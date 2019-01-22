Беленов - лучший игрок «Уфы» в 2018 году

22 января 2019, 16:54

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что вратарь Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком клуба по итогам прошлого года.

В прошлом сезоне голкипер провёл 30 матчей в чемпионате России, Александр помог «Уфе» впервые в своей истории выйти в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Беленов сыграл в 22 матчах и пропустил 22 мяча.