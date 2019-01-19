Чинквини: «Паредес давно нравится Сарри»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини прокомментировал слухи о том, что Леандро Паредес может покинуть команду и перейти в топ-клуб.
Я думаю, Паредес созрел для игры в более сильном клубе. Леандро давно нравится Сарри, он хотел видеть его еще в «Наполи». Посмотрим, как все сложится.
Ничего личного ты сам так сказал!
Ничего личного ты сам так сказал!
Мало того что бывший клуб выставил недостойным для Паредеса.....
Так ещё и о каких то давних симпатиях Сарри проболтался....
Мало того что бывший клуб выставил недостойным для Паредеса.....
Так ещё и о каких то давних симпатиях Сарри проболтался....