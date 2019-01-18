«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Шахтера»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 78’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Шахтера»

18 января 2019, 15:51

29-летний защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Петербургский клуб уже сделал предложение донецкой команде в размере около 10 млн евро. Отмечается, что игрок также заинтересован в переходе.

Ракицкий является воспитанником «горняков» и выступает в команде с 2009 года. В этом сезоне оборонец провел 11 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и получил 6 желтых карточек.

«Зенит» также продолжает переговоры по полузащитнику «Спортинга» Маркосу Акунье.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил dzvinka
   6 / 808
19 января в 22:04
более верным продолжением фразы было бы, "..., а кто то как другой человек, с другими убеждениями". лишь в этом разница по сути. а вот про сепаратизм в РФ Клаус верно подметил, как ни крути, там то уже не забалуеш))
Ну более верным было бы не называть нас сепаратистами. Когда вы скакали, мы спокойно работали. Так что это на майдане сепаратисты были, а мы воссоединители.)))
dzvinka
dzvinka ответил Великий Князь
   43 / 808
19 января в 19:33
Я как раз из тех, кто не очкуется. Да и чего боятся? Всё равно все умрём, только кто-то как человек с определенными убеждениями, а кто то просто как свидомая свинья.
более верным продолжением фразы было бы, "..., а кто то как другой человек, с другими убеждениями". лишь в этом разница по сути.
а вот про сепаратизм в РФ Клаус верно подметил, как ни крути, там то уже не забалуеш))
Великий Князь
Великий Князь ответил Klaus-S
   6 / 808
19 января в 14:17
Да ладно Князь, не преувеличивай. Ты же сутками на Соккере сидишь. Какой там сепар... К тому же это не так гордо звучит как ты думаешь. Продались за российские паспорта и пенсии. Попробовали бы вы поиграться в сепаратизм в России. Никто бы с вами так как киевская власть не церемонился. Зачистили бы сразу. Если бы выжил, получил бы лет 20 тюрьмы.
Я как раз из тех, кто не очкуется. Да и чего боятся? Всё равно все умрём, только кто-то как человек с определенными убеждениями, а кто то просто как свидомая свинья.
dzvinka
dzvinka ответил Великий Князь
   43 / 808
19 января в 13:47
Сепар это я. А Ярик подстилка рогулевского олигархата.
согласен, очень верное замечание.
Klaus-S
Klaus-S ответил Великий Князь
   125 / 808
19 января в 12:55
Да ладно Князь, не преувеличивай. Ты же сутками на Соккере сидишь. Какой там сепар... К тому же это не так гордо звучит как ты думаешь. Продались за российские паспорта и пенсии. Попробовали бы вы поиграться в сепаратизм в России. Никто бы с вами так как киевская власть не церемонился. Зачистили бы сразу. Если бы выжил, получил бы лет 20 тюрьмы.
Klaus-S
Klaus-S ответил Казанский
   125 / 808
19 января в 11:58
Сомневаюсь что Ракицкий знает украинский язык. Он и русским владеет так себе. Слушал как то интервью с ним. Говорит как типичный гопник. Так что переезд в Россию ему подойдет. В Европе язык учить надо, а в Питере и так поймут.
Klaus-S
Klaus-S
   125 / 808
19 января в 11:42
Как защитник он хороший и думаю что Зениту очень поможет. Но надеюсь, в сб. Украины его больше вызывать не будут. Пусть лучше молодежь шишки набивает.
dok66
dok66
   223 / 808
19 января в 09:11
Не пойдет он в Зенит . Его же от сборной сразу отлучат
valt134
valt134
   251 / 808
19 января в 06:11
Зенит скупает всех подряд без разбора. А бабушки с дедушками не знают как до пенсии дотянуть. Постыдились бы...
dbr123
dbr123
   381 / 808
18 января в 22:51
Зенит совсем обмельчал...что это за покупки в 10 лямов. ? такие игроки только для РПЛ...для европ надо от 50 и более...примерно 50-150 лямов...скоро сев. поток - 2 будет...потом турецкий газопровод...будет где разгуляться..
nikot
nikot
   199 / 808
18 января в 22:32
    Великий Князь
    Великий Князь ответил dzvinka
       6 / 808
    18 января в 22:15
    о, этому безмозглому сепару там самое место!)))
    Сепар это я. А Ярик подстилка рогулевского олигархата.
    Физручини
    Физручини
       410 / 808
    18 января в 22:15
    За 11 матчей получить 6 желтых карточек - это сильно. Вот что с людьми жизнь вна Украине делает
    Ruslan Ahmedov 1
    Ruslan Ahmedov 1
    18 января в 22:14
    Ярик сильный защитник, он укрепит оборону однозначно!
    КЭТиК
    КЭТиК
       128 / 808
    18 января в 22:02
    Сомнительно всё это.
    dzvinka
    dzvinka
       43 / 808
    18 января в 21:16
    о, этому безмозглому сепару там самое место!)))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       272 / 808
    18 января в 21:13
    А СБУ согласовала?
    Гавроша
    Гавроша
       66 / 808
    18 января в 21:13
    Лучше 10 дохлых клопов купить.
    Василий 50
    Василий 50
       194 / 808
    18 января в 21:11
    Кому нужен этот трансфер, Тимощуку?
    pomor45
    pomor45
       141 / 808
    18 января в 20:31
    А ля Тимощук?
    Томик
    Томик
    18 января в 20:18
    Вот зачем Зениту проблемы. Лучше уже пару загорелых прикупить.
    Шуnя771
    Шуnя771
       235 / 808
    18 января в 20:09
    Вот из евро тяжело переводить в нацвалюту, есть предложение цену изображать в метрах кубических газа...))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       256 / 808
    18 января в 19:57
    Я думаю Зенит купит игрока
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
       417 / 808
    18 января в 19:46
    Хряки против. Значит надо брать. ( Как с сапогами в "Служебном романе" ).
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       158 / 808
    18 января в 19:41
    Иванович уходит на пенсию?;)
    Sergey Z
    Sergey Z
       109 / 808
    18 января в 19:27
    Не лучший вариант!
    Gloomy59
    Gloomy59
       225 / 808
    18 января в 19:27
    Зенит, что совсем о...........ел, или как, для чего все это?
    Что мало бенд.....ев в России???
    Зенит пора полностью РАЗОГНАТЬ И ВЫСТАВИТЬ ВЕСЬ СОСТАВ МОЛОДЁЖЬ!
    И ТРЕНЕРА ДРУГОГО!
    С ПРИХОДОМ РИБАЛТЫ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!!
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       119 / 808
    18 января в 19:26
      kotmyshka
      kotmyshka
         139 / 808
      18 января в 19:26
      В это время всегда так много слухов
      Yuri Krugov
      Yuri Krugov ответил Великолепный
         446 / 808
      18 января в 19:07
      Что есть - то есть! Впринципе игрок то неплохой, и опыт большой и не стар ещё. Для бэка в самый раз.
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