«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум моментам игры со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил источнику, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
Речь идёт о второй жёлтой карточке, полученной капитаном петербуржцев Дугласом Сантосом на 51-й минуте. Также в конце второго тайма, когда счёт был 2:2, в ворота гостей был назначен пенальти после нарушения со стороны полузащитника Густаво Мантуана. Хавбек москвичей Эсекьель Барко его реализовать не смог.