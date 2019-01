Александер-Арнольд подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного контракта с основным полузащитником Трентом Александер-Арнольдом.

20-летний футболист является воспитанником мерсисайдцев с шестилетнего возраста, а с недавнего времени представляет взрослую сборную Англии.

В этом сезоне Александер-Арнольд провел 17 матчей в АПЛ , забил один гол и сделал три результативные передачи.

«I’m ecstatic and really proud» ❤️@trentaa98 has signed a new long-term contract with the Reds...https://t.co/ZU7lsKR7r2

LFC