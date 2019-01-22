«Ахмат» получит 25 % от возможной продажи «Спортингом» Думбия

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл детали продажи полузащитника Идрисса Думбия в португальский «Спортинг».

На трансфере Думбия в «Спортинг» получилось удачно заработать. По нему были предложения не только от «Спортинга», но и от клубов из других чемпионатов. «Спортинг» сделал лучшее предложение – есть опция, согласно которой мы получим 25 % со следующей продажи Думбия.

Он очень качественный футболист, в этом сомнений не было. Мы не думали, что продадим его в три раза дороже уже через шесть месяцев, ведь у нас был пятилетний контракт. Но португальские клубы очень хорошо перепродают футболистов в дальнейшем, а сам игрок хотел перейти туда. Дай бог, чтобы у него всё получилось, а «Ахмат» в случае его будущей перепродажи сможет заработать. Сумма отступных в «Спортинге» у него очень большая. Этой сделкой остались довольны все.