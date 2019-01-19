Погба: «МЮ должен вернуться в первую четверку»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о целях команды в этом сезоне.
У нас есть свои задачи. Мы должны вернуться в первую четверку и способны на это. Знаем, что это будет непросто, нужно продолжать в том же духе, не сбавлять.
В последнем туре АПЛ манкунианцы минимально обыграли «Тоттенхэм».
Вот игра с Брайтоном покажет - готовы ли они бороться за 4 место или всё же уже пик начинает сдуваться. Чайки один из сложных соперников в АПЛ-е,они МЮ Маврика вынесли с поля,посмотрим состоится ли реванш?Матч будет не легче,чем со Шпорами.
Вот игра с Брайтоном покажет - готовы ли они бороться за 4 место или всё же уже пик начинает сдуваться. Чайки один из сложных соперников в АПЛ-е,они МЮ Маврика вынесли с поля,посмотрим состоится ли реванш?Матч будет не легче,чем со Шпорами.