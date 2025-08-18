Арестованного по подозрению в расизме на игре АПЛ освободили с условием

1755538908

вчера, 20:41

Мужчина, арестованный по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве в матче между «Ливерпулем» и «Борнмутом», условно освобождён под залог.

47-летний житель Ливерпуля был арестован 16 августа после того, как нападающий «Борнмута» сообщил о расистских оскорблениях во время игры 1-го тура АПЛ .

Мужчину освободили при условии запрета на посещение футбольных матчей в Великобритании, также он не имеет права приближаться к футбольным стадионам ближе чем на одну милю.

Расследование инцидента продолжается.