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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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Карпин: «Возможный перенос матча Кубка России - это беспредел»

19 января 2019, 08:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар24.02.2019 Не начался

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмущен тем, что ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» может быть перенесен с 24 на 27 или 28 февраля в связи с участием «быков» в Лиге Европы.

На историю с возможным переносом матча отреагировал негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в Премьер-Лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату.

При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре всё еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

Как понимаю, все поменять хочет «Краснодар». Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил AmIIIeR89
   425 / 808
23 января в 13:54
Если ты думаешь, что 1 кубковая игра позволит влиться в еврокубковую весну, то я думаю, ты ошибаешься
Я думаю, что и чемпионат нужно на неделю раньше возобновлять.
Ника228
Ника228 ответил Sergey Z
19 января в 22:15
А если бы Ростов играл в ЛЕ и попросил перенести матч?
наверное сделали бы это зарание, как нормальные люди . а не в последний момент .
161регион
161регион
   62 / 808
19 января в 12:56
Коровы теперь застонут....
Верг
Верг
   337 / 808
19 января в 12:49
Вот что такое беспредел волеркин!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
19 января в 12:37
Это все свиньи затеяли. Оттягивают свой позорный вылет из Кубка. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
   59 / 808
19 января в 12:00
Все было согласовано и подписано, какие теперь могут быть разговоры о переносах?
борька
борька
   146 / 808
19 января в 11:49
Футболом в России руководят алкоголики , б\у фсбешники, путинские другали,и кроме пакостей, они делать другое не умеют.
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
19 января в 11:42
Соседи, уважаемые между прочим, вы же всё знали заранее и ждали до последнего, чтобы понять как "Ростов" организовал подготовку к кубковому матчу с вами и начать ныть, когда нам уже ничего не поменять! Это похоже на подставу. Не ожидал, тем более, что Карпин ещё в ноябре прошлого года хотел вам помочь, а вы рты позаткнули все на том собрании, боясь попасть в опалу. Я понимаю, что вам хочется пройти "Ростов", но не таким же способом, да ещё потом и обвинив нас, что мы не помогли вам по соседски с Лигой Европы! Не ожидал! Удачи, вам, в Л.Е.!
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
19 января в 11:21
А если бы Ростов играл в ЛЕ и попросил перенести матч?
Т34
Т34
   8 / 808
19 января в 11:12
Это еще раз говорит о том, что в РФСе сидят люди далекие от футбола. Чиновников, у которых дела не заладились в своей отрасли, попросту спихнули оттуда и по блату пропихнули к другой кормушке, в частности к футбольной. Одни не знают, что у нас в декабре зима на Урале и в Сибири, другим наплевать на команды, которые согласно их же установленным датам выстраивают график подготовки и перечеркивают свои же постановления, передвигая игры куда им вздумается. В РФСе творится бардак, причем уже длительное время. Ждали люди ухода Мутко. Дождались. Теперь придет Дюков, из той же сферы, что и Мутко. Что от него ожидать? Пламенных речей и обещаний? Как бы не оказалось, что это очередной дрюков для нашего футбола.
Карпин возмущается совершенно обоснованно и абсолютно прав.
Эрик Бернар
Эрик Бернар
19 января в 10:56
А что плохого в том, чтобы перенести матч участника еврокубков? Такими отказами славилась лишь одна команда, в 2005 отказавшаяся перенести матч с ЦСКА, выигравшим Кубок УЕФА.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
19 января в 10:28
Хоть бы раз составили календарь без косяков или переносов.
Ну о чем думал Краснодар, когда подписывал эту дату, неужто о ЛЕ не помнил?
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Фата лист
   106 / 808
19 января в 10:15
В феврале играть логично, ведь именно в феврале начинается еврокубковая весна.
Если ты думаешь, что 1 кубковая игра позволит влиться в еврокубковую весну, то я думаю, ты ошибаешься
Фата лист
Фата лист ответил AmIIIeR89
   425 / 808
19 января в 10:12
В феврале играть логично, ведь именно в феврале начинается еврокубковая весна.
удав
удав
   147 / 808
19 января в 10:08
прав в этот раз Карпин
ABir
ABir
   306 / 808
19 января в 10:01
Согласен с Карпиным
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
19 января в 09:52
Нравится мне этот специалист....
Не любит прогнившую "систему"...всегда громко отстаивает интересы своей команды и болельщиков....на всё имеет свою точку зрения и не умалчивает её.....

По-мне так играть в футбол в феврале глупость....а переносить матч с воскресного дня на будний - глупость в квадрате.....)))

Удачи Карпину и Ростову в Кубке !!!!!!!!!!!!
cska plus
cska plus
   12 / 808
19 января в 09:30
Тут конечно волерик прав.
drug01
drug01
   92 / 808
19 января в 09:24
Календарь каждый год плавает....
311
311
   74 / 808
19 января в 09:20
Кубок снова в почёте у грандов!)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   106 / 808
19 января в 09:20
Зачем вообще играть в феврале? Нормальных весенних дат нет?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   150 / 808
19 января в 09:12
Абсолютно прав Валера
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
19 января в 09:07
Вообще матчи в феврале - глупость, как и матчи в декабре. Газон угробят - однозначно!
А что касаемо переноса, то тут Карпин прав, календарь утвержден, согласован, подтвержден!!! Но нашим "толстолобикам" неймется!!!
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