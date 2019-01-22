Тарасов: «Заканчивать не думаю, мне еще играть и играть»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что пока не планирует завершать карьеру. 31-летний игрок недавно заключил новый контракт с «Локо» по схеме «1+1».

Что касается возможного ухода в аренду, то надо посмотреть на эти сборы. После них, наверное, стоит поговорить с главным тренером. Если он на меня не рассчитывает, почему бы и не рассматривать аренду? Пусть тренер решает: есть сбор, есть игры. Я хочу играть, в этом желании нет ничего сверхъестественного. Я готов приносить пользу «Локомотиву», на возраст вообще не смотрю. Силы есть, главная задача для меня – доверие. Если мне доверяют, то и игра будет идти, и я буду приносить пользу. А когда есть сомнения, критика, то могу потеряться. Спросите любого футболиста, он вам ответит то же самое.

Говорить о завершении карьеры в «Локо» - это слишком громко. Но почему бы и нет? Во-вторых, заканчивать карьеру я не планирую. У меня есть здоровье, силы, амбиции. Мне еще играть и играть, я об этом даже не думаю.