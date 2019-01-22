«Леванте» подаст апелляцию в CAS на решение RFEF по «Барселоне»

22 января 2019, 06:28

«Леванте» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) относительно вылета из Кубка Испании, сообщает пресс-служба валенсийского клуба.

Первый матч 1/8 финала с «Барселоной» завершился победой «Леванте» (2:1), в ответной игре сильнее оказалась каталонская команда (3:0). Однако клуб из Валенсии решил оспорить выход «Барселоны» в четвертьфинал.

В руководстве «Леванте» убеждены, что «сине-гранатовые» должны быть исключены из турнира, так как в первом матче между командами за «Барсу» сыграл защитник Хуан Брандарис, который до этого получил пять жёлтых карточек в играх за «Барселону Б», и, по мнению валенсийцев, не имел права принимать участия в том матче.

Однако в стане каталонского клуба уверены, что не нарушали регламент, и, по новым правилам, игрок резерва может участвовать в матчах первой команды в другом соревновании, если он не был дисквалифицирован больше, чем на одну игру.

Напомним, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не рассмотрела апелляцию «Леванте» из-за задержки в пять дней и не стала исключать «Барселону» из Кубка Испании.