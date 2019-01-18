Акунья сообщил агенту, что хочет перейти в «Зенит»

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что трансфер полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит» может состояться.

Акунья действительно может перейти в „Зенит“. Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всё получится в ближайшие дни.