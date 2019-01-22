Роналду сравнялся с Месси по количеству нереализованных пенальти

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура Серии А с «Кьево» (3:0). Это 25-я неудачная попытка португальца забить с 11-метровой отметки. По этому показателю Роналду сравнялся с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Однако, стоит отметить, что аргентинец пробивал пенальти 108 раз в карьере, тогда как для Роналду это была 139 попытка.
ну и сколько там ключевых пеналей не забил рональда и месси, стату в студию.
ну и сколько там ключевых пеналей не забил рональда и месси, стату в студию.
Его удел 1/4 ЛЧ и ноль трофеев со сборной!
Его удел 1/4 ЛЧ и ноль трофеев со сборной!
А Добивалду в этих финалах даже не играл.
А Атлетико в финале ЛЧ последний решающий гол,наверное твой дедушка забил?
решающий? там атлеты по пеналям уже и так в пух разнесены были))
А Добивалду в этих финалах даже не играл.
А Атлетико в финале ЛЧ последний решающий гол,наверное твой дедушка забил?
решающий? там атлеты по пеналям уже и так в пух разнесены были))
По поводу не забитых пенальти в важных финалах можно вспомнить не забитый пеналь Роном за МЮ,в послематчевой серии (зато он забил в основное время с игры),но тогда красные дьяволы всё равно взяли ЛЧ
А вот не забитый гномом пеналь в финале Копа Америки лишил сборную Аргентины победы и следовательно кубка.
По поводу не забитых пенальти в важных финалах можно вспомнить не забитый пеналь Роном за МЮ,в послематчевой серии (зато он забил в основное время с игры),но тогда красные дьяволы всё равно взяли ЛЧ
А вот не забитый гномом пеналь в финале Копа Америки лишил сборную Аргентины победы и следовательно кубка.
Или у меня больше, чем у тебя? Есть разница? Вроде бы нет. Это если упростить...
Так и там. Если один бьёт на треть чаще, то другой на треть реже. Так думаю...
Или у меня больше, чем у тебя? Есть разница? Вроде бы нет. Это если упростить...
Так и там. Если один бьёт на треть чаще, то другой на треть реже. Так думаю...
Зато как много он бил пенальти - теперь понятно, почему у него столько голов.
Зато как много он бил пенальти - теперь понятно, почему у него столько голов.
А по тому как посчитал(треть от пробития Месси), нужно было по другому написать - "Месси бьет на треть реже чем Роналду"
Так что правильное Вам замечание сделали.
А по тому как посчитал(треть от пробития Месси), нужно было по другому написать - "Месси бьет на треть реже чем Роналду"
Так что правильное Вам замечание сделали.