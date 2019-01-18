«Зенит» вошёл в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

Согласно финансовому отчёту УЕФА, «Зенит» с показателем 168 млн евро попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год. Петербургский клуб занял 28-е место по этому показателю. Стоит отметить, что доход «Зенита» по сравнению с 2016 годом сократился на 7% (€ 12 млн). Первую строчку в рейтинге с размером дохода € 676 млн занял «Манчестер Юнайтед».
Топ-30 клубов с лучшими показателями дохода
1. «Манчестер Юнайтед» – € 676 млн
2. «Реал» – € 675 млн
3. «Барселона» – € 649 млн
4. «Бавария» – € 558 млн
5. «Манчестер Сити» – € 558 млн
6. «Пари Сен-Жермен» – € 503 млн
7. «Арсенал» – € 490 млн
8. «Ливерпуль» – € 428 млн
9. «Челси» – € 420 млн
10. «Ювентус» – € 412 млн
11. «Тоттенхэм»
12. «Боруссия» Д
13. «Лестер Сити»
14. «Атлетико»
15. «Интер»
16. «Шальке»
17. «Вест Хэм»
18. «Саутгемптон»
19. «Наполи»
20. «Эвертон»
21. «Лион»
22. «Вольфсбург»
23. «Милан»
24. «РБ Лейпциг»
25. «Рома»
26. «Байер»
27. «Кристал Пэлас» – € 169 млн
28. «Зенит» – € 168 млн
29. «Вест Бромвич» – € 161 млн
30. «Сток Сити»
Также УЕФА рассказал о клубах с самыми высокооплачиваемыми составами в 2017 году.
Мы обошли Вест Бромвич! =)))
Мы обошли Вест Бромвич! =)))
Хотя с другой стороны нету в клубе людей, умеющих этими деньгами грамотно распоряжаться
Главное, что бы не 15 лет без трофеев, как некоторые (тоже между прочим при бабле)
Хотя с другой стороны нету в клубе людей, умеющих этими деньгами грамотно распоряжаться
Главное, что бы не 15 лет без трофеев, как некоторые (тоже между прочим при бабле)
Доходы от продажи нефти и газа явно выше чем у всех конкурентов.
Доходы от продажи нефти и газа явно выше чем у всех конкурентов.
Клубы АПЛ получают огромные деньги благодаря продаже телеправ. «Вест Бромвич» зарабатывает на телеправах больше «Ювентуса» (137 млн евро и 122 млн евро соответственно)
Если б наши команды получали хоть половину от того что имеют от телеправ аглицкие клубы - то Зенит был бы выше Лестера,Кристал Пэласа,Саутгемптона,Вест Хэма....
Клубы АПЛ получают огромные деньги благодаря продаже телеправ. «Вест Бромвич» зарабатывает на телеправах больше «Ювентуса» (137 млн евро и 122 млн евро соответственно)
Если б наши команды получали хоть половину от того что имеют от телеправ аглицкие клубы - то Зенит был бы выше Лестера,Кристал Пэласа,Саутгемптона,Вест Хэма....
Эти клубы еще прибавят в доходах в ближайшие года)) ну а МЮ, Реал, Барса разница у них не так больша по сути) но богата эта тройка уже не первый год)
Эти клубы еще прибавят в доходах в ближайшие года)) ну а МЮ, Реал, Барса разница у них не так больша по сути) но богата эта тройка уже не первый год)