Акунья сообщил агенту, что хочет перейти в «Зенит»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 71’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Акунья сообщил агенту, что хочет перейти в «Зенит»

18 января 2019, 16:16

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что трансфер полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит» может состояться.

Акунья действительно может перейти в „Зенит“. Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всё получится в ближайшие дни.

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Все комментарии
Коля58
Коля58
   252 / 808
19 января в 09:56
После ухода Данни пусто на левом фланге
Физручини
Физручини
   410 / 808
18 января в 22:29
Кто это?
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
18 января в 21:43
Ну раз игрок согласен, то нам надо подумать - а нужен ли он?
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
18 января в 19:17
Надо брать.
Kresi frok
Kresi frok
   518 / 808
18 января в 18:55
Непомним. Не знаем. Но скорбим.
Kerri
Kerri
   228 / 808
18 января в 18:33
Денежка всем нужна!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
18 января в 18:10
Теперь Зенит подумает нужен ли он. Гыгыгы
Питермен
Питермен
18 января в 18:07
Все хотят в Зенит
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
18 января в 17:56
Этот трансфер крайне необходим! Набиуллин еще пока не готов играть все матчи от звонка до звонка, а Жирков не молод, прямо скажем.
Заратустра
Заратустра
   179 / 808
18 января в 17:40
Акунья, как акула, что чувствует кровь, почуял запах лёгких денег в зените.
BDA8181
BDA8181 ответил Король Фарер и Андорр
18 января в 17:12
    ДАША Д
    ДАША Д
       100 / 808
    18 января в 16:50
    А оттуда в Китай.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Казанский
       19 / 808
    18 января в 16:35
    В очередь за аргентинской Акулиной?)))Да таких дураков как Серожа Фурсенко в футбольном мире больше нет,так что "Вам в подарочной упаковке и с ленточкой или просто в пакет положить?"
    Ну да ладно....не скромничай...))

    А как же афера всех времён и народов....некоего казанского клуба...

    Жонатас, Максим Лестьенн, Алекс Сонг,Серхио Санчес, Карлос Самбрано,Рубен Рочина....
    Club Atletico de Madrid
    Club Atletico de Madrid
       244 / 808
    18 января в 16:27
    Акунья сообщил агенту что хочет по доить Зенит!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 808
    18 января в 16:27
    При чём здесь Варга....и зачем он разговаривал...если агент Акуньи - Пабло Дель Рио....)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 808
    18 января в 16:27
    Давно пора уже кого нить взять и Паредеса продать...
    удав
    удав
       147 / 808
    18 января в 16:26
    Акунья -матата, жизнь без забот хочет на денежки Газпрома)
    Казанский
    Казанский ответил ДУХ Спартака
       236 / 808
    18 января в 16:22
    В очередь сукины дети в очередь, как говаривал Шариков.
    В очередь за аргентинской Акулиной?)))Да таких дураков как Серожа Фурсенко в футбольном мире больше нет,так что "Вам в подарочной упаковке и с ленточкой или просто в пакет положить?"
    cska plus
    cska plus
       12 / 808
    18 января в 16:20
    Созрел.
    ДУХ Спартака
    ДУХ Спартака
       68 / 808
    18 января в 16:19
    В очередь сукины дети в очередь, как говаривал Шариков.
    parallels
    parallels
       9 / 808
    18 января в 16:18
      Казанский
      Казанский
         236 / 808
      18 января в 16:18
      Акунья хочет создать в Питере небольшую аргентинскую колонию)))Надо брать
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