Кононов встретился с тренерами молодежных команд «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о встрече с тренерами молодежных команд московского клуба.
На встрече с коллегами по молодежным командам «Спартака» обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план о том, как игроков тестировать, отслеживать их динамику.
Умение играть на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования, и мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать.
Недавно Кононов заявил, что его команда не нуждается в усилении.
Словоформа «к стати» обозначает предмет, имеет определяющее слово (к стати чьей? её) и является существительным в форме дательного падежа с предлогом, с которым пишется раздельно, что легко докажем, вставив вопрос или определение: к чему? стати; к горделивой стати. Подробнее: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/slovo-kstati-kak-pishetsya.html
ГРАМОТЕЙ ВЫ НАШ )))
Словоформа «к стати» обозначает предмет, имеет определяющее слово (к стати чьей? её) и является существительным в форме дательного падежа с предлогом, с которым пишется раздельно, что легко докажем, вставив вопрос или определение: к чему? стати; к горделивой стати. Подробнее: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/slovo-kstati-kak-pishetsya.html
ГРАМОТЕЙ ВЫ НАШ )))
Тарасовское у вас воспитание не конское ))
Тарасовское у вас воспитание не конское ))
Белый цвет снимаем! Команда Красно-Черная ))
Белый цвет снимаем! Команда Красно-Черная ))
Умяров, если не сбавит, может уже в этом сезоне быть как минимум в основной обойме.
Умяров, если не сбавит, может уже в этом сезоне быть как минимум в основной обойме.
Все присутствующие тренеры юниоров Кабо Верде,Алжира,Парагвая остались довольны диалогом....)))
Все присутствующие тренеры юниоров Кабо Верде,Алжира,Парагвая остались довольны диалогом....)))