Тарасов: «Возможно, не поехал на ЧМ из-за драки в баре»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что причиной его непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018 могла стать драка в баре.
Я слышал эту версию и задумывался над этим. Скажу так: это возможно. Нет, с Черчесовым я не разговаривал.
Люди попадают в сборную, когда стабильно выступают за свой клуб. Концовку чемпионского сезона я провёл в основном составе, игр 10 точно. Мы выиграли золото, и я на 90 процентов был уверен, что в расширенный список попаду. А дальше уже всё бы зависело от меня. Но я не попал, так сложилось – ничего страшного, живём и работаем дальше.
Могла ли это быть провокация? Всё может быть. Я не знаю, как эту ситуацию описывают люди. Меня обвиняли в том, что я пил, хотя я не пил. Вот именно это больше зацепило. Пообщались, пожали руки. Человек сказал: «Извини». А на следующий день полиция, заявления и так далее. Но у меня в жизни много было такого, это уже история.
Также Тарасов рассказал о том, как воспринимает критику со стороны болельщиков.
– Ударил один раз?
– Да.
– Тарасов тоже один раз?
– Да. Между, так скажем, двумя ударами, Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: "Я тебе его сейчас в ж*** запихну!" Начал орать, мол, не дай Бог, это спалится, "ты что, не в курсе, кто я такой" и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Удалили только из телефона. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим.
– Это бред какой-то, – сказал Тарасов корреспонденту – Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить. ©
– Ударил один раз?
– Да.
– Тарасов тоже один раз?
– Да. Между, так скажем, двумя ударами, Тарасов отнял у меня телефон. И на эмоциях сказал: "Я тебе его сейчас в ж*** запихну!" Начал орать, мол, не дай Бог, это спалится, "ты что, не в курсе, кто я такой" и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Удалили только из телефона. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим.
– Это бред какой-то, – сказал Тарасов корреспонденту – Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить. ©