Доминируй, забивай! Съезд лучших снайперов

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.62 3.9 5.25
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.33 4.95 10
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1.68 3.9 4.9
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 3.75 3.35 2.05
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Генгам -:-  Ренн 2.95 3.2 2.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Тулуза -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
21:00 сегодня  Ним -:-  Нант 2.33 3.2 3.2
21:00 сегодня  Монако -:-  Ницца 2.2 3.35 3.3
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.3 3.5 3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 2.6 3.1 2.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4.2 4 1.73
Италия. Суперкубок 2018 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Кыргызстан -:-  Филиппины - - -
16:30 сегодня  Южная Корея -:-  Китай - - -
19:00 сегодня  Вьетнам -:-  Йемен - - -
19:00 сегодня  Иран -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудар Пл (Плевля)Рудар Пл -:- Логотип футбольный клуб МТЕ (Будапешт)МТЕ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Локо Влтавин (Прага)Локо Влтавин - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТринецТринец - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ТаборскоТаборско - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Ботев ГалабовоБотев Галабово - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Славой ТребишовСлавой Требишов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Дукла ББ (Банска-Бистрица)Дукла ББ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб БАК 07 (Берлин)БАК 07 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб ПростейовПростейов - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СередСеред -:- Логотип футбольный клуб ВацВац - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб Дубница (Дубница-над-Вагом)Дубница - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр -:- Логотип футбольный клуб СкалицаСкалица - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Марица ПловдивМарица Пловдив - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)Серветт -:- Логотип футбольный клуб ОльяненсиОльяненси - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб ДобДоб - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Сокол ЖиваницеСокол Живанице - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВфБ ОльденбургВфБ Ольденбург -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бабельсберг 03Бабельсберг 03 -:- Логотип футбольный клуб Интер Лей (Лейпциг)Интер Лей - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик -:- Логотип футбольный клуб БСК Зюд 05 (Бранденбург-на-Хафеле)БСК Зюд 05 - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФюрстенфельдФюрстенфельд -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Доминируй, забивай! Съезд лучших снайперов

вчера, 15:30
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«Соккер.ру» окунается в бомбардирские списки топ-5 чемпионатов Европы и РПЛ. Находим новые лица среди самых результативных игроков и пробуем угадать, кто забьет больше всех?

Англия

Лучший в сезоне 2017/2018: Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) – 32 гола

В прошлом сезоне основная борьба за звание лучшего снайпера АПЛ развернулась между Харри Кейном и Мо Салахом. В итоге, египтянин забил на пару мячей больше. Ближайшие преследователи этой парочки отстали серьезно: Серхио Агуэро – 21 мяч, Джейми Варди – 20, Рахим Стерлинг – 18.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб)

Голы (пенальти)

Матчей (минут)

         Минут на гол            (в среднем за игру)

Обамеянг («Арсенал»)

14 (1)

22 (1738)

124 (0.64)

Салах («Ливерпуль»)

14 (3)

22 (1849)

132 (0.64)

Кейн («Тоттенхэм»)

14 (3)

22 (1887)

135 (0.64)

Агуэро («Ман Сити»)

10

18 (1272)

127 (0.56)

Азар («Челси»)

10 (3)

21 (1673)

167 (0.48)

Кто станет лучшим снайпером АПЛ?

Во-первых, темп забивания голов у самых результативных игроков нынешнего сезона ниже, чем у Салаха и Кейна из прошлого чемпионата. Если никто не «ускорится», то лучший бомбардир забьет в районе 23-25 голов. Разыграют английскую «Золотую бутсу» трое нынешних лидеров – Обамеянг, Салах и Кейн. Учитывая, что у Харри травма  и он пропустит, как минимум, месяц, сузим выбор до двух африканцев. Мохамед или Пьер-Эмерик? Египтянин защитит свой индивидуальный титул.

Испания

Лучший в сезоне 2017/2018: Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 34 гола

Месси выиграл Трофей Пичичи с солидным отрывом. В топ-5 вошли: Криштиану Роналду (26 голов), Луис Суарес (25), Яго Аспас (22) и Кристиан Стуани (21).

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб)

Голы (пенальти)

Матчей (минут)

         Минут на гол           (в среднем за игру)

Месси («Барселона»)

17 (1)

17 (1411)

83 (1)

Суарес («Барселона»)

14 (3)

18 (1539)

110 (0.78)

Стуани («Жирона»)

12 (2)

17 (1385)

115 (0.71)

Аспас («Сельта»)

10

17 (1436)

144 (0.59)

Кто станет лучшим снайпером Ла Лиги?

Какая любопытная бомбардирская стабильность в испанской Примере: на вершине списка лучших снайперов те же люди, что и в прошлом сезоне (за исключением Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус») и в том же порядке! Не должно быть сомнений, что Трофей Пичичи в очередной раз достанется Лионелю Месси, аргентинец выиграет с близким к прошлогоднему результатом – 34-35 голов.

Италия

Лучшие в сезоне 2017/2018: Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) и Мауро Икарди («Интер»; Аргентина) – 29 голов.

После рекордных 36 голов Игуаина в кампании 2015/2016 лучшие снайперы Серии A забивали по 29 мячей. В прошлом сезоне первую строчку в зачете поделили Икарди и Иммобиле, а занявший третье место Пауло Дибала забил 22 гола.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб)

Голы (пенальти)

Матчей (минут)

          Минут на гол            (в среднем за игру)

Роналду («Ювентус»)

14 (4)

19 (1635)

117 (0.74)

Пёнтек («Дженоа»)

13 (2)

19 (1594)

123 (0.68)

Квальярелла («Сампдория»)

12 (1)

18 (1548)

129 (0.67)

Милик («Наполи»)

10

16 (979)

98 (0.63)

Сапата («Аталанта»)

10 (1)

19 (1315)

132 (0.53)

Иммобиле («Лацио»)

10 (2)

19 (1583)

158 (0.53)

Кто станет лучшим снайпером Серии A?

Чиро Иммобиле далек от темпа из прошлого сезона, а Мауро Икарди не забил и десятка мячей. Меньше всего минут на гол требуется Аркадиушу Милику, причем с игры он забил столько же, как и Роналду, и всего на гол меньше Пёнтека и Квальяреллы, которые тоже били пенальти. Тем не менее, Криштиану уже освоился в Серии A и постарается никого к себе не подпустить. Ставлю на португальца. Забьет Роналду на уровне лучших бомбардиров предыдущих сезонов, то есть форвард «Юве» остановится на подступах к 30 голам.

Германия

Лучший в сезоне 2017/2018: Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) – 29 голов.

В прошлом сезоне Роберт в третий раз стал самым результативным игроком Бундеслиги, причем занявшего второе место футболиста опередил почти в два раза: Нильс Петерсен забил 15 мячей. В этом сезоне в чемпионате Германии на всех фронтах развернулась более интересная борьба: и «Бавария» еще не чемпион, и Левандовски придется попотеть, чтобы стать лучшим бомбардиром.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб)

Голы (пенальти)

Матчей (минут)

          Минут на гол             (в среднем за игру)

Алькасер («Боруссия Д»)

12

12 (502)

42 (1)

Йович («Айнтрахт»)

12

15 (1006)

84 (0.8)

Вернер («РБ Лейпциг»)

11

17 (1392)

127 (0.65)

Ройс («Боруссия Д»)

11 (2)

17 (1483)

135 (0.65)

Левандовски («Бавария»)

10 (2)

16 (1429)

143 (0.63)

Кто станет лучшим снайпером Бундеслиги?

Цифры испанского джокера дортмундской «Боруссии», безусловно, поражают: Пако Алькасер забивает в среднем каждые 42 минуты в Бундеслиге. Это в 3.5 раза чаще, чем Левандовски, но Роберта не стоит сбрасывать со счетов. Отстает он всего лишь на два мяча, а «Бавария», кажется, планирует прибавить после зимней паузы. В общем, здесь консервативная ставка на поляка, которому хватит 23-25 голов, чтобы в четвертый раз в карьере выиграть снайперский забег в Бундеслиге.

Франция

Лучший в сезоне 2017/2018: Эдинсон Кавани (ПСЖ; Уругвай) – 28 голов.

В трех последних сезонах больше всех в Лиге 1 забивали форварды ПСЖ. Златана Ибрагимовича на этом посту сменил Эдинсон Кавани, но шкала его результативности идет вниз: 28 голов забил после сезона, в котором отличился 35 раз, а в нынешнем чемпионате «Пари Сен-Жермен» выдвигает на титул главного забиваки не опытного уругвайца, а молодого француза.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб)

Голы (пенальти)

Матчей (минут)

         Минут на гол               (в среднем за игру)

Мбаппе (ПСЖ)

13

12 (926)

71 (1.08)

Сала («Нант»)

12 (2)

18 (1358)

113 (0.67)

Пеле («Лилль»)

12 (6)

19 (1700)

142 (0.63)

Неймар (ПСЖ)

11 (4)

12 (1039)

94 (0.92)

Товен («Марсель»)

11 (1)

17 (1320)

120 (0.65)

Кто станет лучшим снайпером Лиги 1?

Не вижу причин для прекращения гегемонии ПСЖ и игроков ПСЖ во Франции. Мбаппе очень легко даются голы, он отличился 13 раз в 12 встречах, талантливый француз забивает каждую 71 минуту. Ему и лавровый венок на шею. Не подведи, Килиан! Если не будет пропускать матчи из-за травм и дисквалификаций, то способен приблизиться к прошлогоднему результату Кавани.

Россия

Лучший в сезоне 2017/2018: Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды) – 15 голов.

Квинси, наконец-то, сумел опередить Смолова в бомбардирской дуэли, после чего укатил в Испанию, чтобы затеряться в «Севилье». Федору переход в другой клуб тоже не пошел на пользу, хотя он и остался в РПЛ. На протяжении трех сезонов Промес и Смолов боролись за лучший результат по забитым голам в чемпионате России, но в нынешнем чемпионате в таблице бомбардиров другие герои.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб)

Голы (пенальти)

Матчей (минут)

          Минут на гол             (в среднем за игру)

Чалов (ЦСКА)

9 (1)

17 (1312)

146 (0.53)

Зе Луиш («Спартак»)

7 (2)

14 (978)

140 (0.5)

Ари («Краснодар»)

6

10 (761)

127 (0.6)

Классон («Краснодар»)

6

16 (1306)

218 (0.38)

Кто станет лучшим снайпером РПЛ?

Уныло обстоят дела с забитыми голами в нашем чемпионате, за первый круг с хвостиком только четыре человека выжали из себя больше пяти голов. Если честно, не решаюсь ни на кого поставить, ведь результаты настолько низкие, что весной в спор бомбардиров может вмешаться даже кто-то не из этой четверки. Настолько «захватывающая» гонка в РПЛ.

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Все комментарии
Т34
Т34
   13 / 710
вчера в 17:32
Унылые дела в нашем чемпионате? А чему удивляться, если у нас лучший игрок года - Дзюба. Кстати, что-то не видно его в этой скромной таблице бомбардиров. А он тянет на своих могучих плечах целую лазурную команду. Тянет, потому, наверное, и нет времени забивать голы? А может тут другая причина, засыхать стало дерево? Славы достиг, интервью, автографы, повышенное внимание, признание успеха! Вот она Звездность! А так ли это? Вот и посмотрим на нашу звезду в деле после перерыва, вмешается ли она в борьбу с четверкой наших "крутых" бомбардиров чемпионата, есть мотивация или всего уже достигла? Ах, да! Мечта о чемпионстве...
Рефери
Рефери ответил Laziale_Brest_BY
   316 / 710
вчера в 16:36
по моему минут на гол попутано в Германской таблице, местами поменяно если я правильно понимаю как считать (1-й со 2, 3 с 4-м). но это не точно)) НашелОшибку
спасибо, поправили
ElaineCassidy
ElaineCassidy
вчера в 16:32
Предположу что бомбардирскую гонку текущего сезона АПЛ выиграет Сон Хынмин.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   145 / 710
вчера в 16:01
Чалов впереёёд!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
   509 / 710
вчера в 15:43
по моему минут на гол попутано в Германской таблице, местами поменяно если я правильно понимаю как считать (1-й со 2, 3 с 4-м). но это не точно))
НашелОшибку
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