Варга: «Акунья - один из лучших на своей позиции»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 68’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Варга: «Акунья - один из лучших на своей позиции»

19 января 2019, 15:03

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит».

Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.

На мой взгляд, он один из лучших в мире на своей позиции. Отличный игрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии2
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии10
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
parallels
parallels ответил Т34
   9 / 808
19 января в 21:49
О, как тебя торкнуло, месячный запас букавок израсходовал. Мне нравится. Конечно про вонючий свинарник ты зря вещаешь из пропахшего французскими духами 51ика. Там амбре будет посильней свинарника. Ты пишешь, ...что иначе зениту будет позор.... Почему иначе? Пора привыкнуть, что позор зениту всегда. Ты же постоянно пишешь про позор Спартаку, но, точно, в уме держишь именно зенит. Ты мне вообще нравишься своим постоянством, я тебя читаю с удовольствием, даже настроение поднимается от той пурги, которую ты гонишь, потому-то я тебя даже в игнор не посылаю и караулы не леплю. Главное не нервничай, принимай спокойно то, о чем читаешь, ты же тоже не белый и пушистый, какой? знаешь сам. Вот и ставь себя хоть иногда на место тех, кого ты обливаешь грязью. А про молодежь могу сказать, что ваша не лучше и меня ты этим совсем не напряг. Это в тебе детская обида взыграла. Но ничего, подрастешь, научишься быть проще и народ, может быть, к тебе потянется. Бывай здоров! Не хворай!
пошли отмазки - по существу-то сказать нечего, ахаха! 😅
Т34
Т34
   8 / 808
19 января в 21:01
О, как тебя торкнуло, месячный запас букавок израсходовал. Мне нравится. Конечно про вонючий свинарник ты зря вещаешь из пропахшего французскими духами 51ика. Там амбре будет посильней свинарника. Ты пишешь, ...что иначе зениту будет позор.... Почему иначе? Пора привыкнуть, что позор зениту всегда. Ты же постоянно пишешь про позор Спартаку, но, точно, в уме держишь именно зенит. Ты мне вообще нравишься своим постоянством, я тебя читаю с удовольствием, даже настроение поднимается от той пурги, которую ты гонишь, потому-то я тебя даже в игнор не посылаю и караулы не леплю. Главное не нервничай, принимай спокойно то, о чем читаешь, ты же тоже не белый и пушистый, какой? знаешь сам. Вот и ставь себя хоть иногда на место тех, кого ты обливаешь грязью. А про молодежь могу сказать, что ваша не лучше и меня ты этим совсем не напряг. Это в тебе детская обида взыграла. Но ничего, подрастешь, научишься быть проще и народ, может быть, к тебе потянется. Бывай здоров! Не хворай!
alexando1974
alexando1974
   371 / 808
19 января в 19:07
усиление для нашего чемпа может и хорошее, а вот то что один из лучших на своей позиции вопрос спорный! что то этого лучшего никто неберёт играть в топ клубы)))))
Т34
Т34 ответил parallels
   8 / 808
19 января в 18:58
вообще-то, перейдя в зенит, они стали вызываться в сборную. этож не спартачи, завязавшие с футболом в пользу позора.
На ЧМ их в сборной не было и после ЧМ Аргентина провела 6 товарищеских матчей, ни один арг.зенитовец не приглашался в сборную. Сдулись! Можешь посчитать позором, это твое любимое слово.
parallels
parallels ответил Т34
   9 / 808
19 января в 18:36
Как только перейдет к лазурным, через некоторое время появится приставка экс-защитник сборной Аргентины. Это уже проходили подающие надежды молодые аргентинцы, игроки Зенита, Маммана, Краневитор и Паредес. По этому пути пойдет и Акунья.
вообще-то, перейдя в зенит, они стали вызываться в сборную. этож не спартачи, завязавшие с футболом в пользу позора.
Raketas80
Raketas80 ответил Т34
   181 / 808
19 января в 17:58
Паредес игрок сб Аргентины также как и Маммана. В чем проблема.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   145 / 808
19 января в 17:27
Посмотрим,заиграет ли...
Bayern Best
Bayern Best
   88 / 808
19 января в 17:01
Может он и прав.
112910415
112910415
   41 / 808
19 января в 16:50
агенты - бескорыстные, объективные люди! надо брать!
Т34
Т34
   8 / 808
19 января в 16:43
Как только перейдет к лазурным, через некоторое время появится приставка экс-защитник сборной Аргентины. Это уже проходили подающие надежды молодые аргентинцы, игроки Зенита, Маммана, Краневитор и Паредес. По этому пути пойдет и Акунья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
19 января в 16:08
Подпишут - увидим, насколько он хорош...
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
19 января в 15:54
Семак сказал что нужны центральный
защитник с левой ногой и левый защитник. Я
посмотрел, что у нас есть – Акунья (полузащитник ) и начали переговоры . В итоге подписали ФИЛЛА , МОЛЛО и ГОЙЛО
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   632 / 808
19 января в 15:35
Скорей бы кого подлисали.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
19 января в 15:28
Ну насчет мира конечно агент замахнулся. Так то игрок не плохой. Зенит усилит, если конечно не утка.
Raketas80
Raketas80 ответил Gloomy59
   181 / 808
19 января в 15:21
Ракицкий это защитник а Акунья полузащитник. Но согласен что укроп нам не нужен.
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
19 января в 15:20
Несомнено надо брать. Даже если Паредес останится лига от этого только выйграет.
Gloomy59
Gloomy59
   225 / 808
19 января в 15:18
Спасибо господин Варга! Но в Зените, считают (по рекомендации "супер тренера" Тимощука), что им необходим Ракицкий (еле передвигающий ноги по полю вот уже два сезона)!
Вот такие у нас видения!
Складывается мнение, что все кто занимаются трансферами в Зените и понятия НЕ ИМЕЮТ - ЧТО, КАК и ГДЕ, КОГО!
Лишь бы кого! Никто не хочет объяснить болельщикам, на какой х....н был приобретен и главное кто инициатор покупки Оздоева и ряда "якорей" в составе Зенита!
ВОТ ТАК ГОСПОДИН ВАРГА!
parallels
parallels
   9 / 808
19 января в 15:18
ну всё тогда, надо брать без лишних разговоров и заранее заказывать пожарный расчёт в тарасовку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100