА , которому симпатизирует.

Но кто сказал, что это единственный вариант? Федун родился в Киеве и бывал на матчах тамошнего «Динамо». Харьковчанин Гинер в детстве мог посещать поединки «Металлиста», но это не помешало будущим москвичам приобрести и много лет управлять «Спартаком» и ЦСКА . Даже если Абрамовичи топят за «армейцев», бизнес есть бизнес.

Например, Червиченко подтверждал, что на него в прошлом выходили люди, связанные с боссом «Челси», и приценивались к «Спартаку». То есть теоретически 15 лет подряд «красно-белыми» мог владеть именно Абрамович. Аналогичная ситуация с «Торпедо» - его тоже подумывали приобрести и вернуть славное имя клубу с историей.

В 2019-м заход в РПЛ любого олигарха с футбольным опытом не станет сюрпризом. Ведь не нужно копировать неудачный пример Керимова, который не с той стороны пошел в лабиринт футбольного успеха с «Анжи». Всегда можно взять на вооружение рациональный подход Галицкого, которого вежливо попросили перестать быть владельцем «Магнита», но денег на жизнь «Краснодара» оставили.

У Абрамовича, Усманова, а в будущем и Рыболовлева, могут появиться причины сыграть в футбольный менеджер в РПЛ . Тем более, у всех найдутся сыновья и доверенные лица, чтобы не было никакого конфликта интересов, запрещенного УЕФА , если захочется владеть двумя клубами, тут и там. Но понятно, что отдать сотни миллионов евро не «Челси», «Арсеналу» или «Монако» их могут только «вежливо попросить».

Олигархам предложат вернуться домой?

В России есть люди, способные мотивировать небедного человека рассмотреть возможность покупки, например, «Динамо». Московский клуб теперь с новой ареной, всегда с именем, но пока без денег на чемпионские амбиции. Усманов присмотрится? И Абрамович, если британцы поднажмут, вполне может перебраться не в Италию, где глупо воевать с «Ювентусом» силами «Милана», а в родную гавань.

«Спартак» сделать первым проще, чем «россонери». И в таком случае вспомним слова брата Федуна, что Леонид Арнольдович не прочь продать «Спартак» после чемпионства. Титул взяли, где же расставание? Но вряд ли сейчас был покупатель. Позже президент клуба, который спонсирует организация, возглавляемая Алекперовым, опроверг возможность продажи – сказал, что «любовь не продается».

Но любовь не продается, когда нет правильных покупателей. Честно говоря, трудно представить ситуацию, чтобы Абрамович заплатил за «Спартак» 500-550 миллионов евро, как пишут сейчас желтые британские СМИ . Но можно представить сами переговоры, поскольку в «Лукойле» - компании, где полно иностранцев в совете директоров, прекрасно знают, что несуразное управление футбольным активом не выставляет их гениями коммерции в мире падающей цены на нефть.

Если бы Абрамович зашел в «Спартак» - любой из них, в том числе Аркадий, некоторые фанаты московского клуба скакали бы от радости. В «Челси» не все гладко, и с тренерами, и с новичками были промахи, но при этом с деньгами проблем никогда не было, как и с организацией футбольных процессов. «Спартак» с половиной бюджета «аристократов» может быть вечным чемпионом России. Даже нынешний «Зенит» не потянет с ним конкуренцию. Но есть одно но…

Что сдерживает миллиардеров от работы в РПЛ ?

Отсутствие рынка. «Монако», «Челси» и «Арсенал» - клубы, которые зарабатывали для держателей акций и активов живые деньги. Конечно, масштабы в Лиге 1 и АПЛ разные, но большие доходы у всех. «Монако» только на трансферах заработал почти миллиард евро. «Челси» ставил свежие рекорды по обороту и чистой прибыли.

У «Арсенала», хотя Усманов владел только частью клуба, тоже был рекорд по доходам. Но в РПЛ невозможно заработать 482 миллиона евро, занимая четвертое-пятое места. В этом и проблема. Никто не хочет связываться с РПЛ , поскольку слишком много локальных бюджетных клубов и в любой момент может появиться новый «Анжи». Нет вектора развития и самого развития.

При этом растут новые поколения будущих эффективных менеджеров с деньгами. Например, Борис Ротенберг якобы планировал завершить карьеру футболиста. Слухи в «Локомотиве» опровергли, но наследнику состояния минимум в миллиард евро уже 32 года. Кто сказал, что в будущем не выкупит «Химки», за которые играл, и не отправит их в ЛЧ ?

Круг тех, кто может вкладывать деньги в РПЛ и сделать лигу работающей и яркой, растет в силу различных обстоятельств. Кроме того, не случайно бродят слухи, что господа Гинер и Галицкий – два человека, которые за переход российского футбола на правила коммерции, поддерживают кандидатуру Дюкова на выборах главы РФС .

И не случайно Геркус ушел из «Локомотива», но «не ушел из футбола» - чемпион России заменит Прядкина на посту главы РПЛ . Семин понимает это и даже от греха подальше отсыпал давнему недругу комплиментов после увольнения. Фактически вместо Мутко, который не был человеком лично «Газпрома», в РФС заходит действующий гендир ПАО «Гапзром нефть».

И заходит для того, чтобы изменить многое и в РФС , и в РПЛ руками Геркуса. Пора дать понять людям с миллиардами: при отсутствии хлеба надо выдать хотя бы зрелищ. Стадионы уже построили, интерес к футболу оживили, судя по общему росту посещаемости РПЛ . Много денег вкладывать не нужно – отрыв от грандов не сократить, покупая Роберто Карлосов. Нужно просто навести порядок. Лига 6-8 «Краснодаров» будет смотреться совсем иначе.

Чемпионы Франции и Англии слабее боссов из РПЛ ?

Если сравнивать фигуры, которые стоят за последними чемпионами России, и менеджеров клубов Абрамовича или Рыболовлева, то вторые в футболе намного успешнее. Сколько «Зенит» воспитал ребят уровня Мбаппе, а потом отдал за рекордные для тинэйджера деньги? Столько же, сколько и менеджеры «Спартака».

У клуба Абрамовича в Англии была самая высокая конкуренция в топ-5. Но при Фергюсоне «Челси» был первым с особенным Моуриньо. И при живом «Манчестер Сити» с Гвардиолой лондонский клуб снова стал чемпионом. Сейчас играют за них некто Азар и Канте – не последние футболисты года. И Лигу чемпионов при Лэмпарде, Терри и Дрогба брали.

«Монако» недавно обставил ПСЖ , пускай и жестоко заплатил за массовые продажи без гениальных покупок. Все знают, что многие российские граждане с миллиардами не первый год в футбольном бизнесе. И тот же Усманов в плане финансового порядка может дать фору всему руководству «Спартака» назначением одного из «бухгалтеров» «Арсенала».

Если так случится, что в 2019 году новогодним пожеланием Деда Мороза станет возвращение футбольных олигархов в страну, то отказать дедушке никто не сможет. А такое пожелание не исключено, ведь у многих российских миллиардеров неполный контроль над ситуацией – особенно с учетом, что все живут в западном мире вместе с женами, детьми и друзьями.

Чемпионат мира прошел, сейчас даже на базе «Ростова» можно создать любимый в своем регионе, яркий и довольно успешный клуб. Не говоря о «Спартаке». Дайте клуб с такими стартовыми возможностями человеку с хваткой и опытом Гинера или Грановской, которая давно помогает управлять «Челси» - следующий Сарри будет тренировать «красно-белых». А если возникнет конфликт между карикатурой на Джона Терри и наставником, то будет сделан выгодный клубу выбор.

Существует строго футбольная мотивация вернуться?

У российских подданных есть миллиарды. Они любят тратить на футбол. В стране построили стадионы. Сработал эффект ЧМ -18 – на «Ротор» и «Нижний Новгород» в ФНЛ приходило под 30 тысяч человек. Нет никаких причин не обсудить идею возвращения хотя бы маленькой части денег туда, откуда их выкачали. Гинеру, Миллеру и Галицкому при поддержке других футбольных богачей пора создавать другую РПЛ .

Продумать механизмы, которые минимизируют убытки всей лиги и отдельных клубов. Вечно бросать деньги в огонь, чтобы его поддерживать, глупо. Так что Абрамович может сколько угодно симпатизировать клубу давнего знакомого Гинера, а на деле свяжется с извечными врагами «армейцев». Ведь если РПЛ не заняться вплотную, то превратятся в лигу выброшенных на ветер бюджетных денег и одного-двух частных клубов.

Не за горами времена, когда небедных граждан РФ заставят задуматься над тем, чтобы развлекать себя футболом на родине. И чем жестче будет позиция извне, чем настойчивее позвать подкинуть денег на спорт вместо государства – тем выше вероятность, что у ряда российских клубов будут новые инвесторы. А они нужны не только «Рубину».

Многими ведущими российскими клубами лет 10 управляют странно и спорно. И если миллиардеры вернутся с опытом АПЛ и Лиги 1, прихватив парочку тамошних менеджеров, в РПЛ станет веселее. В последние годы также появилась еще одна причина, почему интересно приобрести «Спартак». Опыт «Зенита» показывает, что в России чемпионом может стать не только самый богатый.