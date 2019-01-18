Еременко: «С уверенностью могу сказать, что рад оказаться в „Ростове“»

Полузащитник Роман Еременко прокомментировал подписание контракта с «Ростовом».

Ростов-на-Дону — не чужой город для моей семьи. Здесь любят футбол и всегда отлично поддерживают свой клуб. Запомнил это, когда приезжал сюда с другими командами. Сейчас я полон оптимизма и с нетерпением жду весенней части сезона. В команде собраны качественные футболисты, отличный тренер и грамотное руководство — это очень важно для любого клуба. В будущих матчах мы постараемся радовать болельщиков своей игрой. Сейчас могу с уверенностью сказать, что рад оказаться в «Ростове». Увидимся на стадионе!