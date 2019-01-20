«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 80’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

20 января 2019, 18:22
Хаддерсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Хаддерсфилд Таун0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 23-го тура АПЛ «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд». «Горожане» продолжают занимать вторую строчку, на 4 очка отставая от лидирующего «Ливерпуля». У «Хаддерсфилда» остается 11 баллов и последнее место в таблице.

Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит'с».

«Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:1)
Голы: Данило 18, Стерлинг 54, Сане 56

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Шиндлер, Конголо, Леве, Хогг, Бакуна (Притчард 64), Панчеон, Качунга, Диахаби (Мунье 59), Мбенза
Главный тренер: Хадсон Марк.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Данило, Гюндоган (Делф 80), Де Брюйне, Фернандиньо (Сильва 59), Стерлинг, Кун Агуэро, Сане (Бернарду Силва 72)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Уокер 27, Бакуна 30, Хогг 43, Фернандиньо 50

Судья: Марринер Андре.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Накануне «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Горожане
Горожане
   318 / 808
21 января в 17:22
Легко и на классе!
lobsterdam
lobsterdam
   320 / 808
21 января в 10:54
по нынешним временам - это не разгром, а типа вырвали победу, одолели!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
21 января в 10:50
Сити монстры...
ОПС
ОПС
   134 / 808
21 января в 10:24
Однако, справились.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   150 / 808
21 января в 09:55
На то он и Хаддерсфилд, чтоб его громить
El Dassory
El Dassory
   699 / 808
21 января в 08:59
Бесят уже Сити.) С победой, не могу не симпотизировать этой команде. В АПЛ будет битва за титул в этом году, придётся закупиться валидолом.)
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
20 января в 19:40
За золото, похоже, будут бороться два коллектива. Остальные не потянут.
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
20 января в 19:33
Хаддер уже не тот...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   137 / 808
20 января в 19:14
ожидаемо
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
20 января в 18:58
у паралелькибота не хватило

ахах-а)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   217 / 808
20 января в 18:56
если бы МС у этих недоумков не выиграл бы,то тогда можно было распрощаться с чемпионством.На последней секунде,Хаддлы не смогли забить с убойной позиции - ЧШ их ждёт,а там они и утонут.Итак усилиями Вагнера два сезона отмучались,хотя вроде бы первый сезон были на 1месте вначале. Этот набор игроков не соответствует пребыванию в АПЛ-е, даже Дачники и Кардиф наверное будут смотреться предпочтительней. Кто бы и смог вытащить Хаддлов за уши - только Великий СЭМ.
ДСА
ДСА
   172 / 808
20 января в 18:56
Это ПСЖ Генгам разгромил, а тут просто крупная победа.
spartach091
spartach091
   54 / 808
20 января в 18:50
Глорье ситис мешка с победой)
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
20 января в 18:49
МС с очередной победой!!!
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
20 января в 18:42
Спокойно, не напрягаясь, на классе, без шансов для аутсайдера!
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
20 января в 18:40
Содрагнется ли Клопп...Выдержки у Ливера скорее всего нехватит..
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны
   327 / 808
20 января в 18:31
Пеп гений, всё английские клубы под Пепом
drug01
drug01
   92 / 808
20 января в 18:30
Не отступать...!
Lewa2708
Lewa2708
   177 / 808
20 января в 18:25
Адекватных болельщиков Сити с победой
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   240 / 808
20 января в 18:24
На классе)
Болельщиков Сити с победой.
cska plus
cska plus
   12 / 808
20 января в 18:23
Гонка продолжается.
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