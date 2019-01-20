«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 55’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»

20 января 2019, 20:51
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» на данный момент, имея в своем активе 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 14 очками идет предпоследним.

Лондон, стадион Крэвен Коттедж

«Фулхэм» - «Тоттенхэм» 1:2 (1:0)
Голы: Льоренте 16 (автогол) - Алли 50Уинкс 90+3

«Фулхэм»: Серхио Рико, Рим, Ле Маршан, Одои, Брайан, Сери (Сиссе 79), Чамберс, Кристи, Бабел (Сессеньон 54), Митрович, Шюррле (Кебану 71)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Эриксен, Уинкс, Триппьер, Алли (Н'Куду Мбида 85), Ламела (Дайер 78), Льоренте
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Митрович 73, Давинсон Санчес 74, Сери 76, Роуз 81

Судья: Поусон Крейг.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Арсенал» обыграл «Челси».

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Вчера, 22:12 Комментарии60
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★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил заDOOMчивый
   409 / 808
21 января в 15:06
на МЮ перключились. Даже Сити не дали 100%,за снос Стерлинга.
Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт предупредил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, что у того может сложиться репутация симулянта.

Начиная с Boxing Day, Салах заработал и сам же реализовал три пенальти в Премьер-Лиге, хотя назначение некоторых из них может показаться спорным.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил заDOOMчивый
   409 / 808
21 января в 15:04
на МЮ перключились. Даже Сити не дали 100%,за снос Стерлинга.
Как Стерлинг против Шахтёра нырнул. Судьба отдала должок семулянту
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил alexov222
   265 / 808
21 января в 13:32
ну ладно,сказал,значит сказал) я не думал,что тебя это так заденет)
Да, меня не задевает, я вообще Ттх не считаю врагами. Я не знаю, и знать особо не хочу почему фанаты Ттх и Ливерпуля устроили войну здесь. Я лишь ответил на ваш хейт, а так Ттх для меня просто еще одни кокни, и вы не Челси чтобы с вами враждовать.
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   61 / 808
21 января в 13:03
Я написал, к тому что ты сказал, что у скаузеров горит, хотя на самом деле пожар происходил в Харингей.
ну ладно,сказал,значит сказал) я не думал,что тебя это так заденет)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил alexov222
   265 / 808
21 января в 12:59
fanliverpoolfan Вчера 17:56 Одно радует алли травма Ответ Караул! Игнор -1 ну вот ,рядом с кэнонганом комент вашего флагмана,который думает,что травмы Алли и Кейна помогут ливеру играть лучше. он вообще всю игру просидел у нас на ветке с подобными коментами. и не он один от ваших. будь более объективным)) и не заморачивайся так по этому поводу. тут всегда будут хейтеры и просто шутники. если тебя это все так напрягает,я бы посоветовал тебе зарегиться на сайте болел Ливерпуля,но из личного опыта знаю,что это еще хуже-там срутся между своими)) так что лучше с чужими
Я написал, к тому что ты сказал, что у скаузеров горит, хотя на самом деле пожар происходил в Харингей.
alexov222
alexov222 ответил MrAnfielD
   61 / 808
21 января в 12:58
Аха, ну я же редко, а у кого-то целая система :)))
да ладно тебе редко. тебя тут нет только когда ты на вахте) насчет системы согласен,но это и к вам относится,даже в большей степени. я же не только про тебя говорю... да все нормально,мне это не мешает. я люблю поржать с тупых коментов твоих одноклубников,но могу и заценить хейтерский юмор. это же все зависит от человека написавшего. а у вас мычащих и кудахтующих хватает)
MrAnfielD
MrAnfielD ответил alexov222
21 января в 12:45
как ты там сказал? -как говорится в своем глазу не видешь и бревна :)...все мы "хороши",каждый по своему. так что не надо
Аха, ну я же редко, а у кого-то целая система :)))
alexov222
alexov222 ответил MrAnfielD
   61 / 808
21 января в 12:44
Ошибаешься, но если ты себя ставишь на ровне со спарксом и конангоном и т.п. идиотов, это печально
как ты там сказал? -как говорится в своем глазу не видешь и бревна :)...все мы "хороши",каждый по своему. так что не надо
MrAnfielD
MrAnfielD ответил alexov222
21 января в 12:27
нам не привыкать к хейту,если его вдруг не станет,то я даже заскучаю. и я ничем не отличаюсь от других болел ТТХ.
Ошибаешься, но если ты себя ставишь на ровне со спарксом и конангоном и т.п. идиотов, это печально
alexov222
alexov222 ответил MrAnfielD
   61 / 808
21 января в 12:14
Ну возможно я ошибся, хотя позавчера вроде ты говорил что мы отскочили с пэласом! я прочитал коменты тут и забавно что твои сбратья по разуму 1е нарываются на хейт в своей ветке :)))) это уже не утишительный диагноз :) ну а тебя лично поздравляю с трудными 3 очками, если вы и арс будите в топ 4 буду очень рад что 2 мешка остануться за бортом! И будь немного проще, ты вроде нормальный парень в отличие от спарксов и иже с ними ты хоть по делу отвечаешь , не несешь ахинею как они
нам не привыкать к хейту,если его вдруг не станет,то я даже заскучаю. и я ничем не отличаюсь от других болел ТТХ.
MrAnfielD
MrAnfielD ответил alexov222
21 января в 11:52
про какие отскоки я говорил? ты не можешь отличить слово "отскок" от слова "нырок"?...а про отскок ТТХ ты можешь прочитать у меня в коментах,а не 61еть тут как обычно
Ну возможно я ошибся, хотя позавчера вроде ты говорил что мы отскочили с пэласом! я прочитал коменты тут и забавно что твои сбратья по разуму 1е нарываются на хейт в своей ветке :)))) это уже не утишительный диагноз :) ну а тебя лично поздравляю с трудными 3 очками, если вы и арс будите в топ 4 буду очень рад что 2 мешка остануться за бортом! И будь немного проще, ты вроде нормальный парень в отличие от спарксов и иже с ними ты хоть по делу отвечаешь , не несешь ахинею как они
alexov222
alexov222 ответил MrAnfielD
   61 / 808
21 января в 11:47
Ну и что ты там говорил про отскоки ? :) как говорится в своем глазу не видешь и бревна :)
про какие отскоки я говорил? ты не можешь отличить слово "отскок" от слова "нырок"?...а про отскок ТТХ ты можешь прочитать у меня в коментах,а не 61еть тут как обычно
MrAnfielD
MrAnfielD ответил alexov222
21 января в 11:42
не трать зря силы) ты тут ничего не изменишь. просто будь готов к тому,что впереди непростой отрезок года,и если не потяните,будут добивать изощрено и в самое больное место,причем все,даже те,кому дела до этого нет. так,из спортивного интереса и из принципа-все это делают и я буду
Ну и что ты там говорил про отскоки ? :) как говорится в своем глазу не видешь и бревна :)
alexov222
alexov222 ответил El Dassory
   61 / 808
21 января в 11:00
С победой Тоттенхэм, показали характер, с учётом того что половина состава травмировано. Стыдно за фанатов Ливерпуля, устроили урну, вместо того чтоб поздравить..
не трать зря силы) ты тут ничего не изменишь. просто будь готов к тому,что впереди непростой отрезок года,и если не потяните,будут добивать изощрено и в самое больное место,причем все,даже те,кому дела до этого нет. так,из спортивного интереса и из принципа-все это делают и я буду
alexov222
alexov222
   61 / 808
21 января в 10:37
тут болельщикам некоторого клуба не помешало прикупить хотя бы куринных мозгов,ввиду полного отсутствия собственных.
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   61 / 808
21 января в 10:28
Ты прав играли Ттх и Фулем, а большинство комментов про Ливерпуль, у меня вообще чувство, что фанаты Ттх просто одержимы Ливерпулем, иначе зачем первыми начинать хейтить Ливерпуль в новости про Ттх против Фулем? Если что прочитай первый коммент канунгуна, еще до того как наши писать начали.
fanliverpoolfan
Вчера 17:56
Одно радует алли травма
Ответ Караул! Игнор -1

ну вот ,рядом с кэнонганом комент вашего флагмана,который думает,что травмы Алли и Кейна помогут ливеру играть лучше. он вообще всю игру просидел у нас на ветке с подобными коментами. и не он один от ваших. будь более объективным)) и не заморачивайся так по этому поводу. тут всегда будут хейтеры и просто шутники. если тебя это все так напрягает,я бы посоветовал тебе зарегиться на сайте болел Ливерпуля,но из личного опыта знаю,что это еще хуже-там срутся между своими)) так что лучше с чужими
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Kirill Erokhin
   217 / 808
21 января в 10:00
Ты прав играли Ттх и Фулем, а большинство комментов про Ливерпуль, у меня вообще чувство, что фанаты Ттх просто одержимы Ливерпулем, иначе зачем первыми начинать хейтить Ливерпуль в новости про Ттх против Фулем? Если что прочитай первый коммент канунгуна, еще до того как наши писать начали.
они и ещё своего тренера опускают,за то что в основу поставил Али и тот травмировался. Жаль аргентинец не слышит,так бы перешёл в какой нибудь топ клуб Реал или МЮ и посмотрели на этот курятник. Должны его иконизировать,как минимум,потому что это Лучшее,что есть в Тотенхеме за последнее 10летие,а то и более. Подытожим сказанное: как судно назовёшь - так оно и поплывёт, что в переводе означает - фаны Шпор имеют соответствующие куриные мозги.
El Dassory
El Dassory
   699 / 808
21 января в 08:56
С победой Тоттенхэм, показали характер, с учётом того что половина состава травмировано. Стыдно за фанатов Ливерпуля, устроили урну, вместо того чтоб поздравить..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
21 января в 08:16
Один хзм обидел другого...
dok66
dok66
   223 / 808
21 января в 07:22
На флажке , но выиграли . Верил
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
21 января в 06:44
Очень обидно для Фулхэма так упустить столь нужную им ничью
112910415
112910415
   41 / 808
21 января в 05:02
чем дальше,тем тяжелее
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил alexov222
   265 / 808
21 января в 01:46
Играли Шпоры и Дача,а подгорает в индюшатнике))
Ты прав играли Ттх и Фулем, а большинство комментов про Ливерпуль, у меня вообще чувство, что фанаты Ттх просто одержимы Ливерпулем, иначе зачем первыми начинать хейтить Ливерпуль в новости про Ттх против Фулем? Если что прочитай первый коммент канунгуна, еще до того как наши писать начали.
sparxx2
sparxx2 ответил заDOOMчивый
   152 / 808
21 января в 01:15
ну так зачем фанам Ливерпуля иметь куриные мозги?
....если он индюк ?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   317 / 808
21 января в 00:45
Кейна явно не хватает.
alexov222
alexov222 ответил заDOOMчивый
   61 / 808
21 января в 00:34
ну вот уйдёт Строитель Светлого Петушинного будущего, попадание в ЛЕ будет программой максимум.Будете ещё перья щипать,что Почетик в Реал или МЮ свалил.
а куда строитель наш уйдет? он уже лет 20 с нами...ахахаа. ливерные как всегда всех учат,а сами даже в своем колхозе разобраться не в состоянии уже лет 30. натуральные чванливые индюшки
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 25процентный клоун
   217 / 808
21 января в 00:23
Ливер тащат,причем в открытую
особенно с Пэлас.аж 4мяча засчитали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил заDOOMчивый
   7 / 808
20 января в 23:52
Ливер тащат,причем в открытую
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил заDOOMчивый
   56 / 808
20 января в 23:28
Дык развивайся тогда
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил alexov222
   217 / 808
20 января в 23:24
Минус Алли-привет философу и строителю Ассист Нкуду и Дерево в старте это только философу Гол Уинкса...тут кое-кто знает в чей это огород))
ну вот уйдёт Строитель Светлого Петушинного будущего, попадание в ЛЕ будет программой максимум.Будете ещё перья щипать,что Почетик в Реал или МЮ свалил.
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