«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум моментам игры со «Спартаком»

1755549213

вчера, 23:33

Председатель правления «Зенита» сообщил источнику, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Речь идёт о второй жёлтой карточке, полученной капитаном петербуржцев на 51-й минуте. Также в конце второго тайма, когда счёт был 2:2, в ворота гостей был назначен пенальти после нарушения со стороны полузащитника . Хавбек москвичей Эсекьель Барко его реализовать не смог.