Рабиу написал заявление об уходе из «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации клуба, а также отметил, что полузащитник Мохаммед Рабиу написал заявление об уходе из команды.

Ситуация в клубе не изменилась. Подписать футболистов мы не можем, на просмотре находятся 2-3 футболиста, и если ситуация поменяется, то мы уже знаем, каких футболистов нужно подписать. На сегодняшний день к команде присоединились Хуан Лескано и Андрес Понсе. Пока отсутствует Владислав Кулик. К команде не присоединился Мохаммед Рабиу. Он написал заявление об уходе из клуба. Он хочет расторгнуть соглашение с «Анжи» в связи с невыплатой зарплаты. Удерживать мы его не будем. Единственное — Рабиу разом хочет всю зарплату. Мы заплатить разом не сможем, только частями от тех денег, которые поступят нам от РПЛ . Также мы официально отпустили на сбор с калининградской «Балтикой» голкипера Владимира Сугробова. Пока никаких новостей по спонсорам, такая же ситуация.