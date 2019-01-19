Варга: «Акунья - один из лучших на своей позиции»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в «Зенит».

Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить – центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть – Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.

На мой взгляд, он один из лучших в мире на своей позиции. Отличный игрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень.