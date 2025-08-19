Совладелец «Челси» попал в неловкую ситуацию в матче с «Кристал Пэлас»

1755552492

сегодня, 00:28

Любопытный момент зафиксировали камеры Sky Sports во время матча 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас».

Совладелец «синих» был замечен, смотрящим в телефон, когда его показали в эфире. Жена бизнесмена Кэти попыталась его отвлечь, чтобы, предположительно, он обратил внимание на игру, давая понять, что их показывают. После этого предприниматель убрал телефон и начал смотреть за происходящим на поле.

Фрагмент стал вирусным в социальных сетях. Некоторые болельщики «Челси» сказали, что руководителю не интересно смотреть на игру своей команды, а кто-то пошутил, отметив то, что супруга Боэли хорошо контролирует ситуацию.