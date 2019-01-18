«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Шахтера»

29-летний защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Петербургский клуб уже сделал предложение донецкой команде в размере около 10 млн евро. Отмечается, что игрок также заинтересован в переходе.
Ракицкий является воспитанником «горняков» и выступает в команде с 2009 года. В этом сезоне оборонец провел 11 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и получил 6 желтых карточек.
«Зенит» также продолжает переговоры по полузащитнику «Спортинга» Маркосу Акунье.
а вот про сепаратизм в РФ Клаус верно подметил, как ни крути, там то уже не забалуеш))
а вот про сепаратизм в РФ Клаус верно подметил, как ни крути, там то уже не забалуеш))
Что мало бенд.....ев в России???
Зенит пора полностью РАЗОГНАТЬ И ВЫСТАВИТЬ ВЕСЬ СОСТАВ МОЛОДЁЖЬ!
И ТРЕНЕРА ДРУГОГО!
С ПРИХОДОМ РИБАЛТЫ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!
Что мало бенд.....ев в России???
Зенит пора полностью РАЗОГНАТЬ И ВЫСТАВИТЬ ВЕСЬ СОСТАВ МОЛОДЁЖЬ!
И ТРЕНЕРА ДРУГОГО!
С ПРИХОДОМ РИБАЛТЫ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!