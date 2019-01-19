Венгер ушел, а проблемы остались

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Манчестер Сити 19 7.75 1.15
19:00 сегодня  Фулхэм -:-  Тоттенхэм 5.3 3.4 1.75
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Жирона 1.64 4 5.2
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Атлетик Б 2.23 3.32 3.3
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Леванте -:-  Вальядолид 2.12 3.55 3.35
22:45 сегодня  Барселона -:-  Леганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Аталанта 6.9 4.7 1.43
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Сампдория 1.8 3.65 4.4
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Болонья 2.45 2.93 3.25
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Эмполи 2 3.55 3.65
22:30 сегодня  Наполи -:-  Лацио 1.8 3.6 4.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Герта 3.35 3.2 2.25
20:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Вольфсбург 2.2 3.2 3.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ренн -:-  Монпелье 2.07 3.2 3.8
19:00 сегодня  Кан -:-  Марсель 4.4 3.65 1.8
19:00 сегодня  Анже -:-  Нант 2.65 3.05 2.85
21:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Лион 2.8 3.65 2.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.75 3.75 4.3
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.95 3.4 2.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.47 4.5 6.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.02 3.6 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.07 3.5 3.35
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 4:2 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.9 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 1.55 3.7 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.73 3.42 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.12 2.85 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.65 3.53 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.15 2.85 3.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 3.15 4.25
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.5 3.3 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 2.6 3.2 2.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 сегодня  Иордания -:-  Вьетнам - - -
17:00 сегодня  Таиланд -:-  Китай - - -
20:00 сегодня  Иран -:-  Оман - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбург-2Вольфсбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Германия Хальб.Германия Хальб. - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хеннеф 05Хеннеф 05 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс Йена 2Карл Цейсс Йена 2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт НордерштедтАйнтрахт Нордерштедт -:- Логотип футбольный клуб Альтона 93 (Гамбург)Альтона 93 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 0:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.83 3.6 4.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 12 6.5 1.21
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 3.35 3.7 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.37 3.2 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2.7 3.2 2.6
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Венгер ушел, а проблемы остались

вчера, 16:15

Арсен и Усманов ушли, а философия Кронке осталась. «Соккер.ру» объясняет, как один из самых доходных клубов мира оказался в западне. 

«Канонирам» мешают УЕФА и АПЛ?

В последнем финансовом отчете УЕФА указано, что 2018 год «Ливерпуль» и «Арсенал» начали как клубы с одинаковыми тратами на зарплаты футболистов. «Красные» опережали лондонцев всего на 10 миллионов, 244 млн против 234 млн евро. И как по-разному сложились 12 месяцев для команд!

Клубы замыкали топ-10 по сумме зарплат в Европе, были выше «Боруссии» Д, «Атлетико» и «Тоттенхэма» с «Ромой». В представленном квартете три команды с полуфиналами Лиги чемпионов. И каждый из названных коллективов может обыграть «Арсенал» при личной встрече. 

А лондонцы платят своим звездам больше. Причем тратят всего 48 % от годовых доходов на зарплаты, тогда как у «Ливерпуля», «Челси» или «Реала» с «Барселоной» уходит до 60 % заработанных денег на содержание контрактов футболистов. Доходы «Арсенала» давно перевалили за 400 млн фунтов в год, у них дорогущие билеты, но о зарплатах заговорили не случайно.

С 2016 года в УЕФА следят, чтобы самые богатые клубы Европы от года к году не увеличивали расходы на зарплаты очень резко. Получаем одно из условий финансовых правил фэйр-плей, которые в целом не работают. Зато по клубам, которые допускают трансферные ошибки, ограничения бьют больно, ведь нужно сначала продать звезду, а потом купить другую. 

Именно так отсутствие трансферов обычно объяснял сам «Арсенал». И клуб немного приврал. После продажи акций Усмановым американец Кронке не отступил от идеи – клуб должен быть самоокупаемым и приносить прибыль. А в прошлом сезоне из-за непопадания в ЛЧ «Арсенал» потерял десятки миллионов фунтов. Остается сделка с титульным спонсором на 200 млн, но Кронке не позволяет бросать все деньги на контракты игроков. 

В прошлом году «Арсенал» сообщал о росте расходов на зарплаты сразу на 13.6 млн фунтов. Клуб явно не вписывается в нормы АПЛ – прирост с 2013 по 2019 год не мог превышать 33 млн фунтов (для «канониров» потолок был примерно в 187). Выход за лимиты нужно покрывать доходами без учета ТВ-прав. И доходы эти точно есть, они росли даже после отправки в Лигу Европы. Так что дело не обязательно в боязни не вписаться в лимиты.  

В отличие от МС, МЮ, «Челси» и «Ливерпуля», которые спокойно обходят ограничения, у «канониров» просто другая политика руководства – не подписывают новые улучшенные контракты со своими звездами, а еще готовы отпустить любого. Рассказы, что клуб скован УЕФА и правилами АПЛ – отговорка.   

Арсен Венгер подставил «Арсенал»?

Клуб не тратил, не тратил, а потом провел дорогие покупки в несколько подходов. И сейчас в зимнее трансферное окно не желает удовлетворить базовые кадровые потребности Эмери. Поэтому Унаи такой злой, когда его спрашивают о трансферах накануне матча против «Челси»? 

Испанец просит продать Озила и на вырученные деньги усилить состав, а боссов все устраивает. Ведь они уже потратились. Венгер подписывал Ляказетта и Обамеянга. Француз обменял Санчеса на Мхитаряна, все три звезды получают в «Арсенале» не хлебные крошки, а миллионы. Уже летом взяли Лено, Торрейру, Гендузи и Сократиса. Сумма трат заставляет вспомнить не столько о финансовых ограничениях УЕФА, как о лимитах Кронке. 

1 февраля 2018 года «Арсенал» продлил контракт с Озилом – а теперь Месута нужно грамотно продать, но пока не получается, ведь игрок не спешит уходить в аренду. Платят парню, который планирует свадьбу и ходит на игровые ивенты, по 340 000 фунтов в неделю. Также не забывайте, что Венгеру на прощание подарили за досрочный разрыв контракта «пенсию» в 11 миллионов фунтов. 

А были ведь еще его помощники со своими трудовыми соглашениями. Арсен не хотел уходить, но в финансовом плане наломал дров и заслужил расставание. А те менеджеры, что остались, вынуждены работать в сложных условиях под давлением жадного босса. Ведь проблема не только в покупках – часто приобретают крутых игроков, как Обамеянг или Торрейра, а в неумении «Арсенала» выгодно расставаться с игроками. 

Помним уходы ван Перси, Алексиса и Окслейда-Чемберлена, но можно составить список из 25 известных футболистов, за которых «Арсенал» при расставании получил в сумме всего 77 миллионов фунтов. В том списке есть Аршавин, Касорла, Жервиньо, Бендтнер, Фабиански, Гнабри, Подольски, Щесны, Жиру, Санья и Уилшир. А теперь к этой компании присоединяется Аарон Рэмзи, который уходит свободным агентом. Не умеют зарабатывать – не могут тратить. 

Странной и слабой трансферной политикой Венгер и те, кто держал его в «Арсенале» до весны 2018 года, объективно подставили клуб. Тренера уволили, а проблемы остались. Не случайно Усманов «сбросил» акции клуба. Если бы видел предпосылки к титулам – поступил бы иначе. 

Унаи Эмери не может отвечать за всё?

«Арсенал» сыграл в АПЛ семь матчей с соседями по таблице в пределах топ-6. Набрал всего 6 очков из 21 возможного (у «Ливерпуля» 15 из 24), разница мячей – минус 5, 1 победа, 3 ничейных результата и 3 поражения. Даже у «Вулверхэмптона» статистика с топ-6 лучше – 9 пунктов, 2 победы, 3 ничьих, разница мячей нулевая. 

Получается, что хотели как лучше – а получилось, как при Венгере. В «Арсенале» устали от того, что их называли скупыми, но спланировали траты так, что сейчас хочет убежать в «Баварию» шеф-скаут «канониров» Свен Мислинтат, который раньше работал на «Боруссию» Д. В «Милан» еще летом ушел спортивный директор Газидис, а его подменяет бывший работник «Барселоны» Санльеи.

Но разве каталонцы славились дешевыми и крутыми трансферами? Нет, конечно же. Да и сам сеньор Рауль может отдать полномочия спортивного директора Эду – бывшему игроку «Арсенала». Складывается ощущение, что Усманов вовремя вышел из бизнеса в Лондоне. Устал воевать с упрямым Кронке и решил, что выгоднее продать акции, чем продолжать бессмысленный спор. 

Конкуренты «Арсенала» по АПЛ ведут трансферную политику в разных стилях, но добивались в таблице более высоких позиций. А что ждет «канониров»? Или летом боссы выдадут деньги на подписания, которые позволят в следующем сезоне зацепиться за ЛЧ, или будут ждать организацию Суперлиги, куда попадет пять-шесть клубов из АПЛ

В первую четверку нужно стремиться по качеству футбола в первую очередь. Но, судя по тому, как «канониры» ведут дела, вряд ли им светит победа в сложной гонке, в которую теперь вклинился еще и «Манчестер Юнайтед» Сульшера. Конечно, тут сравнения не пройдут. В красной части Манчестера футболистам платят почти в полтора раза больше, чем в Северном Лондоне. С правильными трансферами там тоже проблемы, но сам «Арсенал» словно в бункере. 

Хотели бы собирать победы на поле, но все усилия клуба направлены на извлечения финансовой выгоды для Кронке. И пока проект приносит деньги, никто ничего менять не планирует. В очередной раз фанатов «канониров» кормят обещаниями. При этом любые трансферные ходы – расставания с Рэмзи, Чехом, Уэлбеком или продажа Озила, будут базироваться на желании свести дебет и кредит, чтобы Кронке в конце финансового года был доволен. 

Но тот факт, что политикой клуба возмущен человек, имеющий отношение к созданию успешной «Боруссии» Д, о многом говорит. Пока «Арсенал» не научился собирать чемпионские составы и, что тоже всегда ранит клуб – не умеет зарабатывать на продажах. С лета 2014 года потратили почти полмиллиарда евро на новичков, а при этом отдали футболистов лишь на 203 млн евро, во многих случаях потеряв шансы выступить на рынке лучше. 

Что касается футбола? В одном отдельно взятом матче «Арсенал» может быть прекрасен, а сегодня на «Челси» игроки настраиваются по-особому после поражения от «Вест Хэма». Но в целом речь о борьбе за 4-5 строчку. К слову, «Ливерпуль» от команды Эмери с 2014 года по трансферному балансу отличается лишь на 100 млн евро. Такие деньги у «Арсенала» тоже есть, но нет мастерства для сбора более интересной команды.

Так что постоянные отсылки к финансам не оправдывают осечки, а уход Венгера не означает, что перестройка пройдет успешно. Пока разница с прошлым сезоном всего в два пункта после 22 туров в пользу Эмери, так что поводов радоваться нет. Рауль Санльеи честно признался, что боится зимних трансферов, а Унаи не может идти против политики клуба, которая предельно ясна. «Арсенал» зарабатывает для американских владельцев деньги, а не сражается за трофеи. 

С другой стороны, если они сегодня уступят «Челси», то Сарри оторвется уже на девять пунктов. А если еще пару лет «канониры» побудут в статусе вечного переростка в начальной школе Лиги Европы, зарабатывать станет сложнее. Но не думайте, что тогда сменят линию партии. Лишь начнут продавать звезд, покупая недорогую молодежь на замену. Ничто не указывает на то, что «Арсенал» кардинально изменится. Желание главного скаута уйти – лишнее тому подтверждение. 

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Все комментарии
benderivan
benderivan
   192 / 726
вчера в 20:56
Да Венгера ещё просить будут обратно прийти
lobsterdam
lobsterdam
   286 / 726
вчера в 20:16
снова чужое бабло считают: кто сколько потратил, бюджет, доходы, прибыли , отчеты и т.д. и т.п., короче, нудятина бухгалтерская, скука смертная...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   478 / 726
вчера в 19:14
Если брать. зарплаты то не все игроки играют из-за денег в любом случае все они миллионеры $ только жадные футболисты уже задумываются как срубить денег с. клуба Например есть такие игроки как Погба и Санчес которые играют в МЮ из-за денег если они еще играли на такие деньги а сколько возмущений было когда Руни повысили зарплату до 250тысяч в неделю и при этом меньше все равно чем уних лучшему бомбардиру А есть такие как Рэмзи которые были преданы Арсеналу но проект не развивается и он уходит Венгер не сильный тренер но к нему шли хорошие игроки но за последние сезоны кроме Обамеянга он покупал сомнительных игроков поэтому Арсенал перестал попадать в 4ку Опять про зарплаты если взять тот же Ливерпуль то красные подают пример Мане Салах Фирмино и т.д. зарабатывают меньше некоторых игроков МС МЮ Челси но могут вынести эти команды потому как верят в Клоппа жаловаться на зарплаты им все же не приходится но они получают меньше этих клубов При Бенитесе только Джеррард получал больше 200 тысяч остальные игроки играли из-за тренера и ради клуба если тренер приносит победы то размер зарплаты для футболистов миллионеров уходит на второй план А вот что касается трансферов тут Арсенал не одинок Тот же Эвертон хорошо тратит но для них мечта ЛЕ В общем нужно реально уяснить в какой ситуации находится Арсенал Арсенал уже давно не тот клуб который выигрывал чемпионат Можно было попробовать взять Раньери или Конте чтобы выиграть чемпионат для чемпионата они подходят у Раньери результаты более успешны чем у Конте Конте имел провалы в ЛЧ когда из группы вышел Галатасарай а не Ювентус в ЛЕ их обыграла Бенфика Жесуса но для чемпионата они подходят Сам стиль игры Арсенала Венгера больше похож на стиль игры Тухеля В любом случае Арсенал не сможет потратиться как МС или ПСЖ сразу 200-300млн позвать хороших игроков из за зарплаты К Эмери не все могут пойти все таки престижного трофея у него нет но возможно у него получится хорошая команда для начала а дальше будет видно хотя бы выиграть ЛЕ это уже успех для Арсенала но таких команд которые попались Моуринью с МЮ маловероятно какую то крепкую команду нужно будет проходить Севилья все в большинстве своих оппонентов превосходила по качеству состава в ЛЕ а вот если это будет Атлетико это будет испытанием да хотя бы та же Севилья
Vizor
Vizor ответил Artuom
   484 / 726
вчера в 18:37
Опять сколько грязи на Венгера вылито... а изменений то и нет... Багров, вы можете сколько угодно сваливать многое на Венгера, но если изменений нет и с другим тренером напрашивается однозначный вывод - не в тренере дело. Эмери или другой тренер может сколько угодно стараться, но ничего особо не изменит. А всё потому что не Венгер был проблемой Арсенала, нет Арсен просто устал трепыхаться в таких ужасных условиях и выкручиваться, вытягивая клуб на как можно высокую позицию. Кто-то думал что будут трансферы при Эмери на уровне других топ клубов АПЛ - ахахаха серьёзно??? Да нихрена не изменится в Арсенале какого ни ставь тренера - Клопп, Гвардиола, Конте, Зидан, Аллегри... НИ ОДИН ТРЕНЕР НЕ ДОБЬЁТСЯ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО чем Венгер. В данном конкретном случае не в силе тренера дело... :((
Дело не в тренере, но Венгер был не только тренером, не надо забывать. Он отвечал почти за ВСЁ в клубе. По нетто-трансферам(покупки минус продажи) Арсенал за последние 5 лет является одним из мировых лидеров. Кронке, как бы я к нему плохо не относился, прибыль клуба отдаёт в оборот. Вот как ею распоряжались - в первую очередь к Венгеру вопрос
Artuom
Artuom
   451 / 726
вчера в 17:27
Опять сколько грязи на Венгера вылито... а изменений то и нет... Багров, вы можете сколько угодно сваливать многое на Венгера, но если изменений нет и с другим тренером напрашивается однозначный вывод - не в тренере дело.

Эмери или другой тренер может сколько угодно стараться, но ничего особо не изменит. А всё потому что не Венгер был проблемой Арсенала, нет Арсен просто устал трепыхаться в таких ужасных условиях и выкручиваться, вытягивая клуб на как можно высокую позицию.

Кто-то думал что будут трансферы при Эмери на уровне других топ клубов АПЛ - ахахаха серьёзно???
Да нихрена не изменится в Арсенале какого ни ставь тренера - Клопп, Гвардиола, Конте, Зидан, Аллегри... НИ ОДИН ТРЕНЕР НЕ ДОБЬЁТСЯ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО чем Венгер. В данном конкретном случае не в силе тренера дело... :((
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
   5 / 726
вчера в 17:09
«Канонирам» мешают УЕФА и АПЛ? Плохому танцору как говорится.
Чем ты читал? Руководство мешает.

И еще смело так говорить с твоей стороны, когда на МС навешано огромное количество рекордных неоправданных контрактов с компаниями владельца (впрочем, Кроенке все равно никогда бы не стал свои деньги тратить на клуб).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 726
вчера в 17:06
Все правда.

Но я уже давно по этому поводу писал и уже в какой раз только повторюсь. Это просто политика Кроенке - "латание дыр", то есть его самого интересуют только финансовые отчеты, а на трансфер какого-нибудь игрока он дает согласие только когда видит, что совсем уже позиция провалена.

В 2000-х "Арсенал" был поставщиков топ-игроков для топ-клубов (потому что сам строил стадион), Сеск, Персик, Анри, Вийера, Насри и т.п... Сколько их с приставками "топ" уходили в другие клубы.

Что "Арсенал" делает сейчас? Латает дыры игроками, которые не нужны другим топ-клубам. Или выставлены ими самими на трансфер (Озил, выставленный Моуром за лень, Санчес, выставленный за единальство), или теми, кто вроде и на слуху, но предложений от топов не получает (Мустафи, Папа, Сашок). Потому что болельщики "съедят", что "Арсенал" покупает известных игроков, а то, что топ-клубы уже давно почему-то не хотят за них платить, это им уже второстепенно.

Причем латает тоже неэффективно, как можно было связать себя космическим контрактом с Озилом, когда на момент продления было видно, что того уже на родину предков в "Фенербахчу" пора продавать.

И даже когда можно заработать на продаже, команда этого не делает. Беллерина можно было продать за 50 миллионов пару лет назад, сейчас даже за 25 не продашь. А статистика его просто днищенская, 5й по потерям, по отборам проигрывает другим защитникам в 2-3 раза.

Но дело не только в этом, не работает даже академия. Сколько молодых игроков "Арсенал" пафосно покупал за приличные для них суммы за последние годы? Где Биелик, за которого клуб отдал под десятку? Он даже в молодежную сборную Польши 2 года как не призывается! Где ноунеймы-японцы, которых "Арсенал" скупил за последние годы в количестве 2-3 штук?

Почему максимум из молодежи, кого "Арсенал" может выпустить в Кубке, это беспонтовый Нкетиа, который года 3 уже глаза своим отсуствием физподготовки мозолит?

Почему игроки, которые все-таки приходят из молодежки, никак не прогрессируют (Найлз и Айвоби, оба только деревяннее стали за последние 2 года)?

Откуда клуб возьмет столько ненужных другим топ-клубов средних игроков в конце этого и следующего сезона, когда уйдут Кошельный, Монреаль, Озил (надеюсь)?

Почему, когда остальные клубы уже взяли нормальных вратарей, у нас одного косячника (просто в силу возраста, никаких претензий, конечно) сменил другой? Почему для "Арсенала" вытащенный вратарем матч - нонсенс? Почему МЮ набрал в матче с ТТХ три очка, а "Арсенал" при такой же игре пропустил бы там мячей 5?

Когда уйдет албанский баран?

В общем, одни вопросы
Igo0rek
Igo0rek
   55 / 726
вчера в 16:57
«Канонирам» мешают УЕФА и АПЛ?

Плохому танцору как говорится.
Migelito
Migelito
   540 / 726
вчера в 16:40
Эх, Арсенал, Арсенал...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 726
вчера в 16:37
Озила в аренду в ЦСКА!
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