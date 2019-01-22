«Ахмат» получит 25 % от возможной продажи «Спортингом» Думбия

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл детали продажи полузащитника Идрисса Думбия в португальский «Спортинг».
На трансфере Думбия в «Спортинг» получилось удачно заработать. По нему были предложения не только от «Спортинга», но и от клубов из других чемпионатов. «Спортинг» сделал лучшее предложение – есть опция, согласно которой мы получим 25 % со следующей продажи Думбия.
Он очень качественный футболист, в этом сомнений не было. Мы не думали, что продадим его в три раза дороже уже через шесть месяцев, ведь у нас был пятилетний контракт. Но португальские клубы очень хорошо перепродают футболистов в дальнейшем, а сам игрок хотел перейти туда. Дай бог, чтобы у него всё получилось, а «Ахмат» в случае его будущей перепродажи сможет заработать. Сумма отступных в «Спортинге» у него очень большая. Этой сделкой остались довольны все.
Если они продадут его за 100, то Ахмат получит 25! Но вряд ли так будет!!!
Если они продадут его за 100, то Ахмат получит 25! Но вряд ли так будет!!!