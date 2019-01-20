«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд»

В матче 23-го тура АПЛ «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд». «Горожане» продолжают занимать вторую строчку, на 4 очка отставая от лидирующего «Ливерпуля». У «Хаддерсфилда» остается 11 баллов и последнее место в таблице.
Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит'с».
«Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:1)
Голы: Данило 18, Стерлинг 54, Сане 56
«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Шиндлер, Конголо, Леве, Хогг, Бакуна (Притчард 64), Панчеон, Качунга, Диахаби (Мунье 59), Мбенза
Главный тренер: Хадсон Марк.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Данило, Гюндоган (Делф 80), Де Брюйне, Фернандиньо (Сильва 59), Стерлинг, Кун Агуэро, Сане (Бернарду Силва 72)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Уокер 27, Бакуна 30, Хогг 43, Фернандиньо 50
Судья: Марринер Андре.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Накануне «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас».
ахах-а)
ахах-а)
Болельщиков Сити с победой.
Болельщиков Сити с победой.