Беленов - лучший игрок «Уфы» в 2018 году

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что вратарь Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком клуба по итогам прошлого года.
В прошлом сезоне голкипер провёл 30 матчей в чемпионате России, Александр помог «Уфе» впервые в своей истории выйти в Лигу Европы.
В нынешнем сезоне Беленов сыграл в 22 матчах и пропустил 22 мяча.
Нападающих достойных нет совсем, в середине тоже выделить особо некого, ну не люкса Оливье ведь на самделе. Защитники тоже ничего не показали, раз вратарь лучший среди них всех.
Нападающих достойных нет совсем, в середине тоже выделить особо некого, ну не люкса Оливье ведь на самделе. Защитники тоже ничего не показали, раз вратарь лучший среди них всех.
У кого-то вратарь лучший игрок, а у кого-то судья!
У кого-то вратарь лучший игрок, а у кого-то судья!