Рабиу написал заявление об уходе из «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации клуба, а также отметил, что полузащитник Мохаммед Рабиу написал заявление об уходе из команды.
Ситуация в клубе не изменилась. Подписать футболистов мы не можем, на просмотре находятся 2-3 футболиста, и если ситуация поменяется, то мы уже знаем, каких футболистов нужно подписать. На сегодняшний день к команде присоединились Хуан Лескано и Андрес Понсе. Пока отсутствует Владислав Кулик. К команде не присоединился Мохаммед Рабиу. Он написал заявление об уходе из клуба. Он хочет расторгнуть соглашение с «Анжи» в связи с невыплатой зарплаты. Удерживать мы его не будем. Единственное — Рабиу разом хочет всю зарплату. Мы заплатить разом не сможем, только частями от тех денег, которые поступят нам от РПЛ. Также мы официально отпустили на сбор с калининградской «Балтикой» голкипера Владимира Сугробова. Пока никаких новостей по спонсорам, такая же ситуация.
Уже 151-й раз про халяву слышу, откройте регламент,
там все черным по белому написано, есть регламент,
воспользовались опцией, законно воспользовались.
Уже 151-й раз про халяву слышу, откройте регламент,
там все черным по белому написано, есть регламент,
воспользовались опцией, законно воспользовались.
Одним зарплату заплатить не могут, других уже хотят подписать. Как один тут законами любит щеголять, так это чистой воды мошенничество, кидалово чистой воды!!!
Одним зарплату заплатить не могут, других уже хотят подписать. Как один тут законами любит щеголять, так это чистой воды мошенничество, кидалово чистой воды!!!