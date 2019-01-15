Доминируй, забивай! Съезд лучших снайперов

«Соккер.ру» окунается в бомбардирские списки топ-5 чемпионатов Европы и РПЛ. Находим новые лица среди самых результативных игроков и пробуем угадать, кто забьет больше всех?
Англия
Лучший в сезоне 2017/2018: Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) – 32 гола
В прошлом сезоне основная борьба за звание лучшего снайпера АПЛ развернулась между Харри Кейном и Мо Салахом. В итоге, египтянин забил на пару мячей больше. Ближайшие преследователи этой парочки отстали серьезно: Серхио Агуэро – 21 мяч, Джейми Варди – 20, Рахим Стерлинг – 18.
Претенденты в сезоне 2018/2019
|
Игрок (клуб)
|
Голы (пенальти)
|
Матчей (минут)
|
Минут на гол (в среднем за игру)
|
Обамеянг («Арсенал»)
|
14 (1)
|
22 (1738)
|
124 (0.64)
|
Салах («Ливерпуль»)
|
14 (3)
|
22 (1849)
|
132 (0.64)
|
Кейн («Тоттенхэм»)
|
14 (3)
|
22 (1887)
|
135 (0.64)
|
Агуэро («Ман Сити»)
|
10
|
18 (1272)
|
127 (0.56)
|
Азар («Челси»)
|
10 (3)
|
21 (1673)
|
167 (0.48)
Кто станет лучшим снайпером АПЛ?
Во-первых, темп забивания голов у самых результативных игроков нынешнего сезона ниже, чем у Салаха и Кейна из прошлого чемпионата. Если никто не «ускорится», то лучший бомбардир забьет в районе 23-25 голов. Разыграют английскую «Золотую бутсу» трое нынешних лидеров – Обамеянг, Салах и Кейн. Учитывая, что у Харри травма и он пропустит, как минимум, месяц, сузим выбор до двух африканцев. Мохамед или Пьер-Эмерик? Египтянин защитит свой индивидуальный титул.
Испания
Лучший в сезоне 2017/2018: Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 34 гола
Месси выиграл Трофей Пичичи с солидным отрывом. В топ-5 вошли: Криштиану Роналду (26 голов), Луис Суарес (25), Яго Аспас (22) и Кристиан Стуани (21).
Претенденты в сезоне 2018/2019
|
Игрок (клуб)
|
Голы (пенальти)
|
Матчей (минут)
|
Минут на гол (в среднем за игру)
|
Месси («Барселона»)
|
17 (1)
|
17 (1411)
|
83 (1)
|
Суарес («Барселона»)
|
14 (3)
|
18 (1539)
|
110 (0.78)
|
Стуани («Жирона»)
|
12 (2)
|
17 (1385)
|
115 (0.71)
|
Аспас («Сельта»)
|
10
|
17 (1436)
|
144 (0.59)
Кто станет лучшим снайпером Ла Лиги?
Какая любопытная бомбардирская стабильность в испанской Примере: на вершине списка лучших снайперов те же люди, что и в прошлом сезоне (за исключением Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус») и в том же порядке! Не должно быть сомнений, что Трофей Пичичи в очередной раз достанется Лионелю Месси, аргентинец выиграет с близким к прошлогоднему результатом – 34-35 голов.
Италия
Лучшие в сезоне 2017/2018: Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) и Мауро Икарди («Интер»; Аргентина) – 29 голов.
После рекордных 36 голов Игуаина в кампании 2015/2016 лучшие снайперы Серии A забивали по 29 мячей. В прошлом сезоне первую строчку в зачете поделили Икарди и Иммобиле, а занявший третье место Пауло Дибала забил 22 гола.
Претенденты в сезоне 2018/2019
|
Игрок (клуб)
|
Голы (пенальти)
|
Матчей (минут)
|
Минут на гол (в среднем за игру)
|
Роналду («Ювентус»)
|
14 (4)
|
19 (1635)
|
117 (0.74)
|
Пёнтек («Дженоа»)
|
13 (2)
|
19 (1594)
|
123 (0.68)
|
Квальярелла («Сампдория»)
|
12 (1)
|
18 (1548)
|
129 (0.67)
|
Милик («Наполи»)
|
10
|
16 (979)
|
98 (0.63)
|
Сапата («Аталанта»)
|
10 (1)
|
19 (1315)
|
132 (0.53)
|
Иммобиле («Лацио»)
|
10 (2)
|
19 (1583)
|
158 (0.53)
Кто станет лучшим снайпером Серии A?
Чиро Иммобиле далек от темпа из прошлого сезона, а Мауро Икарди не забил и десятка мячей. Меньше всего минут на гол требуется Аркадиушу Милику, причем с игры он забил столько же, как и Роналду, и всего на гол меньше Пёнтека и Квальяреллы, которые тоже били пенальти. Тем не менее, Криштиану уже освоился в Серии A и постарается никого к себе не подпустить. Ставлю на португальца. Забьет Роналду на уровне лучших бомбардиров предыдущих сезонов, то есть форвард «Юве» остановится на подступах к 30 голам.
Германия
Лучший в сезоне 2017/2018: Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) – 29 голов.
В прошлом сезоне Роберт в третий раз стал самым результативным игроком Бундеслиги, причем занявшего второе место футболиста опередил почти в два раза: Нильс Петерсен забил 15 мячей. В этом сезоне в чемпионате Германии на всех фронтах развернулась более интересная борьба: и «Бавария» еще не чемпион, и Левандовски придется попотеть, чтобы стать лучшим бомбардиром.
Претенденты в сезоне 2018/2019
|
Игрок (клуб)
|
Голы (пенальти)
|
Матчей (минут)
|
Минут на гол (в среднем за игру)
|
Алькасер («Боруссия Д»)
|
12
|
12 (502)
|
42 (1)
|
Йович («Айнтрахт»)
|
12
|
15 (1006)
|
84 (0.8)
|
Вернер («РБ Лейпциг»)
|
11
|
17 (1392)
|
127 (0.65)
|
Ройс («Боруссия Д»)
|
11 (2)
|
17 (1483)
|
135 (0.65)
|
Левандовски («Бавария»)
|
10 (2)
|
16 (1429)
|
143 (0.63)
Кто станет лучшим снайпером Бундеслиги?
Цифры испанского джокера дортмундской «Боруссии», безусловно, поражают: Пако Алькасер забивает в среднем каждые 42 минуты в Бундеслиге. Это в 3.5 раза чаще, чем Левандовски, но Роберта не стоит сбрасывать со счетов. Отстает он всего лишь на два мяча, а «Бавария», кажется, планирует прибавить после зимней паузы. В общем, здесь консервативная ставка на поляка, которому хватит 23-25 голов, чтобы в четвертый раз в карьере выиграть снайперский забег в Бундеслиге.
Франция
Лучший в сезоне 2017/2018: Эдинсон Кавани (ПСЖ; Уругвай) – 28 голов.
В трех последних сезонах больше всех в Лиге 1 забивали форварды ПСЖ. Златана Ибрагимовича на этом посту сменил Эдинсон Кавани, но шкала его результативности идет вниз: 28 голов забил после сезона, в котором отличился 35 раз, а в нынешнем чемпионате «Пари Сен-Жермен» выдвигает на титул главного забиваки не опытного уругвайца, а молодого француза.
Претенденты в сезоне 2018/2019
|
Игрок (клуб)
|
Голы (пенальти)
|
Матчей (минут)
|
Минут на гол (в среднем за игру)
|
Мбаппе (ПСЖ)
|
13
|
12 (926)
|
71 (1.08)
|
Сала («Нант»)
|
12 (2)
|
18 (1358)
|
113 (0.67)
|
Пеле («Лилль»)
|
12 (6)
|
19 (1700)
|
142 (0.63)
|
Неймар (ПСЖ)
|
11 (4)
|
12 (1039)
|
94 (0.92)
|
Товен («Марсель»)
|
11 (1)
|
17 (1320)
|
120 (0.65)
Кто станет лучшим снайпером Лиги 1?
Не вижу причин для прекращения гегемонии ПСЖ и игроков ПСЖ во Франции. Мбаппе очень легко даются голы, он отличился 13 раз в 12 встречах, талантливый француз забивает каждую 71 минуту. Ему и лавровый венок на шею. Не подведи, Килиан! Если не будет пропускать матчи из-за травм и дисквалификаций, то способен приблизиться к прошлогоднему результату Кавани.
Россия
Лучший в сезоне 2017/2018: Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды) – 15 голов.
Квинси, наконец-то, сумел опередить Смолова в бомбардирской дуэли, после чего укатил в Испанию, чтобы затеряться в «Севилье». Федору переход в другой клуб тоже не пошел на пользу, хотя он и остался в РПЛ. На протяжении трех сезонов Промес и Смолов боролись за лучший результат по забитым голам в чемпионате России, но в нынешнем чемпионате в таблице бомбардиров другие герои.
Претенденты в сезоне 2018/2019
|
Игрок (клуб)
|
Голы (пенальти)
|
Матчей (минут)
|
Минут на гол (в среднем за игру)
|
Чалов (ЦСКА)
|
9 (1)
|
17 (1312)
|
146 (0.53)
|
Зе Луиш («Спартак»)
|
7 (2)
|
14 (978)
|
140 (0.5)
|
Ари («Краснодар»)
|
6
|
10 (761)
|
127 (0.6)
|
Классон («Краснодар»)
|
6
|
16 (1306)
|
218 (0.38)
Кто станет лучшим снайпером РПЛ?
Уныло обстоят дела с забитыми голами в нашем чемпионате, за первый круг с хвостиком только четыре человека выжали из себя больше пяти голов. Если честно, не решаюсь ни на кого поставить, ведь результаты настолько низкие, что весной в спор бомбардиров может вмешаться даже кто-то не из этой четверки. Настолько «захватывающая» гонка в РПЛ.
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