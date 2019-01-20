«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» на данный момент, имея в своем активе 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 14 очками идет предпоследним.
Лондон, стадион Крэвен Коттедж
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» 1:2 (1:0)
Голы: Льоренте 16 (автогол) - Алли 50, Уинкс 90+3
«Фулхэм»: Серхио Рико, Рим, Ле Маршан, Одои, Брайан, Сери (Сиссе 79), Чамберс, Кристи, Бабел (Сессеньон 54), Митрович, Шюррле (Кебану 71)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Эриксен, Уинкс, Триппьер, Алли (Н'Куду Мбида 85), Ламела (Дайер 78), Льоренте
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Митрович 73, Давинсон Санчес 74, Сери 76, Роуз 81
Судья: Поусон Крейг.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Арсенал» обыграл «Челси».
Начиная с Boxing Day, Салах заработал и сам же реализовал три пенальти в Премьер-Лиге, хотя назначение некоторых из них может показаться спорным.
Начиная с Boxing Day, Салах заработал и сам же реализовал три пенальти в Премьер-Лиге, хотя назначение некоторых из них может показаться спорным.
Вчера 17:56
Одно радует алли травма
Ответ Караул! Игнор -1
ну вот ,рядом с кэнонганом комент вашего флагмана,который думает,что травмы Алли и Кейна помогут ливеру играть лучше. он вообще всю игру просидел у нас на ветке с подобными коментами. и не он один от ваших. будь более объективным)) и не заморачивайся так по этому поводу. тут всегда будут хейтеры и просто шутники. если тебя это все так напрягает,я бы посоветовал тебе зарегиться на сайте болел Ливерпуля,но из личного опыта знаю,что это еще хуже-там срутся между своими)) так что лучше с чужими
Вчера 17:56
Одно радует алли травма
Ответ Караул! Игнор -1
ну вот ,рядом с кэнонганом комент вашего флагмана,который думает,что травмы Алли и Кейна помогут ливеру играть лучше. он вообще всю игру просидел у нас на ветке с подобными коментами. и не он один от ваших. будь более объективным)) и не заморачивайся так по этому поводу. тут всегда будут хейтеры и просто шутники. если тебя это все так напрягает,я бы посоветовал тебе зарегиться на сайте болел Ливерпуля,но из личного опыта знаю,что это еще хуже-там срутся между своими)) так что лучше с чужими