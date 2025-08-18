Арестованного по подозрению в расизме на игре АПЛ освободили с условием

Мужчина, арестованный по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве в матче между «Ливерпулем» и «Борнмутом», условно освобождён под залог.
47-летний житель Ливерпуля был арестован 16 августа после того, как нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо сообщил о расистских оскорблениях во время игры 1-го тура АПЛ.
Мужчину освободили при условии запрета на посещение футбольных матчей в Великобритании, также он не имеет права приближаться к футбольным стадионам ближе чем на одну милю.
Расследование инцидента продолжается.
А вообще, это банальная психология. Как я понял это болельщик инвалид-колясочник. На фоне своего безвыходного положения по состоянию здоровья из него вышло все накипевшее за долгие годы/месяцы. Жалко парня, где-то ему не повезло. Однако думать надо было головой в первую очередь, а не поддаваться эмоциям.
