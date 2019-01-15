Доминируй, забивай! Съезд лучших снайперов

вчера, 15:30

«Соккер.ру» окунается в бомбардирские списки топ-5 чемпионатов Европы и РПЛ . Находим новые лица среди самых результативных игроков и пробуем угадать, кто забьет больше всех?

Англия

Лучший в сезоне 2017/2018: Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) – 32 гола

В прошлом сезоне основная борьба за звание лучшего снайпера АПЛ развернулась между Харри Кейном и Мо Салахом. В итоге, египтянин забил на пару мячей больше. Ближайшие преследователи этой парочки отстали серьезно: Серхио Агуэро – 21 мяч, Джейми Варди – 20, Рахим Стерлинг – 18.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб) Голы (пенальти) Матчей (минут) Минут на гол (в среднем за игру) Обамеянг («Арсенал») 14 (1) 22 (1738) 124 (0.64) Салах («Ливерпуль») 14 (3) 22 (1849) 132 (0.64) Кейн («Тоттенхэм») 14 (3) 22 (1887) 135 (0.64) Агуэро («Ман Сити») 10 18 (1272) 127 (0.56) Азар («Челси») 10 (3) 21 (1673) 167 (0.48)

Кто станет лучшим снайпером АПЛ ?

Во-первых, темп забивания голов у самых результативных игроков нынешнего сезона ниже, чем у Салаха и Кейна из прошлого чемпионата. Если никто не «ускорится», то лучший бомбардир забьет в районе 23-25 голов. Разыграют английскую «Золотую бутсу» трое нынешних лидеров – Обамеянг, Салах и Кейн. Учитывая, что у Харри травма и он пропустит, как минимум, месяц, сузим выбор до двух африканцев. Мохамед или Пьер-Эмерик? Египтянин защитит свой индивидуальный титул.

Испания

Лучший в сезоне 2017/2018: Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 34 гола

Месси выиграл Трофей Пичичи с солидным отрывом. В топ-5 вошли: Криштиану Роналду (26 голов), Луис Суарес (25), Яго Аспас (22) и Кристиан Стуани (21).

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб) Голы (пенальти) Матчей (минут) Минут на гол (в среднем за игру) Месси («Барселона») 17 (1) 17 (1411) 83 (1) Суарес («Барселона») 14 (3) 18 (1539) 110 (0.78) Стуани («Жирона») 12 (2) 17 (1385) 115 (0.71) Аспас («Сельта») 10 17 (1436) 144 (0.59)

Кто станет лучшим снайпером Ла Лиги?

Какая любопытная бомбардирская стабильность в испанской Примере: на вершине списка лучших снайперов те же люди, что и в прошлом сезоне (за исключением Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус») и в том же порядке! Не должно быть сомнений, что Трофей Пичичи в очередной раз достанется Лионелю Месси, аргентинец выиграет с близким к прошлогоднему результатом – 34-35 голов.

Италия

Лучшие в сезоне 2017/2018: Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) и Мауро Икарди («Интер»; Аргентина) – 29 голов.

После рекордных 36 голов Игуаина в кампании 2015/2016 лучшие снайперы Серии A забивали по 29 мячей. В прошлом сезоне первую строчку в зачете поделили Икарди и Иммобиле, а занявший третье место Пауло Дибала забил 22 гола.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб) Голы (пенальти) Матчей (минут) Минут на гол (в среднем за игру) Роналду («Ювентус») 14 (4) 19 (1635) 117 (0.74) Пёнтек («Дженоа») 13 (2) 19 (1594) 123 (0.68) Квальярелла («Сампдория») 12 (1) 18 (1548) 129 (0.67) Милик («Наполи») 10 16 (979) 98 (0.63) Сапата («Аталанта») 10 (1) 19 (1315) 132 (0.53) Иммобиле («Лацио») 10 (2) 19 (1583) 158 (0.53)

Кто станет лучшим снайпером Серии A?

Чиро Иммобиле далек от темпа из прошлого сезона, а Мауро Икарди не забил и десятка мячей. Меньше всего минут на гол требуется Аркадиушу Милику, причем с игры он забил столько же, как и Роналду, и всего на гол меньше Пёнтека и Квальяреллы, которые тоже били пенальти. Тем не менее, Криштиану уже освоился в Серии A и постарается никого к себе не подпустить. Ставлю на португальца. Забьет Роналду на уровне лучших бомбардиров предыдущих сезонов, то есть форвард «Юве» остановится на подступах к 30 голам.

Германия

Лучший в сезоне 2017/2018: Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) – 29 голов.

В прошлом сезоне Роберт в третий раз стал самым результативным игроком Бундеслиги, причем занявшего второе место футболиста опередил почти в два раза: Нильс Петерсен забил 15 мячей. В этом сезоне в чемпионате Германии на всех фронтах развернулась более интересная борьба: и «Бавария» еще не чемпион, и Левандовски придется попотеть, чтобы стать лучшим бомбардиром.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб) Голы (пенальти) Матчей (минут) Минут на гол (в среднем за игру) Алькасер («Боруссия Д») 12 12 (502) 42 (1) Йович («Айнтрахт») 12 15 (1006) 84 (0.8) Вернер («РБ Лейпциг») 11 17 (1392) 127 (0.65) Ройс («Боруссия Д») 11 (2) 17 (1483) 135 (0.65) Левандовски («Бавария») 10 (2) 16 (1429) 143 (0.63)

Кто станет лучшим снайпером Бундеслиги?

Цифры испанского джокера дортмундской «Боруссии», безусловно, поражают: Пако Алькасер забивает в среднем каждые 42 минуты в Бундеслиге. Это в 3.5 раза чаще, чем Левандовски, но Роберта не стоит сбрасывать со счетов. Отстает он всего лишь на два мяча, а «Бавария», кажется, планирует прибавить после зимней паузы. В общем, здесь консервативная ставка на поляка, которому хватит 23-25 голов, чтобы в четвертый раз в карьере выиграть снайперский забег в Бундеслиге.

Франция

Лучший в сезоне 2017/2018: Эдинсон Кавани ( ПСЖ ; Уругвай) – 28 голов.

В трех последних сезонах больше всех в Лиге 1 забивали форварды ПСЖ . Златана Ибрагимовича на этом посту сменил Эдинсон Кавани, но шкала его результативности идет вниз: 28 голов забил после сезона, в котором отличился 35 раз, а в нынешнем чемпионате «Пари Сен-Жермен» выдвигает на титул главного забиваки не опытного уругвайца, а молодого француза.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб) Голы (пенальти) Матчей (минут) Минут на гол (в среднем за игру) Мбаппе ( ПСЖ ) 13 12 (926) 71 (1.08) Сала («Нант») 12 (2) 18 (1358) 113 (0.67) Пеле («Лилль») 12 (6) 19 (1700) 142 (0.63) Неймар ( ПСЖ ) 11 (4) 12 (1039) 94 (0.92) Товен («Марсель») 11 (1) 17 (1320) 120 (0.65)

Кто станет лучшим снайпером Лиги 1?

Не вижу причин для прекращения гегемонии ПСЖ и игроков ПСЖ во Франции. Мбаппе очень легко даются голы, он отличился 13 раз в 12 встречах, талантливый француз забивает каждую 71 минуту. Ему и лавровый венок на шею. Не подведи, Килиан! Если не будет пропускать матчи из-за травм и дисквалификаций, то способен приблизиться к прошлогоднему результату Кавани.

Россия

Лучший в сезоне 2017/2018: Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды) – 15 голов.

Квинси, наконец-то, сумел опередить Смолова в бомбардирской дуэли, после чего укатил в Испанию, чтобы затеряться в «Севилье». Федору переход в другой клуб тоже не пошел на пользу, хотя он и остался в РПЛ . На протяжении трех сезонов Промес и Смолов боролись за лучший результат по забитым голам в чемпионате России, но в нынешнем чемпионате в таблице бомбардиров другие герои.

Претенденты в сезоне 2018/2019

Игрок (клуб) Голы (пенальти) Матчей (минут) Минут на гол (в среднем за игру) Чалов ( ЦСКА ) 9 (1) 17 (1312) 146 (0.53) Зе Луиш («Спартак») 7 (2) 14 (978) 140 (0.5) Ари («Краснодар») 6 10 (761) 127 (0.6) Классон («Краснодар») 6 16 (1306) 218 (0.38)

Кто станет лучшим снайпером РПЛ ?