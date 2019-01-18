«Зенит» вошёл в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Зенит» вошёл в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

18 января 2019, 05:23

Согласно финансовому отчёту УЕФА, «Зенит» с показателем 168 млн евро попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год. Петербургский клуб занял 28-е место по этому показателю. Стоит отметить, что доход «Зенита» по сравнению с 2016 годом сократился на 7% (€ 12 млн). Первую строчку в рейтинге с размером дохода € 676 млн занял «Манчестер Юнайтед».

Топ-30 клубов с лучшими показателями дохода

1. «Манчестер Юнайтед» – € 676 млн
2. «Реал» – € 675 млн
3. «Барселона» – € 649 млн
4. «Бавария» – € 558 млн
5. «Манчестер Сити» – € 558 млн
6. «Пари Сен-Жермен» – € 503 млн
7. «Арсенал» – € 490 млн
8. «Ливерпуль» – € 428 млн
9. «Челси» – € 420 млн
10. «Ювентус» – € 412 млн
11. «Тоттенхэм»
12. «Боруссия» Д
13. «Лестер Сити»
14. «Атлетико»
15. «Интер»
16. «Шальке»
17. «Вест Хэм»
18. «Саутгемптон»
19. «Наполи»
20. «Эвертон»
21. «Лион»
22. «Вольфсбург»
23. «Милан»
24. «РБ Лейпциг»
25. «Рома»
26. «Байер»
27. «Кристал Пэлас» – € 169 млн
28. «Зенит» – € 168 млн
29. «Вест Бромвич» – € 161 млн
30. «Сток Сити»

Также УЕФА рассказал о клубах с самыми высокооплачиваемыми составами в 2017 году.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   120 / 804
23 января в 05:27
Чем же это МЮ опередил Реал, который на 2017 год выиграл 2 ЛЧ подряд???
Duke_dp
Duke_dp
   453 / 804
18 января в 20:46
Ееее!

Мы обошли Вест Бромвич! =)))
Raketas80
Raketas80
   181 / 804
18 января в 19:08
Ай молодца.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ЦСКА Самый титулованный
   351 / 804
18 января в 17:29
Так никто и не сомневается у нас в стране, что по баблу Зениту нет равных у нас в стране, вот толку от этого немного, четыре года без ЛЧ
Как ни печально, но да, с такими деньгами нужно быть всегда на высоте
Хотя с другой стороны нету в клубе людей, умеющих этими деньгами грамотно распоряжаться

Главное, что бы не 15 лет без трофеев, как некоторые (тоже между прочим при бабле)
parallels
parallels
   9 / 804
18 января в 13:16
как же полыхает у рыл! ахаха!
Медив
Медив
   73 / 804
18 января в 12:02
Отлично. Двадцать лет постоянных вливаний от газового монополиста позволили обойти два клуба из Чемпионшипа. Правда ненамного
mangoх12
mangoх12 ответил Ангел неБесГрешен
   10 / 804
18 января в 11:35
Хотелось бы узнать, на каких местах великая народная и покорители Реала, собирающие целую Лужу. В сотню попали или нет?
Мы то покорители Реала не в пример покорителю минского динамо. Ты ппосчитай разницу доходов с расходами еще в минусе окажешься
Vave666
Vave666 ответил ЦСКА Самый титулованный
   561 / 804
18 января в 11:32
Так никто и не сомневается у нас в стране, что по баблу Зениту нет равных у нас в стране, вот толку от этого немного, четыре года без ЛЧ
Да ладно тебе!) Лучше уж без ЛЧ совсем, чем как спартачелла)) Армейцы вообще единственные, кто каждый год тащит кэф Уефа
Robbaggio
Robbaggio ответил Байкал-38.
   317 / 804
18 января в 11:27
Что-то озерко заболачивать начинает, не в том депо швартуешься)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 804
18 января в 11:22
Так никто и не сомневается у нас в стране, что по баблу Зениту нет равных у нас в стране, вот толку от этого немного, четыре года без ЛЧ
mikysss
mikysss
   348 / 804
18 января в 11:19
167 999 999 Евриков пришлись от продажи газа а один евро зюба в раздевалке спионерил
plusnindimon
plusnindimon ответил andreika20133
   404 / 804
18 января в 11:17
Более стыдно что вот ТАКОЕ понаезжало в Мой город. Сидело бы у себя строило свою малую родину. Дак нет поприехоло в город и теперь с семечком на губе пытается поучить нас жизни . Стыдно и обидно. А на счёт долгостроя Стадион ЦСКА строили тоже 10 лет . Стадион Спартак 7 лет.Эти стадионы в ДВА раза меньше. Но в истерике закатываются почему то про Зенит.
Завидуют мясные, их открывашка, это подобие стадиона.
Коля58
Коля58
   250 / 804
18 января в 11:05
Не мудрено! Самая большая посещаемость!
iNels
iNels
18 января в 09:32
эта контора достойный конкурент почте росиии. на дворе 2019, а они статистику за 2017 огласили)
МКС
МКС
   29 / 804
18 января в 09:25
А почему не первые?

Доходы от продажи нефти и газа явно выше чем у всех конкурентов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 804
18 января в 09:22
Хотелось бы узнать, на каких местах великая народная и покорители Реала, собирающие целую Лужу. В сотню попали или нет?
tuman960
tuman960
   184 / 804
18 января в 09:21
    морозз
    морозз ответил andreika20133
       75 / 804
    18 января в 09:17
    Более стыдно что вот ТАКОЕ понаезжало в Мой город. Сидело бы у себя строило свою малую родину. Дак нет поприехоло в город и теперь с семечком на губе пытается поучить нас жизни . Стыдно и обидно. А на счёт долгостроя Стадион ЦСКА строили тоже 10 лет . Стадион Спартак 7 лет.Эти стадионы в ДВА раза меньше. Но в истерике закатываются почему то про Зенит.
    Твой город эта деревня в пригороде Санкт Петербурга, это на завалинке такие как ты грызут семечки и пьют одеколон! Так что не надо оправдываться и посыпать голову пеплом от сгоревших по пьяне хат!
    Zenit_84
    Zenit_84
       65 / 804
    18 января в 08:48
    Уже за 2018 надо бы посчитать!
    ОлегV
    ОлегV
       778 / 804
    18 января в 08:40
    то ли радоваться, то ли огорчаться ....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       19 / 804
    18 января в 08:32
    И это ещё без доходов от телеправ....ибо в нашей лиге с этим туго...)))
    Клубы АПЛ получают огромные деньги благодаря продаже телеправ. «Вест Бромвич» зарабатывает на телеправах больше «Ювентуса» (137 млн евро и 122 млн евро соответственно)

    Если б наши команды получали хоть половину от того что имеют от телеправ аглицкие клубы - то Зенит был бы выше Лестера,Кристал Пэласа,Саутгемптона,Вест Хэма....
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил Лакшери
       14 / 804
    18 января в 07:54
    свинки вылезайте , пришло время хрюкать ))
    Сейчас придёт фил и опять начнёт рассказывать о своих любимцах Молло и Паредесе. Он без них не может и день прожить!
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии ответил Литейный 4
       45 / 804
    18 января в 07:50
    Спартак в какой сотне? Говорят в 3. Народ на них перестал ходить. Гыгыгы
    На флажках со свинными рылами много не заработаешь. )
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 804
    18 января в 07:48
    Спартак в какой сотне? Говорят в 3. Народ на них перестал ходить. Гыгыгы
    andreika20133
    andreika20133 ответил морозз
       339 / 804
    18 января в 06:28
    Стыдно за Зенит обладающий такими ресурсами в области газообразования и второй год занимающий пятую строчку в нашем чемпионате! Стыдно за Гену Орлова путающего нашу сборную с Зенитом по причине старческого маразма, стыдно за стулочника Кокорина собиравшегося на лесозаготовки и особенно стыдно за питерских краснокнижных бакланов, атакующих крышу долгостроя!
    Более стыдно что вот ТАКОЕ понаезжало в Мой город. Сидело бы у себя строило свою малую родину. Дак нет поприехоло в город и теперь с семечком на губе пытается поучить нас жизни . Стыдно и обидно. А на счёт долгостроя Стадион ЦСКА строили тоже 10 лет . Стадион Спартак 7 лет.Эти стадионы в ДВА раза меньше. Но в истерике закатываются почему то про Зенит.
    Лакшери
    Лакшери
       51 / 804
    18 января в 06:28
    свинки вылезайте , пришло время хрюкать ))
    Klаsse
    Klаsse
       305 / 804
    18 января в 06:15
    опять питир жидко обделался, да сколько можно уже!!!
    Mr_Tim
    Mr_Tim
       303 / 804
    18 января в 05:51
    Бавария» Манчестер Сити» Пари Сен-Жермен»
    Эти клубы еще прибавят в доходах в ближайшие года)) ну а МЮ, Реал, Барса разница у них не так больша по сути) но богата эта тройка уже не первый год)
    морозз
    морозз
       75 / 804
    18 января в 05:49
    Стыдно за Зенит обладающий такими ресурсами в области газообразования и второй год занимающий пятую строчку в нашем чемпионате! Стыдно за Гену Орлова путающего нашу сборную с Зенитом по причине старческого маразма, стыдно за стулочника Кокорина собиравшегося на лесозаготовки и особенно стыдно за питерских краснокнижных бакланов, атакующих крышу долгостроя!
    Zely
    Zely
    18 января в 05:49
    Арсенал 676—7-е, как так? НЕУДАЧНИКИ))))
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