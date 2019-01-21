«Наполи» одержал победу над «Лацио»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
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Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 53’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
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«Наполи» одержал победу над «Лацио»

21 января 2019, 00:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Наполи» обыграл «Лацио» в матче 20-го тура чемпионата Италии. 

«Наполи» (47 очков) идет на втором месте в турнирной таблице. «Лацио» (32 очка) занимает пятую строчку.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Лацио» 2:1 (2:0)
Голы: Кальехон 33, Милик 36 - Иммобиле 64

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Максимович, Альбиоль, Малькуи, Руис, Зелински, Диавара (Верди 72), Кальехон (Хисай 88), Милик, Мертенс (Унас 82)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш 27), Лукаку (Корреа 46), Милинкович-Савич (Патрик 73), Лейва, Пароло, Лулич, Альберто, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Милинкович-Савич 20, Ачерби 36, Ачерби 70, Альберто 87, Зелински 89, Лулич 90+2

Удаление: Ачерби 70

Судья: Рокки Джанлука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Интер» сыграл вничью с «Сассуоло».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
23 января в 20:09
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Великий Князь
       234 / 808
    23 января в 15:22
    Тебе тогда вообще следует облепиться листьями коки и не истерить. Аха-ха))
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Nickolai S
         6 / 808
      23 января в 14:00
      Опять приступ? Успокойся. Приложи подорожник к дурному месту.
        Nickolai S
        Nickolai S ответил Великий Князь
           234 / 808
        23 января в 13:12
        Милику сломаем, за липовые голы с липовых штрафных. Посмотрел обзор, там видно, что и удаления Ачерби не было. Кабинетная помойка не зря взяла на клык у сквозеров. Позорище всей Италии твой мусорный проект. Аха-ха)
        Опять приступ? Успокойся. Приложи подорожник к дурному месту.
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Nickolai S
           6 / 808
        22 января в 20:49
        Соррентино не стали опять нос ломать? Молодцы.
          Nickolai S
          Nickolai S ответил Великий Князь
             234 / 808
          22 января в 07:00
          Сколько бы не рухнула, а на повторе видно, что по делу, а вас 81унчик мерзкий и грязный симулянтишка, похлеще Неймара на ЧМ. Аха-ха) Смотрите как нужно Кьево обыгрывать)
          Соррентино не стали опять нос ломать? Молодцы.
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Nickolai S
             6 / 808
          21 января в 23:45
          Не надо, дядя. Если бы фашисты так же рубили в кость вашу арестантскую п...добратию, боюсь, пришлось бы по частям уносить полкоманды. Сколько раз сегодня ваша балерина рухнула в первом тайме? 5-6? А даже пуанты не задели.
          Сколько бы не рухнула, а на повторе видно, что по делу, а вас 81унчик мерзкий и грязный симулянтишка, похлеще Неймара на ЧМ. Аха-ха)
          Смотрите как нужно Кьево обыгрывать)
          Nickolai S
          Nickolai S ответил Великий Князь
             234 / 808
          21 января в 23:43
          Вчера бельгийская, маломерная ныряльщица себя проявила во всей красе. Аха-ха) Если бы судьи искусственно не поддерживали интригу, титул был бы у нас уже в кармане, а вы у Аталанты подучитесь принтер обыгрывать для начала)))
          Не надо, дядя. Если бы фашисты так же рубили в кость вашу арестантскую п...добратию, боюсь, пришлось бы по частям уносить полкоманды. Сколько раз сегодня ваша балерина рухнула в первом тайме? 5-6? А даже пуанты не задели.
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Nickolai S
             6 / 808
          21 января в 23:39
          Костя, соберись, совсем ты плох стал. Подучи правила, купи цветной тв, на крайний случай переходи с футбола на синхронное плавание, тем более у туринских уже одна синхронистка обосновалась.
          Вчера бельгийская, маломерная ныряльщица себя проявила во всей красе. Аха-ха)
          Если бы судьи искусственно не поддерживали интригу, титул был бы у нас уже в кармане, а вы у Аталанты подучитесь принтер обыгрывать для начала)))
          Nickolai S
          Nickolai S ответил Великий Князь
             234 / 808
          21 января в 23:36
          Победа с душком. Штрафной с которого забит победный мяч липовый. Там фола не было. Подчеркну это, хоть победа по делу, но не без помощи арбитров, а то любят мусорщики за другими наблюдать, а за собой не замечают.
          Костя, соберись, совсем ты плох стал. Подучи правила, купи цветной тв, на крайний случай переходи с футбола на синхронное плавание, тем более у туринских уже одна синхронистка обосновалась.
          Великий Князь
          Великий Князь
             6 / 808
          21 января в 19:05
          Победа с душком. Штрафной с которого забит победный мяч липовый. Там фола не было.
          Подчеркну это, хоть победа по делу, но не без помощи арбитров, а то любят мусорщики за другими наблюдать, а за собой не замечают.
          bayern-cobra
          bayern-cobra
             407 / 808
          21 января в 15:26
          Если Юве проиграет будет ништяк хоть интрига будет не большая
          SSC Napoli
          SSC Napoli
             576 / 808
          21 января в 13:38
          Милик классно положил со штрафного.
          spartach091
          spartach091
             54 / 808
          21 января в 10:00
          Этот Милинкович савич вообще дно какой-то. В матчах с топ командами он ьеряется на поле
          Novograd
          Novograd
             523 / 808
          21 января в 09:51
          штопание немогли сиграть с другим счетом
          Большой Карай
          Большой Карай
             429 / 808
          21 января в 09:37
          Поздравляю, молодцы.
          Игорь Погорелов
          Игорь Погорелов
             137 / 808
          21 января в 09:06
          отлично
          нечитайло
          нечитайло
             517 / 808
          21 января в 07:09
          Благополучно
          Zenit_84
          Zenit_84
             64 / 808
          21 января в 07:09
          Плздравляем
          drug01
          drug01
             92 / 808
          21 января в 07:07
          Другого результата не ждали,....
          cska plus
          cska plus
             12 / 808
          21 января в 04:46
          С победой неополитанцев!
          ДАША Д
          ДАША Д
             100 / 808
          21 января в 04:45
          Так и должно было быть.
          Obdulio Varela
          Obdulio Varela
             53 / 808
          21 января в 02:42
          Ожидаемо
          mangoх12
          mangoх12
             10 / 808
          21 января в 01:22
          с победой над нациками
          Остапчук 67
          Остапчук 67
             288 / 808
          21 января в 00:49
          Соккер, наймите редактора.
          Тео Джонс
          Тео Джонс
             260 / 808
          21 января в 00:47
          «Наполи» (27 очков) идет на втором месте в турнирной таблице. «Лацио» (32 очка) занимает пятую строчку.
          Л-логика.
          allemz
          allemz ответил Nickolai S
             24 / 808
          21 января в 00:43
          Перекладины и штанги - 4 шт. По хорошему минимум на 6 наиграли. Фашисты гребаные костоломы, одна красная далеко не предел при такой мудацкой игре. В итоге закономерная победа. Форца Наполи!
          С маразматиком и консерватором Лотито, у Лацио нет будущего.
          Nickolai S
          Nickolai S
             234 / 808
          21 января в 00:29
          Перекладины и штанги - 4 шт. По хорошему минимум на 6 наиграли.
          Фашисты гребаные костоломы, одна красная далеко не предел при такой мудацкой игре.
          В итоге закономерная победа. Форца Наполи!
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