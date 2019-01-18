Лучшие футболисты своих стран в 2018 году

вчера, 17:30

«Соккер.ру» любопытно, какие футболисты уже добились или пока только заслуживают наград на национальном уровне. Определяем лучших игроков ведущих футбольных стран!

Англия. Харри Кейн («Тоттенхэм»). Форвард «шпор» и «Трех Львов» в 2018 году забил за клуб и за сборную 42 гола, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в России. До «Золотой бутсы» АПЛ Харри не хватило двух голов, феноменальную результативность показал Салах. Заслуги Кейна очевидны, хотя в качестве альтернативы ему можно предложить Рахима Стерлинга, выигравшего Премьер-Лигу с «Манчестер Сити» и заметно прибавившего в прошедшем сезоне, в первую очередь, в реализации моментов.

Аргентина. Лионель Месси («Барселона»). Когда-нибудь приз лучшему футболисту Аргентины назовут именем Лионеля Месси, а пока он сам на вершине. Лео – лучший бомбардир и лучший ассистент 2018 года среди всех игроков топ-5 чемпионатов, а что на мундиале «Альбиселесте» постигла неудача, так это не только его вина. К тому же, сейчас сравниваем Лео исключительно с другими аргентинцами. И кто из них добился большего, чем Месси в прошедшем году?

Бельгия. Эден Азар («Челси»). Азар в 2018 году был прекрасен: и на чемпионате мира финтами разбрасывал соперников, сделав большой вклад в бельгийскую «бронзу», и в «Челси» с приходом Сарри расцвел. Неудивительно, что Эдена признали лучшим спортсменом Бельгии. Он первый не только среди футболистов. И с этим сложно не согласиться.

Бразилия. Роберто Фирмино («Ливерпуль»). Марсело и Каземиро снова выиграли с «Реалом» Лигу чемпионов, но мы же выделяем футболистов за индивидуальные успехи. Даже Клопп отмечает, что Бобби – самый надежный и стабильный из звездной тройки нападения «Ливерпуля». Именно Фирмино получил «Золотую Самбу» (приз лучшему бразильцу, выступающему в Европе) за 2018 год. Пожалуй, это справедливо.

Германия. Лерой Сане («Манчестер Сити»). Конечно, первым делом приходит на ум Кроос, выигравший Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, но у Тони хватало игровых проблем в 2018-м, и он замазался в провале сборной Германии на ЧМ -2018. А вот Сане в Россию не ездил, при этом добился мощного прогресса под руководством Гвардиолы и стал чемпионом Англии. Отдаем предпочтение Лерою.

Дания. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»). По-прежнему на две головы превосходит своих соотечественников по уровню футбольного мастерства.

Испания. Сауль Ньигес («Атлетико»). Лучшего испанца трудно выбрать из-за провала «Красной Фурии» на мундиале, зато в 2018-м еврокубки разделили два мадридских клуба. В их составах и покопаемся. Может быть, кому-то мой выбор покажется не очевидным, но Сауль пошел на новый виток прогресса, стал большим самостоятельным мастером. Кстати, Ньигес, по мнению «Трансфермаркта», сейчас самый дорогой испанский футболист – 90 миллионов евро.

Италия. Чиро Иммобиле («Лацио»). Италия и вовсе не была представлена на чемпионате мира, поэтому обращаем внимание на клубные успехи. Чиро забил 30 голов за год, разделил титул лучшего снайпера прошлого чемпионата Италии с Икарди и продолжает забивать в новой кампании.

Колумбия. Йерри Мина («Барселона»/«Эвертон»). Не Хамес. Здесь мог быть и защитник «Тоттенхэма» Санчес, но Мина проявил себя на главной площадке года: забил по голу в трех матчах чемпионата мира – полякам, сенегальцам и англичанам. После этого покинул «Барселону», чтобы играть в «Эвертоне».

Мексика. Ирвинг Лосано ( ПСВ ). Этот парень круто проявляет себя в составе голландского клуба, да и на чемпионате мира не забыл засветиться.

Нидерланды. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). Безальтернативно. Человек за год в «Ливерпуле» прибавил так, что сейчас входит в короткий список лучших защитников планеты.

Португалия. Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»). Выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», по привычке став лучшим бомбардиром турнира и забив один из красивейших голов в истории ЛЧ . Забил четыре из шести голов сборной Португалии на ЧМ -2018, перешел в «Ювентус» и продолжает действовать ярко и результативно, в то время как «Реалу» без него приходится туго. Конечно же, Криштиану – лучший в своей стране.

Польша. Роберт Левандовски («Бавария»). Кшиштоф Пёнтек ярко о себе заявил после перехода в «Дженоа», поставил Серию A на уши, но этого пока недостаточно, чтобы свергнуть с престола Роберта Левандовски, наколотившего полсотни голов за год.

Россия. Артем Дзюба («Зенит»). Думаю, без энергии и лидерских качеств Дзюбы сборная России не добилась бы успеха на домашнем мундиале. А ведь изначально Черчесов больше рассчитывал на Смолова и его голы. Не утратил кураж и после мирового первенства, продолжая радовать поклонников своего клуба.

Уругвай. Диего Годин («Атлетико»). Кавани и Суарес были и остаются суперфорвардами, но разве Годин не суперзащитник? Диего в 2018 году выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА , а в четвертьфинале чемпионата мира уругвайские звезды проиграли все вместе. Говоря о лучших игроках «селесте», не могу не отметить прогресс Лукаса Торрейры в прошедшем году.

Франция. Антуан Гризманн («Атлетико»). Пойду наперекор официальной версии, согласно которой приз достался Мбаппе. На самом деле у французов больше одного достойного кандидата: Мбаппе, Варан, Гризманн, Канте. Выбираю Антуана, потому что его вклад в мировое чемпионство не меньше, чем у Мбаппе, но, помимо победы со сборной, Гризманн выиграл два еврокубка с «Атлетико».

Хорватия. Лука Модрич («Реал»). Было бы странно не назвать обладателя всех значимых индивидуальных наград в мировом футболе за 2018 год лучшим в своей стране. Лукито заслужил признания.

Швейцария. Джердан Шакири («Сток Сити»/«Ливерпуль»). Показывал «орла» на чемпионате мира после важного гола в ворота сборной Сербии, но если не считать этой скандальной подробности, Шакири провел хороший год, увенчанный переходом в «Ливерпуль». В Мерсисайде Джердан не затерялся, его игра не может не радовать «красных».