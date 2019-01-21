Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пропустит 15 дней из-за повреждения. У футболиста диагностировано растяжение связок левой лодыжки, которое игрок получил накануне в матче против «Леганеса» (3:1)
Таким образом, француз точно пропустит матчи с «Жироной» и «Валенсией» в чемпионате Испании и два поединка с «Севильей» в Кубке Короля.
Здоровья Дембеле, только набрал ход
Здоровья Дембеле, только набрал ход
Обидная травма, но хорошо, что только на две недели.
Здоровья Усману!)
К лч будет готов
Обидная травма, но хорошо, что только на две недели.
Здоровья Усману!)
К лч будет готов