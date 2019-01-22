Гендиректор «Ахмата»: «Ничего не знаю об интересе „Ньюкасла“ к Мохаммади»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи об интересе «Ньюкасла» к защитнику Миладу Мохаммади.

Впервые слышу, пока это похоже на слухи. На нас никто не выходил, с англичанами переговоры не вели. Так что ничего не знаю об этом.

Много игроков еще покинут команду? Уже ушел Думбия, с остальными не планируем расставаться. Что касается усиления, работа всегда идет, она не прекращается. Если найдем подходящую кандидатуру, договоримся, то все возможно.

Останется ли Швец в команде? На сегодняшний день он точно останется в «Ахмате».