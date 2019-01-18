«Зенит» вошёл в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

18 января 2019, 05:23

Согласно финансовому отчёту УЕФА , «Зенит» с показателем 168 млн евро попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год. Петербургский клуб занял 28-е место по этому показателю. Стоит отметить, что доход «Зенита» по сравнению с 2016 годом сократился на 7% (€ 12 млн). Первую строчку в рейтинге с размером дохода € 676 млн занял «Манчестер Юнайтед».

Топ-30 клубов с лучшими показателями дохода

1. «Манчестер Юнайтед» – € 676 млн

2. «Реал» – € 675 млн

3. «Барселона» – € 649 млн

4. «Бавария» – € 558 млн

5. «Манчестер Сити» – € 558 млн

6. «Пари Сен-Жермен» – € 503 млн

7. «Арсенал» – € 490 млн

8. «Ливерпуль» – € 428 млн

9. «Челси» – € 420 млн

10. «Ювентус» – € 412 млн

11. «Тоттенхэм»

12. «Боруссия» Д

13. «Лестер Сити»

14. «Атлетико»

15. «Интер»

16. «Шальке»

17. «Вест Хэм»

18. «Саутгемптон»

19. «Наполи»

20. «Эвертон»

21. «Лион»

22. «Вольфсбург»

23. «Милан»

24. «РБ Лейпциг»

25. «Рома»

26. «Байер»

27. «Кристал Пэлас» – € 169 млн

28. «Зенит» – € 168 млн

29. «Вест Бромвич» – € 161 млн

30. «Сток Сити»