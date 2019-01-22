Тарасов: «Возможно, не поехал на ЧМ из-за драки в баре»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что причиной его непопадания в заявку сборной России на ЧМ -2018 могла стать драка в баре.

Я слышал эту версию и задумывался над этим. Скажу так: это возможно. Нет, с Черчесовым я не разговаривал.

Люди попадают в сборную, когда стабильно выступают за свой клуб. Концовку чемпионского сезона я провёл в основном составе, игр 10 точно. Мы выиграли золото, и я на 90 процентов был уверен, что в расширенный список попаду. А дальше уже всё бы зависело от меня. Но я не попал, так сложилось – ничего страшного, живём и работаем дальше.

Могла ли это быть провокация? Всё может быть. Я не знаю, как эту ситуацию описывают люди. Меня обвиняли в том, что я пил, хотя я не пил. Вот именно это больше зацепило. Пообщались, пожали руки. Человек сказал: «Извини». А на следующий день полиция, заявления и так далее. Но у меня в жизни много было такого, это уже история.