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Роналду сравнялся с Месси по количеству нереализованных пенальти

22 января 2019, 07:53

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура Серии А с «Кьево» (3:0). Это 25-я неудачная попытка португальца забить с 11-метровой отметки. По этому показателю Роналду сравнялся с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Однако, стоит отметить, что аргентинец пробивал пенальти 108 раз в карьере, тогда как для Роналду это была 139 попытка.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил vale46
   113 / 808
23 января в 14:23
Если берешься отвечать на коммент,то желательно открыть глаза и внимательно прочитать что писал тот человек,которому ответил я!доступно написано?
Финал Лиги Чемпионов Реал М-Атлетико 2016г 1-1 осн вр.серия пенальти 5-3,решающий гол Роналду! Финал Кубок Америки 2016 Аргентина-Чили 0-0 осн вр.пенальти Гном просёр,слёзы,уход из сборной---девка! Я доступно изъяснил? PS Да и своему другу alexfor как нибудь напомни,чтобы он не путал с финалом 2014(он там пишет,"там атлеты по пеналям уже и так в пух разнесли бы...)что этот "эрудит имел ввиду......?? Гол Рамоса на третьей добавленной при счёте 1-1? Остаётся только догадываться.....
Великий Князь
Великий Князь
   6 / 808
22 января в 20:00
Только косяки Роналду ничего не стоят команде, а смурфик если 42ется, то всех заляпывает. Аха-ха)
alexfor
alexfor ответил FERIS
   340 / 808
22 января в 19:15
Та гном гораздо больше таких пеналий в важных матчах не забил.
ну про тот пеналь, который ты молол, в финале, так это не ключевой промах был. там еще несколько челов мимо выстрелили. так что не надо притягивать за уши. зато рональда у тебя ключевой пеналь забивает, когда реал по пеналям уже 4-1 или 4-2 ведет))
ну и сколько там ключевых пеналей не забил рональда и месси, стату в студию.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   217 / 808
22 января в 17:54
теперь надо и в этом деле укайдошить Лёлика и стать непревзойдённым!
FERIS
FERIS ответил alexfor
   83 / 808
22 января в 15:57
Та гном гораздо больше таких пеналий в важных матчах не забил.
FERIS
FERIS ответил vale46
   83 / 808
22 января в 15:49
63 гнома уже ничего не спасёт!
Его удел 1/4 ЛЧ и ноль трофеев со сборной!
Ismadiyar
Ismadiyar ответил cevin cigan
22 января в 15:49
Гном с не забитыми пеналями финалы профукивал,Рон же во всех важных матчах всегда забивает!
где ты видел, чтоб он во всех важных забивал? Помню против Баварии как он облажался в полуфинале 2012 г. и вылетели тогда из ЛЧ
vale46
vale46 ответил FERIS
   376 / 808
22 января в 14:13
И кто по твоему герой?Я думаю что тот кто забил этот пеналь и вытащил опу Добивалду.
vale46
vale46 ответил cevin cigan
   376 / 808
22 января в 14:10
Если берешься отвечать на коммент,то желательно открыть глаза и внимательно прочитать что писал тот человек,которому ответил я!доступно написано?
alexfor
alexfor
   340 / 808
22 января в 13:43
cevin cigan ответил vale46 31 / 734 сегодня в 10:32
А Добивалду в этих финалах даже не играл.
А Атлетико в финале ЛЧ последний решающий гол,наверное твой дедушка забил?


решающий? там атлеты по пеналям уже и так в пух разнесены были))
alexfor
alexfor ответил FERIS
   340 / 808
22 января в 13:41
Вчера был полностью не Рона день. По поводу не забитых пенальти в важных финалах можно вспомнить не забитый пеналь Роном за МЮ,в послематчевой серии (зато он забил в основное время с игры),но тогда красные дьяволы всё равно взяли ЛЧ А вот не забитый гномом пеналь в финале Копа Америки лишил сборную Аргентины победы и следовательно кубка.
незабитый пеналь балерины против баварии в 2012 лишил реал финала
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
   551 / 808
22 января в 12:33
И здесь Пеналду лучше Пенесси 😂
FERIS
FERIS
   83 / 808
22 января в 11:16
Вчера был полностью не Рона день.
По поводу не забитых пенальти в важных финалах можно вспомнить не забитый пеналь Роном за МЮ,в послематчевой серии (зато он забил в основное время с игры),но тогда красные дьяволы всё равно взяли ЛЧ
А вот не забитый гномом пеналь в финале Копа Америки лишил сборную Аргентины победы и следовательно кубка.
Козья кака
Козья кака
   165 / 808
22 января в 11:04
Новость для серо-голубого китайского мешка.
112910415
112910415
   41 / 808
22 января в 10:59
оба хороши
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Artuom
   21 / 808
22 января в 10:47
Если так как написал - нужно брать треть от пробития Роналду. А по тому как посчитал(треть от пробития Месси), нужно было по другому написать - "Месси бьет на треть реже чем Роналду" Так что правильное Вам замечание сделали.
Допустим, у тебя в кошельке на пару тысяч меньше, чем у меня.
Или у меня больше, чем у тебя? Есть разница? Вроде бы нет. Это если упростить...
Так и там. Если один бьёт на треть чаще, то другой на треть реже. Так думаю...
Italian13
Italian13
   761 / 808
22 января в 10:32
У нашего Пеналду7 игра с самого свистка не пошла, но на ход игры и на исход матча не повлияло )))
cevin cigan
cevin cigan ответил vale46
   113 / 808
22 января в 10:32
А Добивалду в этих финалах даже не играл.
А Атлетико в финале ЛЧ последний решающий гол,наверное твой дедушка забил?
vale46
vale46 ответил cevin cigan
   376 / 808
22 января в 10:30
А Добивалду в этих финалах даже не играл.
Italian13
Italian13 ответил Шишанутый
   761 / 808
22 января в 10:29
Промахи Рона не на что не повлеяли а гном подвел свою сборную в решающий момент. Из за него продули финал а Рон свой финал выйграл со сборной! По трофеям за сборную 1-0 в его пользу а это значит что в футболе гном полный ноль! Сколько лет играет сколько турниров с силнейшим составом Аргентины в истории и так и не чего не выйграл? Это надо постаратся!!!
Полностью поддерживаю!
la_masia
la_masia ответил Шишанутый
   33 / 808
22 января в 10:27
Любите вы оправдывать свою стареющую модель.
OMG
OMG
   724 / 808
22 января в 10:27
77% реализации у Месси, каждый четвертый мимо кассы
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Artuom
   203 / 808
22 января в 10:26
Если так как написал - нужно брать треть от пробития Роналду. А по тому как посчитал(треть от пробития Месси), нужно было по другому написать - "Месси бьет на треть реже чем Роналду" Так что правильное Вам замечание сделали.
пеналду бьет пенальти на треть чаще арга ....... он правильно все написал , это вы неправы . статистика арга + его треть = пробитие пеналду
авито
авито
   392 / 808
22 января в 10:21
Судья в матче должен был отменять неудачные пробития пенальти, до тех пор, пока марокканец не забьёт. Арбитр виноват.
Гавроша
Гавроша ответил Шишанутый
   66 / 808
22 января в 10:09
Промахи Рона не на что не повлеяли а гном подвел свою сборную в решающий момент. Из за него продули финал а Рон свой финал выйграл со сборной! По трофеям за сборную 1-0 в его пользу а это значит что в футболе гном полный ноль! Сколько лет играет сколько турниров с силнейшим составом Аргентины в истории и так и не чего не выйграл? Это надо постаратся!!!
Ты забыл, что португальцы выиграли финал без роналду. А где там месси в финале не забил, напомни, а то я забыл.
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
22 января в 10:07
0,82 реализация - не очень, мягко говоря.

Зато как много он бил пенальти - теперь понятно, почему у него столько голов.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
22 января в 09:51
Обогнал заслуженно.
Знатог
Знатог
   438 / 808
22 января в 09:36
Надо ещё считать нереализованные пенальти в ответственных матчах, которые повлияли на результат.
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
22 января в 09:32
Промахи Рона не на что не повлеяли а гном подвел свою сборную в решающий момент. Из за него продули финал а Рон свой финал выйграл со сборной! По трофеям за сборную 1-0 в его пользу а это значит что в футболе гном полный ноль! Сколько лет играет сколько турниров с силнейшим составом Аргентины в истории и так и не чего не выйграл? Это надо постаратся!!!
Artuom
Artuom ответил Ангел неБесГрешен
   379 / 808
22 января в 09:31
Пеналду пенальти бьёт на треть чаще ,чем арг....
Если так как написал - нужно брать треть от пробития Роналду.
А по тому как посчитал(треть от пробития Месси), нужно было по другому написать - "Месси бьет на треть реже чем Роналду"

Так что правильное Вам замечание сделали.
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