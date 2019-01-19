Варга: «Акунья - один из лучших на своей позиции»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит».
Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.
На мой взгляд, он один из лучших в мире на своей позиции. Отличный игрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень.
защитник с левой ногой и левый защитник. Я
посмотрел, что у нас есть – Акунья (полузащитник ) и начали переговоры . В итоге подписали ФИЛЛА , МОЛЛО и ГОЙЛО
защитник с левой ногой и левый защитник. Я
посмотрел, что у нас есть – Акунья (полузащитник ) и начали переговоры . В итоге подписали ФИЛЛА , МОЛЛО и ГОЙЛО
Вот такие у нас видения!
Складывается мнение, что все кто занимаются трансферами в Зените и понятия НЕ ИМЕЮТ - ЧТО, КАК и ГДЕ, КОГО!
Лишь бы кого! Никто не хочет объяснить болельщикам, на какой х....н был приобретен и главное кто инициатор покупки Оздоева и ряда "якорей" в составе Зенита!
ВОТ ТАК ГОСПОДИН ВАРГА!
Вот такие у нас видения!
Складывается мнение, что все кто занимаются трансферами в Зените и понятия НЕ ИМЕЮТ - ЧТО, КАК и ГДЕ, КОГО!
Лишь бы кого! Никто не хочет объяснить болельщикам, на какой х....н был приобретен и главное кто инициатор покупки Оздоева и ряда "якорей" в составе Зенита!
ВОТ ТАК ГОСПОДИН ВАРГА!