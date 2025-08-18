 
Арестованного по подозрению в расизме на игре АПЛ освободили с условием

вчера, 20:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Мужчина, арестованный по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве в матче между «Ливерпулем» и «Борнмутом», условно освобождён под залог.

47-летний житель Ливерпуля был арестован 16 августа после того, как нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо сообщил о расистских оскорблениях во время игры 1-го тура АПЛ.

Мужчину освободили при условии запрета на посещение футбольных матчей в Великобритании, также он не имеет права приближаться к футбольным стадионам ближе чем на одну милю.

Расследование инцидента продолжается.

Все комментарии
lk_483777
lk_483777
сегодня в 08:18
Сам себе яму выкопал и провалился туда...

А вообще, это банальная психология. Как я понял это болельщик инвалид-колясочник. На фоне своего безвыходного положения по состоянию здоровья из него вышло все накипевшее за долгие годы/месяцы. Жалко парня, где-то ему не повезло. Однако думать надо было головой в первую очередь, а не поддаваться эмоциям.
adekvat
adekvat
вчера в 22:55
Хорошо хоть не заставили гуталином намазаться, и с дома не выходить что бы ни мешать бледным окрасом темниньким коренным англичанам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:46
Видимо клятву подписал, кровью...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:44
также он не имеет права приближаться к футбольным стадионам и неграм ближе чем на одну милю.
Гость
