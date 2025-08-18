 
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум моментам игры со «Спартаком»

вчера, 23:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил источнику, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Речь идёт о второй жёлтой карточке, полученной капитаном петербуржцев Дугласом Сантосом на 51-й минуте. Также в конце второго тайма, когда счёт был 2:2, в ворота гостей был назначен пенальти после нарушения со стороны полузащитника Густаво Мантуана. Хавбек москвичей Эсекьель Барко его реализовать не смог.

Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:32
Сейчас Зенит получит подтверждение ошибок в ЭСК, а под конец сезона выкатит сводку-плакалку, что этими ошибками у них отняли заслуженные 3 очка.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:12
Когда в пяти матчах судьи давали команде Семака 4 раза пробивать пенальти все устраивало?
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:03
Серьёзного повода обращаться в ЭСК у Зенита и так нет. Есть предлог для обращения. В Зените прекрасно понимают, что им откажут. Но дело не в этом, а в том, что этим обращением они оправдываются перед Миллером за то, что не смогли победить в игре, в которой ЯКОБЫ несправедливо был удалён их игрок.
2s433yabmz9x
2s433yabmz9x
сегодня в 07:46
Судья явно любил спартак в этом матче.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:30
Т. е когда до этого три тура подряд дарили пенальти Зениту обращаться не было смысла?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:58
Надо же, ЭТИ тоже жалуются...
Землянин
Землянин
сегодня в 02:30, ред.
Пилите, Шура, пилите
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:30, ред.
Для порядку ...надо что то делать....
Если Карпину можно сочетать две должности...то почему например Медведеву нельзя быть и Председателем правления Зенита и Председателем ЭСК РФС....
Как дети малые....всё им подсказывать надо....
Число обращений уменьшится в 10 раз...
Ибо противникам Зенита не будет смысла обращаться...а у Зенита и повода для этого не будет....
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:36
А чё как решение в силе оставят???
Делать-то что будут???
Вспомнилось к месту, как в 2012 году Зенит в лице Максимки Митрофанова после матча с Динамо в Москве грозился сняться к едрене фене с ЧР и переехать в Крым, который, на минуточку, ТОГДА ещё не был нашим и выступать в крымском чемпионате???
Пора осуществлять ранее озвученное первым лицом клуба!))
Только незадача - Крым уже НАШ!
Надо какой-то другой чемпионат СРОЧНО найти.
Молдавский, например...)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:19
В лигу сексуальных реформ пишите или ....)))
ABir
ABir
сегодня в 00:05
Жаль, что Барко не реализовал пенальти.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:45
Сразу в Лозанну пишите!!))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:41, ред.
Рад что в Спартаке тишина, значит устали винить во всём судей и смотрят на тренера. В Питере пока отрицание на этот счёт видимо. Серёжа слишком свой
