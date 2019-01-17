Как швейцарские часы. Эксперты по точности передач

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Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Хетафе -:-  Алавес 1.8 3.3 5.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Бавария 5.35 4.35 1.57
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Амьен - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.1 3.35 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.82 3.55 4.2
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 5.3 4.3 1.55
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.62 3.4 5.9
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ВадуцВадуц -:- Логотип футбольный клуб Погонь СидлицеПогонь Сидлице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Оберлаузитц НойгерсдорфОберлаузитц Нойгерсдорф - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Погонь СидлицеПогонь Сидлице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб РойтлингенРойтлинген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб ГКС ЯстржебиеГКС Ястржебие - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т -:- Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорнХорн -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МальмеМальме -:- Логотип футбольный клуб ИФК МальмеИФК Мальме - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб НотодденНотодден - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 -:- Логотип футбольный клуб Райхенау (Инсбрук)Райхенау - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен 2Санкт-Пёльтен 2 -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрумунддалБрумунддал -:- Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохолтБохолт -:- Логотип футбольный клуб РВ ОберхаузенРВ Оберхаузен - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб ЛеобендорфЛеобендорф - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ШаффхаузенШаффхаузен -:- Логотип футбольный клуб ИФ ЮвентусИФ Ювентус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.28 5.7 8.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.7 4.7 1.33
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3.4 3.5 2.05
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 1.95 2.85 4.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 1.52 3.65 6.7
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Как швейцарские часы. Эксперты по точности передач

вчера, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Витсель Аксель
Витсель Аксель
Полузащитник
Силва Тиаго
Силва Тиаго
Защитник
Стоунз Джон
Стоунз Джон
Защитник

«Соккер.ру» любопытствует: какие футболисты чаще всего доводят передачи до выбранных адресатов. Маленький спойлер: экс-хавбек «Зенита» круче всех в Бундеслиге.

Одно простое правило, чтобы отбор наиболее эффективно пасующих футболистов был честным: игрок должен принять участие как минимум в половине матчей от общего количества, сыгранного командой в турнире. Иначе кто-нибудь может выйти на три минуты, отдать два точных паса и хвастать стопроцентной точностью. Таких ребят отсеиваем.

Чемпионат Англии: Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 93.7%

Матчи (минуты): 15 (1254). Всего передач: 1222.

Длинные передачи (точные): 99 (77) = 77.8%

Короткие передачи (точные): 1123 (1068) = 95.1%

В первой тройке самых точных игроков АПЛ два защитника из «Манчестер Сити»: лидирующий Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт (92.2%). Между ними расположился хавбек «Челси» Матео Ковачич, который тоже весьма ловко обращается с мячом: 92.4% его пасов находят партнеров. Понятно, что «Манчестер Сити» много контролирует мяч, часто розыгрыши начинаются с защитников, которые выбирают не самых сложных адресатов в поисках направления развития атак, тем не менее, цифры Джона Стоунза впечатляют. Кстати, на чемпионате мира английский защитник тоже блистал изумительной точностью, хотя его тренером в сборной Англии был вовсе не Гвардиола. Стоунз принял участие во всех семи матчах «Трех Львов» на ЧМ-2018, выполнил 431 передачу на точности 94.8%.

Чемпионат Испании: Артур («Барселона») – 94.4%

Матчи (минуты): 13 (742). Всего передач: 708.

Длинные передачи (точные): 27 (25) = 92.6%

Короткие передачи (точные): 681 (643) = 94.4%

Неспроста молодой полузащитник заслужил сравнения с Хави, он действительно показывает себя как пасующий «суперкомпьютер» из центра поля. Особенно впечатляет точность длинных передач: выполнив четверть сотни, бразилец ошибся лишь пару раз. В чемпионате Испании, что показательно, в числе игроков с самой высокой точностью передач в основном полузащитники. Это говорит о том, что ведущие команды разыгрывают комбинации ближе к чужим воротам. Так, ближайшим преследователем Артура в рейтинге является Тони Кроос, отставший совсем ненамного: 93.8% точных передач у чемпиона мира.

Чемпионат Италии: Борха Валеро («Интер») – 93.6%

Матчи (минуты): 14 (716). Всего передач: 597.

Длинные передачи (точные): 40 (29) = 72.5%

Короткие передачи (точные): 557 (530) = 95.2%

Борха Валеро выполнил норматив по проведенному на поле времени, поэтому он заслуженно во главе мастеров паса Серии A, но нельзя не отметить защитника «Сассуоло» Марлона Сантоса: 23-летний бразилец провел на поле в два раза больше времени, а его точность всего лишь на одну десятую процента ниже, чем у Валеро. Чувствуется рука «Барселоны», пусть Марлон играл только за вторую команду каталонского клуба. Борха, в свою очередь, воспитанник «Реала», сделавший себе имя в Серии A как раз благодаря изумительной технике передач и видению поля.

Чемпионат Германии: Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд») – 93.7%

Матчи (минуты): 17 (1433). Всего передач: 1223.

Длинные передачи (точные): 55 (44) = 80%

Короткие передачи (точные): 1168 (1102) = 94.3%

Витсель играл за «Зенит», его возможности нам прекрасно известны. Это футболист, который из любого «квадратного» мяча сделает круглый и аккуратно вложит в ногу партнеру. В дортмундской «Боруссии» у Люсьена Фавра способности Акселя раскрываются максимально, его педантичность в передачах – залог эффективной игры «шмелей». Бельгиец реально образует вокруг себя игровую систему сетью передач, причем выполняет пасы он на очень низком проценте брака.

Чемпионат Франции: Тиаго Силва (ПСЖ) – 94%

Матчи (минуты): 14 (1250). Всего передач: 1090.

Длинные передачи (точные): 66 (46) = 70%

Короткие передачи (точные): 1024 (979) = 95.6%

Все логично: во главе списка защитник французского гегемона. ПСЖ играет с мячом, начинает розыгрыши на своей половине поля, причем зачастую без сопротивления, ведь соперники предпочитают выстраиваться компактно и встречать парижан неподалеку от своих владений. В общем, ничего удивительного, что Тиаго Силва наколотил такой процент. Хотя, его умений приведенные умозаключения не отменяют.

Чемпионат России: Александр Мартынович («Краснодар») – 89.8%

Матчи (минуты): 17 (1530). Всего передач: 1093.

Длинные передачи (точные): 125 (85) = 68%

Короткие передачи (точные): 968 (897) = 92.7%

Самый точный игрок РПЛ не дотянул до 90%, но в некотором смысле это логично: обратите внимание, как часто Мартынович выполняет длинные передачи. Определенно, это часть тренерской установки, и хотя «Краснодар» стремится к игре в быстрый пас, есть ситуации, когда не только позволяется, но и требуется сыграть длинно.

Лига чемпионов: Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 95.7%

Матчи (минуты): 6 (422). Всего передач: 396.

Длинные передачи (точные): 24 (16) = 66.7%

Короткие передачи (точные): 372 (363) = 97.6 %

Молодой полузащитник Папе Диоп из «Лиона» отдал 97% точных передач, но он и на поле провел 97 минут – маловато для внятной оценки. А вот представитель «сильнейшей лиги мира» Джон Стоунз в Лиге чемпионов продемонстрировал цифры даже мощнее, чем в АПЛ. Всего 9 ошибок на 372 коротких передачи – фантастика! Интересно, это достаточно качественная играчтобы Гвардиола был доволен? 

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Все комментарии
yldyz
yldyz ответил Manny_Pacquiao
   729 / 741
вчера в 20:40
У Барсы вырисовывается одна из лучших полузащит. Ещё рабьо бесплатно летом перейдёт. Ещё де йонга хотят. Но будет толку ноль, если не будет толкового тренера. Считаю Вальверде не подходящим тренером. Барсе нужно попробовать назначить Лопетеги. Его стиль.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       271 / 741
    вчера в 19:07
    У Барсы вырисовывается одна из лучших полузащит. Ещё рабьо бесплатно летом перейдёт. Ещё де йонга хотят. Но будет толку ноль, если не будет толкового тренера. Считаю Вальверде не подходящим тренером. Барсе нужно попробовать назначить Лопетеги. Его стиль.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       106 / 741
    вчера в 19:04
    Где Спартак?
    Франко Форини
    Франко Форини
       212 / 741
    вчера в 19:01
    борха валеро предал великий флорентийский клуб ради мусорной статы в змеином гнезде.
    Франко Форини
    Франко Форини
       212 / 741
    вчера в 18:59
    Витсель всех жарит в Боруссии, Думбия выбивает Атлетико из кубка Испании, и только промеска абсолютный нуль!
    jobss
    jobss ответил YRunner
       224 / 741
    вчера в 18:57
    А зачем Стоунз 2 раза? В нчале и в конце. Где Диоп?
    Стоунз в АПЛ и в ЛЧ
    YRunner
    YRunner
       302 / 741
    вчера в 18:54
    А зачем Стоунз 2 раза? В нчале и в конце. Где Диоп?
    nba05
    nba05 ответил barcelonistas
       304 / 741
    вчера в 18:30
    Здорово что Артур начинает мелькать в таких статьях. Шикарно себя показывает. Скауты сработали что надо. И выигрывает конкуренцию в центре у Коутиньо, который стоит на 100 с лишним млн больше...
    Очень рад за него!
    Первая за долгое время реально отличная и недорогая находка.
    Осталось к нему креативщика найти и все, полузащита укомплектована
    barcelonistas
    barcelonistas
       320 / 741
    вчера в 18:26
    Здорово что Артур начинает мелькать в таких статьях. Шикарно себя показывает. Скауты сработали что надо.

    И выигрывает конкуренцию в центре у Коутиньо, который стоит на 100 с лишним млн больше...
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