Кононов встретился с тренерами молодежных команд «Спартака».

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 69’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Кононов встретился с тренерами молодежных команд «Спартака»

19 января 2019, 11:32

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о встрече с тренерами молодежных команд московского клуба.

На встрече с коллегами по молодежным командам «Спартака» обсудили задания, которые нужно будет выполнять для атаки и обороны. У нас есть видеоматериалы с первого сбора, которые буду отдавать, чтобы можно было наглядно видеть пример. Обсудили план о том, как игроков тестировать, отслеживать их динамику.

Умение играть на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, оборона, как играют линии. Это игрок, который будет исполнять все требования, и мне, как тренеру, приятно с таким футболистом работать.

Недавно Кононов заявил, что его команда не нуждается в усилении.

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Все комментарии
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   252 / 808
20 января в 11:18
" кстати" пишется слитно, а слово " русский " с маленькой буквы . Твоя безграмотность режет глаз
Теперича что касаемо слова кстати или к стати!
Словоформа «к стати» обозначает предмет, имеет определяющее слово (к стати чьей? её) и является существительным в форме дательного падежа с предлогом, с которым пишется раздельно, что легко докажем, вставив вопрос или определение: к чему? стати; к горделивой стати. Подробнее: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/slovo-kstati-kak-pishetsya.html

ГРАМОТЕЙ ВЫ НАШ )))
Коля58
Коля58
   252 / 808
20 января в 11:09
По поводу Моралиста! Обычно таковым пытаетесь быть Вы! А так же и экспертом во всем )) Мало того еще и поучать всех )
Тарасовское у вас воспитание не конское ))
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   252 / 808
20 января в 11:06
" кстати" пишется слитно, а слово " русский " с маленькой буквы . Твоя безграмотность режет глаз
Ваня большинство пишут с телефона! Там есть множество приблуд когда телефон меняет текст так как ему вздумается! И существует множество других обстоятельств! Я понимаю что Вы не отходите от компьютера а я без очков дальше своего носа уже мало что вижу! ))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Коля58
   27 / 808
20 января в 10:49
" кстати" пишется слитно, а слово " русский " с маленькой буквы . Твоя безграмотность режет глаз
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Коля58
   27 / 808
19 января в 23:28
Как я понял Вы человек образованный! Но невоспитанный! Не один воспитанный человек не станет так выпендриваться! Ну спутал прошедшее и настоящее!
Ты почитай тексты этого питерского моралиста. Он страстно желает выглядеть многозначительным и разумным. Но для этого надо хотя бы уважать родной язык. Наконец, с какой стати ты взял на себя роль адвоката? Неужели дела у Джека совсем плохи и он не может за себя постоять?
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   252 / 808
19 января в 23:04
Поправлю. Если используется прошедшее время, а именно " остались довольны" ,то надо согласовывать времена и писать не " присутствующие", а " присутствовавшие" . Вы все таки житель культурной столицы РФ, значит должны знать русский язык.
Да к стати не обязательно знать Русский язык! Может родной другой язык ))
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   252 / 808
19 января в 23:03
Поправлю. Если используется прошедшее время, а именно " остались довольны" ,то надо согласовывать времена и писать не " присутствующие", а " присутствовавшие" . Вы все таки житель культурной столицы РФ, значит должны знать русский язык.
Как я понял Вы человек образованный! Но невоспитанный! Не один воспитанный человек не станет так выпендриваться! Ну спутал прошедшее и настоящее!
Коля58
Коля58 ответил Т34
   252 / 808
19 января в 22:58
Главный тренер лазурных Сергей Семак не смог встретиться с тренерами молодежных команд Зенита. Они проигнорировали приглашение из-за дороговизны билетов из Аргентины в Питер, а Газпром эту поездку не профинансировал. Придется опять Зениту брать молодых аргентинских игроков методом втыка, а вдруг кто-то и "выстрелит".
Как я Понял Кононов посоветовал отправится в Африку? )) Только Чернокожие теперь в цене
Белый цвет снимаем! Команда Красно-Черная ))
dalex83
dalex83
   497 / 808
19 января в 19:13
Кононов Прошлякова наигрывать надо !!!!
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   46 / 808
19 января в 16:03
когда ганчарка приходит по своей спорт школе - в него летят помидоры и шкурки от бананов
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   46 / 808
19 января в 15:54
Лучшая спортивная школа России. на пирифирии о таком и не мечтают.
удав
удав
   147 / 808
19 января в 15:29
игрок умеющий играть на 2-3 позициях нужен?ниче не треснет?=)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 января в 15:03
Лучше бы с тренером Чертаново встретился,толку больше.
makkie
makkie
   29 / 808
19 января в 13:58
Молодежи в основе сейчас хватает - надо доводить до ума наиболее перспективных.
Умяров, если не сбавит, может уже в этом сезоне быть как минимум в основной обойме.
Т34
Т34 ответил Jeck Denielse
   8 / 808
19 января в 13:20
Кононов встретился с тренерами молодежных команд «Спартака». Все присутствующие тренеры юниоров Кабо Верде,Алжира,Парагвая остались довольны диалогом....)))
Главный тренер лазурных Сергей Семак не смог встретиться с тренерами молодежных команд Зенита. Они проигнорировали приглашение из-за дороговизны билетов из Аргентины в Питер, а Газпром эту поездку не профинансировал. Придется опять Зениту брать молодых аргентинских игроков методом втыка, а вдруг кто-то и "выстрелит".
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   218 / 808
19 января в 12:48
И что?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
19 января в 12:36
Кононов встретился с тренерами молодежных команд Спартака и заручился покупками зулусов. гыгыгы
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
19 января в 12:05
Посоветовал включить солярий в подготовку юных футболистов, а иначе им не попасть в главную команду!!!
oFANATo
oFANATo
   59 / 808
19 января в 11:57
Как строится оборона от Кононова показали матчи с Ташкентским Локомотивом, Вильярреалом ,Рапидом.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   27 / 808
19 января в 11:55
Поправлю. Если используется прошедшее время, а именно " остались довольны" ,то надо согласовывать времена и писать не " присутствующие", а " присутствовавшие" . Вы все таки житель культурной столицы РФ, значит должны знать русский язык.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
19 января в 11:45
Кононов встретился с тренерами молодежных команд «Спартака».

Все присутствующие тренеры юниоров Кабо Верде,Алжира,Парагвая остались довольны диалогом....)))
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