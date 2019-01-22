Роналду сравнялся с Месси по количеству нереализованных пенальти

22 января 2019, 07:53

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура Серии А с «Кьево» (3:0). Это 25-я неудачная попытка португальца забить с 11-метровой отметки. По этому показателю Роналду сравнялся с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Однако, стоит отметить, что аргентинец пробивал пенальти 108 раз в карьере, тогда как для Роналду это была 139 попытка.