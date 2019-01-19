Кононов встретился с тренерами молодежных команд «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о встрече с тренерами молодежных команд московского клуба.

На встрече с коллегами по молодежным командам «Спартака» обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план о том, как игроков тестировать, отслеживать их динамику.

Умение играть на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования, и мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать.