Акунья сообщил агенту, что хочет перейти в «Зенит»

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что трансфер полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит» может состояться.
Акунья действительно может перейти в „Зенит“. Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всё получится в ближайшие дни.
А как же афера всех времён и народов....некоего казанского клуба...
Жонатас, Максим Лестьенн, Алекс Сонг,Серхио Санчес, Карлос Самбрано,Рубен Рочина....
А как же афера всех времён и народов....некоего казанского клуба...
Жонатас, Максим Лестьенн, Алекс Сонг,Серхио Санчес, Карлос Самбрано,Рубен Рочина....