Совладелец «Челси» попал в неловкую ситуацию в матче с «Кристал Пэлас»

сегодня, 00:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Любопытный момент зафиксировали камеры Sky Sports во время матча 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас».

Совладелец «синих» Тодд Боэли был замечен, смотрящим в телефон, когда его показали в эфире. Жена бизнесмена Кэти попыталась его отвлечь, чтобы, предположительно, он обратил внимание на игру, давая понять, что их показывают. После этого предприниматель убрал телефон и начал смотреть за происходящим на поле.

Фрагмент стал вирусным в социальных сетях. Некоторые болельщики «Челси» сказали, что руководителю не интересно смотреть на игру своей команды, а кто-то пошутил, отметив то, что супруга Боэли хорошо контролирует ситуацию.

Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:48
Он крупный бизнесмен, ему простительно. Возможно он решал дела, куда перекинуть пару лямов))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:31
Игра и вправду была скучнейшая, посмотрим сможет ли Челси в топ 5 попасть, в прошлом сезоне еле еле у них это получилось
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:42
В это время по телефону смотрел Рубин-Ростов!)
fzj8ysr2ahun
fzj8ysr2ahun
сегодня в 07:52
Может он пока там пальцем тыкал миллион заработал....
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:08
Что за люди? Напридумывали себе всякого.. Зачем?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:06
Как будто все другие 100% времени смотрят только игру на стадионе 🤦🏽‍♂️
112910415
112910415
сегодня в 07:02
Он и не обязан смотреть эту тягомотину! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:41
Нашел интересную игру, пока команды старались играть футбол))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:41
Скучно сыграли понять можно
jRest
jRest
сегодня в 03:19
Он в этот момент на Кристал Пэлас ставку делал.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:53
Никакую неловкую ситуацию, я тут не вижу...
Гость
