21 января 2019, 15:52

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пропустит 15 дней из-за повреждения. У футболиста диагностировано растяжение связок левой лодыжки, которое игрок получил накануне в матче против «Леганеса» (3:1)

Таким образом, француз точно пропустит матчи с «Жироной» и «Валенсией» в чемпионате Испании и два поединка с «Севильей» в Кубке Короля.