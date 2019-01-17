Как швейцарские часы. Эксперты по точности передач

вчера, 18:00

«Соккер.ру» любопытствует: какие футболисты чаще всего доводят передачи до выбранных адресатов. Маленький спойлер: экс-хавбек «Зенита» круче всех в Бундеслиге.

Одно простое правило, чтобы отбор наиболее эффективно пасующих футболистов был честным: игрок должен принять участие как минимум в половине матчей от общего количества, сыгранного командой в турнире. Иначе кто-нибудь может выйти на три минуты, отдать два точных паса и хвастать стопроцентной точностью. Таких ребят отсеиваем.

Чемпионат Англии: Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 93.7%

Матчи (минуты): 15 (1254). Всего передач: 1222.

Длинные передачи (точные): 99 (77) = 77.8%

Короткие передачи (точные): 1123 (1068) = 95.1%

В первой тройке самых точных игроков АПЛ два защитника из «Манчестер Сити»: лидирующий Джон Стоунз и Эмерик Ляпорт (92.2%). Между ними расположился хавбек «Челси» Матео Ковачич, который тоже весьма ловко обращается с мячом: 92.4% его пасов находят партнеров. Понятно, что «Манчестер Сити» много контролирует мяч, часто розыгрыши начинаются с защитников, которые выбирают не самых сложных адресатов в поисках направления развития атак, тем не менее, цифры Джона Стоунза впечатляют. Кстати, на чемпионате мира английский защитник тоже блистал изумительной точностью, хотя его тренером в сборной Англии был вовсе не Гвардиола. Стоунз принял участие во всех семи матчах «Трех Львов» на ЧМ -2018, выполнил 431 передачу на точности 94.8%.

Чемпионат Испании: Артур («Барселона») – 94.4%

Матчи (минуты): 13 (742). Всего передач: 708.

Длинные передачи (точные): 27 (25) = 92.6%

Короткие передачи (точные): 681 (643) = 94.4%

Неспроста молодой полузащитник заслужил сравнения с Хави, он действительно показывает себя как пасующий «суперкомпьютер» из центра поля. Особенно впечатляет точность длинных передач: выполнив четверть сотни, бразилец ошибся лишь пару раз. В чемпионате Испании, что показательно, в числе игроков с самой высокой точностью передач в основном полузащитники. Это говорит о том, что ведущие команды разыгрывают комбинации ближе к чужим воротам. Так, ближайшим преследователем Артура в рейтинге является Тони Кроос, отставший совсем ненамного: 93.8% точных передач у чемпиона мира.

Чемпионат Италии: Борха Валеро («Интер») – 93.6%

Матчи (минуты): 14 (716). Всего передач: 597.

Длинные передачи (точные): 40 (29) = 72.5%

Короткие передачи (точные): 557 (530) = 95.2%

Борха Валеро выполнил норматив по проведенному на поле времени, поэтому он заслуженно во главе мастеров паса Серии A, но нельзя не отметить защитника «Сассуоло» Марлона Сантоса: 23-летний бразилец провел на поле в два раза больше времени, а его точность всего лишь на одну десятую процента ниже, чем у Валеро. Чувствуется рука «Барселоны», пусть Марлон играл только за вторую команду каталонского клуба. Борха, в свою очередь, воспитанник «Реала», сделавший себе имя в Серии A как раз благодаря изумительной технике передач и видению поля.

Чемпионат Германии: Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд») – 93.7%

Матчи (минуты): 17 (1433). Всего передач: 1223.

Длинные передачи (точные): 55 (44) = 80%

Короткие передачи (точные): 1168 (1102) = 94.3%

Витсель играл за «Зенит», его возможности нам прекрасно известны. Это футболист, который из любого «квадратного» мяча сделает круглый и аккуратно вложит в ногу партнеру. В дортмундской «Боруссии» у Люсьена Фавра способности Акселя раскрываются максимально, его педантичность в передачах – залог эффективной игры «шмелей». Бельгиец реально образует вокруг себя игровую систему сетью передач, причем выполняет пасы он на очень низком проценте брака.

Чемпионат Франции: Тиаго Силва ( ПСЖ ) – 94%

Матчи (минуты): 14 (1250). Всего передач: 1090.

Длинные передачи (точные): 66 (46) = 70%

Короткие передачи (точные): 1024 (979) = 95.6%

Все логично: во главе списка защитник французского гегемона. ПСЖ играет с мячом, начинает розыгрыши на своей половине поля, причем зачастую без сопротивления, ведь соперники предпочитают выстраиваться компактно и встречать парижан неподалеку от своих владений. В общем, ничего удивительного, что Тиаго Силва наколотил такой процент. Хотя, его умений приведенные умозаключения не отменяют.

Чемпионат России: Александр Мартынович («Краснодар») – 89.8%

Матчи (минуты): 17 (1530). Всего передач: 1093.

Длинные передачи (точные): 125 (85) = 68%

Короткие передачи (точные): 968 (897) = 92.7%

Самый точный игрок РПЛ не дотянул до 90%, но в некотором смысле это логично: обратите внимание, как часто Мартынович выполняет длинные передачи. Определенно, это часть тренерской установки, и хотя «Краснодар» стремится к игре в быстрый пас, есть ситуации, когда не только позволяется, но и требуется сыграть длинно.

Лига чемпионов: Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 95.7%

Матчи (минуты): 6 (422). Всего передач: 396.

Длинные передачи (точные): 24 (16) = 66.7%

Короткие передачи (точные): 372 (363) = 97.6 %