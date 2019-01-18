Калиниченко: «„Спартаку“ не нужно было отдавать Гулиева»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал переход полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева в московский клуб.

На мой взгляд, «Спартаку» и отдавать Гулиева никуда не нужно было, это отличный игрок с классным набором качеств. Но возможно, что команде не хватит баланса, чтобы решать большие задачи, влилось много молодежи. Мы знаем, что молодым игрокам часто не хватает стабильности, здесь должны помочь опытные футболисты.