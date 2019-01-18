«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Шахтера»

18 января 2019, 15:51

29-летний защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Петербургский клуб уже сделал предложение донецкой команде в размере около 10 млн евро. Отмечается, что игрок также заинтересован в переходе.

Ракицкий является воспитанником «горняков» и выступает в команде с 2009 года. В этом сезоне оборонец провел 11 матчей в УПЛ , в которых забил 1 гол и получил 6 желтых карточек.

«Зенит» также продолжает переговоры по полузащитнику «Спортинга» Маркосу Акунье.