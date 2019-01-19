Карпин: «Возможный перенос матча Кубка России - это беспредел»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмущен тем, что ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» может быть перенесен с 24 на 27 или 28 февраля в связи с участием «быков» в Лиге Европы.

На историю с возможным переносом матча отреагировал негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в Премьер-Лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату.

При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре всё еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

Как понимаю, все поменять хочет «Краснодар». Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел.