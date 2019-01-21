«Наполи» одержал победу над «Лацио»

«Наполи» обыграл «Лацио» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (47 очков) идет на втором месте в турнирной таблице. «Лацио» (32 очка) занимает пятую строчку.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Лацио» 2:1 (2:0)
Голы: Кальехон 33, Милик 36 - Иммобиле 64
«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Максимович, Альбиоль, Малькуи, Руис, Зелински, Диавара (Верди 72), Кальехон (Хисай 88), Милик, Мертенс (Унас 82)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш 27), Лукаку (Корреа 46), Милинкович-Савич (Патрик 73), Лейва, Пароло, Лулич, Альберто, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Милинкович-Савич 20, Ачерби 36, Ачерби 70, Альберто 87, Зелински 89, Лулич 90+2
Удаление: Ачерби 70
Судья: Рокки Джанлука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Интер» сыграл вничью с «Сассуоло».
Бог простит.
Бог простит.
Лучше не пиши мне больше. Пиши своим виртуалам.
Лучше не пиши мне больше. Пиши своим виртуалам.
Смотрите как нужно Кьево обыгрывать)
Смотрите как нужно Кьево обыгрывать)
Если бы судьи искусственно не поддерживали интригу, титул был бы у нас уже в кармане, а вы у Аталанты подучитесь принтер обыгрывать для начала)))
Если бы судьи искусственно не поддерживали интригу, титул был бы у нас уже в кармане, а вы у Аталанты подучитесь принтер обыгрывать для начала)))
Подчеркну это, хоть победа по делу, но не без помощи арбитров, а то любят мусорщики за другими наблюдать, а за собой не замечают.
Подчеркну это, хоть победа по делу, но не без помощи арбитров, а то любят мусорщики за другими наблюдать, а за собой не замечают.
Л-логика.
Л-логика.
Фашисты гребаные костоломы, одна красная далеко не предел при такой мудацкой игре.
В итоге закономерная победа. Форца Наполи!
Фашисты гребаные костоломы, одна красная далеко не предел при такой мудацкой игре.
В итоге закономерная победа. Форца Наполи!