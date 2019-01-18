Лучшие футболисты своих стран в 2018 году

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Лестер Сити 2.25 3.23 3.35
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Бернли 1.63 3.98 5.3
18:00 сегодня  Саутгемптон -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Кардифф 1.97 3.3 4.15
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Брайтон энд Хоув 1.3 5.45 10
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Вест Хэм 2.35 3.65 2.82
20:30 сегодня  Арсенал -:-  Челси - - -
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня  Реал -:-  Севилья 1.72 4.25 4.7
20:30 сегодня  Уэска -:-  Атлетико М 5.8 3.45 1.7
22:45 сегодня  Сельта -:-  Валенсия 2.92 3.27 2.47
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Рома -:-  Торино 1.6 4.1 5.3
20:00 сегодня  Удинезе -:-  Парма 2.05 3.17 3.95
22:30 сегодня  Интер -:-  Сассуоло 1.42 4.7 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Фрайбург 1.62 4.2 5
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Майнц 2.35 3.2 3.2
17:30 сегодня  Байер -:-  Боруссия М 2 3.7 3.5
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Вердер 3 3.5 2.3
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Фортуна 1.9 3.6 4
20:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия Д 2.55 3.35 2.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Генгам 1.07 12 25.5
22:00 сегодня  Монако -:-  Страсбур 1.87 3.77 3.9
22:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
22:00 сегодня  Реймс -:-  Ницца 2.2 3.2 3.45
22:00 сегодня  Ним -:-  Тулуза 2.02 3.47 3.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.95 3.6 3.6
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.3 2.85
Англия. Лига Два 2018/2019, 29 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.57 3.72 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.35 3.23 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.67 3.87 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб БериБери 2.75 3.32 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.45 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.82 3.55 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.3 3.3 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.45 3.35 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.37 3.12 3.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.23 3.25 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 4.07 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.67 3.25 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.15 3.2 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.72 3.9 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.4 3.32 2.82
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.12 3.3 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.85 3.55 3.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.25 3.3 3.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 4.05 3.27 1.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.72 3.4 5.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.97 3.52 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.82 3.35 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.45 3.12 2.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.45 3.2 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.8 3.3 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.65 3.72 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.85 3.37 2.37
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.53 4.5 5.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2.37 3.4 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.85 3.6 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 2.55 3.55 2.55
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 7 4.2 1.45
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 2.2 3.1 3.3
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.17 6.5 16.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.52 2.75 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.65 2.97 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.48 3.85 7.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 4.25 3.7 1.77
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.6 3 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.45 2.9 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.25 2.92 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.25 2.92 3.4
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 6 3.75 1.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.65 3.6 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.5 5.3 1.3
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХиллеродХиллерод - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Сорокшар СК (Будапешт)Сорокшар СК - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Медимурье ЧаковецМедимурье Чаковец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Усти-над-ЛабемУсти-над-Лабем -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Варта ПознаньВарта Познань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Элана (Торун)Элана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Подбескидзе (Бельско-Бяла)Подбескидзе -:- Логотип футбольный клуб Энергетык РОВ РыбникЭнергетык РОВ Рыбник - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Розвуй КатовицеРозвуй Катовице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбергер АК 2Вольфсбергер АК 2 -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб Виктория ОтроковицеВиктория Отроковице - - -
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор -:- Логотип футбольный клуб АБ КопенгагенАБ Копенгаген - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ВарнсдорфВарнсдорф - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Ганацка (Кромержиж)Ганацка - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб ПопрадПопрад - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96 2Ганновер-96 2 -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛахтиЛахти -:- Логотип футбольный клуб КТПКТП - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НестведНествед -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб ХлукинХлукин - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТистедТистед -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб Дукла ББ (Банска-Бистрица)Дукла ББ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашаш (Будапешт)Вашаш -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теннис Боруссия (Берлин)Теннис Боруссия -:- Логотип футбольный клуб БАК 07 (Берлин)БАК 07 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб НитраНитра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК -:- Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс (Ален)Рот-Вайсс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Норрбю (Бурос)Норрбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (Берлин)Динамо -:- Логотип футбольный клуб НойстрелицНойстрелиц - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник СоколовБаник Соколов -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФрейФрей -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария II (Мюнхен)Бавария II -:- Логотип футбольный клуб ГархингГархинг - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер -:- Логотип футбольный клуб Фрем (Копенгаген)Фрем - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т -:- Логотип футбольный клуб СалПа (Сало)СалПа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильВиль -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХюртХюрт -:- Логотип футбольный клуб ТВ ХеркенратТВ Херкенрат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ - - -
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 1.85 3.8 3.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.88 3.6 3.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.15 4.2 1.58
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.15 3.6 3.1
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:15 19’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.4 3.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.39 4.55 7.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.35 3.2 3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.27 5.5 10
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 5 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик -:- Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 5 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 1.55 3.65 6.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.95 2.87 2.55
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Лучшие футболисты своих стран в 2018 году

вчера, 17:30
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Роналду Криштиану
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
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«Соккер.ру» любопытно, какие футболисты уже добились или пока только заслуживают наград на национальном уровне. Определяем лучших игроков ведущих футбольных стран!

Англия. Харри Кейн («Тоттенхэм»). Форвард «шпор» и «Трех Львов» в 2018 году забил за клуб и за сборную 42 гола, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в России. До «Золотой бутсы» АПЛ Харри не хватило двух голов, феноменальную результативность показал Салах. Заслуги Кейна очевидны, хотя в качестве альтернативы ему можно предложить Рахима Стерлинга, выигравшего Премьер-Лигу с «Манчестер Сити» и заметно прибавившего в прошедшем сезоне, в первую очередь, в реализации моментов.

Аргентина. Лионель Месси («Барселона»). Когда-нибудь приз лучшему футболисту Аргентины назовут именем Лионеля Месси, а пока он сам на вершине. Лео – лучший бомбардир и лучший ассистент 2018 года среди всех игроков топ-5 чемпионатов, а что на мундиале «Альбиселесте» постигла неудача, так это не только его вина. К тому же, сейчас сравниваем Лео исключительно с другими аргентинцами. И кто из них добился большего, чем Месси в прошедшем году?

Бельгия. Эден Азар («Челси»). Азар в 2018 году был прекрасен: и на чемпионате мира финтами разбрасывал соперников, сделав большой вклад в бельгийскую «бронзу», и в «Челси» с приходом Сарри расцвел. Неудивительно, что Эдена признали лучшим спортсменом Бельгии. Он первый не только среди футболистов. И с этим сложно не согласиться.

Бразилия. Роберто Фирмино («Ливерпуль»). Марсело и Каземиро снова выиграли с «Реалом» Лигу чемпионов, но мы же выделяем футболистов за индивидуальные успехи. Даже Клопп отмечает, что Бобби – самый надежный и стабильный из звездной тройки нападения «Ливерпуля». Именно Фирмино получил «Золотую Самбу» (приз лучшему бразильцу, выступающему в Европе) за 2018 год. Пожалуй, это справедливо.

Германия. Лерой Сане («Манчестер Сити»). Конечно, первым делом приходит на ум Кроос, выигравший Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, но у Тони хватало игровых проблем в 2018-м, и он замазался в провале сборной Германии на ЧМ-2018. А вот Сане в Россию не ездил, при этом добился мощного прогресса под руководством Гвардиолы и стал чемпионом Англии. Отдаем предпочтение Лерою.

Дания. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»). По-прежнему на две головы превосходит своих соотечественников по уровню футбольного мастерства.

Испания. Сауль Ньигес («Атлетико»). Лучшего испанца трудно выбрать из-за провала «Красной Фурии» на мундиале, зато в 2018-м еврокубки разделили два мадридских клуба. В их составах и покопаемся. Может быть, кому-то мой выбор покажется не очевидным, но Сауль пошел на новый виток прогресса, стал большим самостоятельным мастером. Кстати, Ньигес, по мнению «Трансфермаркта», сейчас самый дорогой испанский футболист – 90 миллионов евро.

Италия. Чиро Иммобиле («Лацио»). Италия и вовсе не была представлена на чемпионате мира, поэтому обращаем внимание на клубные успехи. Чиро забил 30 голов за год, разделил титул лучшего снайпера прошлого чемпионата Италии с Икарди и продолжает забивать в новой кампании. 

Колумбия. Йерри Мина («Барселона»/«Эвертон»). Не Хамес. Здесь мог быть и защитник «Тоттенхэма» Санчес, но Мина проявил себя на главной площадке года: забил по голу в трех матчах чемпионата мира – полякам, сенегальцам и англичанам. После этого покинул «Барселону», чтобы играть в «Эвертоне».

Мексика. Ирвинг Лосано (ПСВ). Этот парень круто проявляет себя в составе голландского клуба, да и на чемпионате мира не забыл засветиться. 

Нидерланды. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). Безальтернативно. Человек за год в «Ливерпуле» прибавил так, что сейчас входит в короткий список лучших защитников планеты. 

Португалия. Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»). Выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», по привычке став лучшим бомбардиром турнира и забив один из красивейших голов в истории ЛЧ. Забил четыре из шести голов сборной Португалии на ЧМ-2018, перешел в «Ювентус» и продолжает действовать ярко и результативно, в то время как «Реалу» без него приходится туго. Конечно же, Криштиану – лучший в своей стране.

Польша. Роберт Левандовски («Бавария»). Кшиштоф Пёнтек ярко о себе заявил после перехода в «Дженоа», поставил Серию A на уши, но этого пока недостаточно, чтобы свергнуть с престола Роберта Левандовски, наколотившего полсотни голов за год.

Россия. Артем Дзюба («Зенит»). Думаю, без энергии и лидерских качеств Дзюбы сборная России не добилась бы успеха на домашнем мундиале. А ведь изначально Черчесов больше рассчитывал на Смолова и его голы. Не утратил кураж и после мирового первенства, продолжая радовать поклонников своего клуба.

Уругвай. Диего Годин («Атлетико»). Кавани и Суарес были и остаются суперфорвардами, но разве Годин не суперзащитник? Диего в 2018 году выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а в четвертьфинале чемпионата мира уругвайские звезды проиграли все вместе. Говоря о лучших игроках «селесте», не могу не отметить прогресс Лукаса Торрейры в прошедшем году.

Франция. Антуан Гризманн («Атлетико»). Пойду наперекор официальной версии, согласно которой приз достался Мбаппе. На самом деле у французов больше одного достойного кандидата: Мбаппе, Варан, Гризманн, Канте. Выбираю Антуана, потому что его вклад в мировое чемпионство не меньше, чем у Мбаппе, но, помимо победы со сборной, Гризманн выиграл два еврокубка с «Атлетико». 

Хорватия. Лука Модрич («Реал»). Было бы странно не назвать обладателя всех значимых индивидуальных наград в мировом футболе за 2018 год лучшим в своей стране. Лукито заслужил признания. 

Швейцария. Джердан Шакири («Сток Сити»/«Ливерпуль»). Показывал «орла» на чемпионате мира после важного гола в ворота сборной Сербии, но если не считать этой скандальной подробности, Шакири провел хороший год, увенчанный переходом в «Ливерпуль». В Мерсисайде Джердан не затерялся, его игра не может не радовать «красных».

Швеция. Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»). Попал со сборной Швеции в восьмерку сильнейших команд планеты, сыграв важную роль в успехах «Тре Крунур» на мундиале и в Лиге Наций. И в МЮ освоился, завоевав место в стартовом составе еще при Моуриньо и сохранив его после смены тренера.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   79 / 742
вчера в 22:15
А где Уэльс???
Здесь должен быть Гарет Бэйл.
И ещё Исландия. Но там даже выбор сделать затруднительно.
trimetil
trimetil ответил DXTK
   320 / 742
вчера в 20:15
О чем вы? Головин лучший в России. Дзюба испугался бы уезжать из Зенита, даже в Китай. А вот Александр нет, покинул ЦСКА, чтобы начать европейскую карьеру. Да у него много не получается, как и у Монако, но он вроде как старается, отсюда травмы, нелепое удаление.
Лучший... У него много не получается...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 19:39
А где Багамы?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   142 / 742
вчера в 18:44
Питерское бревно лучший в России?
DXTK
DXTK
   288 / 742
вчера в 18:39
О чем вы? Головин лучший в России. Дзюба испугался бы уезжать из Зенита, даже в Китай. А вот Александр нет, покинул ЦСКА, чтобы начать европейскую карьеру. Да у него много не получается, как и у Монако, но он вроде как старается, отсюда травмы, нелепое удаление.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   93 / 742
вчера в 18:29
Согласен совсеми кроме Дзюбы.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   121 / 742
вчера в 17:44
ну не знаю насчет дзюбы
ну не может это дерево быть лучшим в России..тогда кто если не он?
пожалуй действительно остается комбаров
parallels
parallels
   5 / 742
вчера в 17:29
а где великий комбаров? хряки негодуют!
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