Венгер ушел, а проблемы остались

вчера, 16:15

Арсен и Усманов ушли, а философия Кронке осталась. «Соккер.ру» объясняет, как один из самых доходных клубов мира оказался в западне.

«Канонирам» мешают УЕФА и АПЛ ?

В последнем финансовом отчете УЕФА указано, что 2018 год «Ливерпуль» и «Арсенал» начали как клубы с одинаковыми тратами на зарплаты футболистов. «Красные» опережали лондонцев всего на 10 миллионов, 244 млн против 234 млн евро. И как по-разному сложились 12 месяцев для команд!

Клубы замыкали топ-10 по сумме зарплат в Европе, были выше «Боруссии» Д, «Атлетико» и «Тоттенхэма» с «Ромой». В представленном квартете три команды с полуфиналами Лиги чемпионов. И каждый из названных коллективов может обыграть «Арсенал» при личной встрече.

А лондонцы платят своим звездам больше. Причем тратят всего 48 % от годовых доходов на зарплаты, тогда как у «Ливерпуля», «Челси» или «Реала» с «Барселоной» уходит до 60 % заработанных денег на содержание контрактов футболистов. Доходы «Арсенала» давно перевалили за 400 млн фунтов в год, у них дорогущие билеты, но о зарплатах заговорили не случайно.

С 2016 года в УЕФА следят, чтобы самые богатые клубы Европы от года к году не увеличивали расходы на зарплаты очень резко. Получаем одно из условий финансовых правил фэйр-плей, которые в целом не работают. Зато по клубам, которые допускают трансферные ошибки, ограничения бьют больно, ведь нужно сначала продать звезду, а потом купить другую.

Именно так отсутствие трансферов обычно объяснял сам «Арсенал». И клуб немного приврал. После продажи акций Усмановым американец Кронке не отступил от идеи – клуб должен быть самоокупаемым и приносить прибыль. А в прошлом сезоне из-за непопадания в ЛЧ «Арсенал» потерял десятки миллионов фунтов. Остается сделка с титульным спонсором на 200 млн, но Кронке не позволяет бросать все деньги на контракты игроков.

В прошлом году «Арсенал» сообщал о росте расходов на зарплаты сразу на 13.6 млн фунтов. Клуб явно не вписывается в нормы АПЛ – прирост с 2013 по 2019 год не мог превышать 33 млн фунтов (для «канониров» потолок был примерно в 187). Выход за лимиты нужно покрывать доходами без учета ТВ-прав. И доходы эти точно есть, они росли даже после отправки в Лигу Европы. Так что дело не обязательно в боязни не вписаться в лимиты.

В отличие от МС , МЮ , «Челси» и «Ливерпуля», которые спокойно обходят ограничения, у «канониров» просто другая политика руководства – не подписывают новые улучшенные контракты со своими звездами, а еще готовы отпустить любого. Рассказы, что клуб скован УЕФА и правилами АПЛ – отговорка.

Арсен Венгер подставил «Арсенал»?

Клуб не тратил, не тратил, а потом провел дорогие покупки в несколько подходов. И сейчас в зимнее трансферное окно не желает удовлетворить базовые кадровые потребности Эмери. Поэтому Унаи такой злой, когда его спрашивают о трансферах накануне матча против «Челси»?

Испанец просит продать Озила и на вырученные деньги усилить состав, а боссов все устраивает. Ведь они уже потратились. Венгер подписывал Ляказетта и Обамеянга. Француз обменял Санчеса на Мхитаряна, все три звезды получают в «Арсенале» не хлебные крошки, а миллионы. Уже летом взяли Лено, Торрейру, Гендузи и Сократиса. Сумма трат заставляет вспомнить не столько о финансовых ограничениях УЕФА , как о лимитах Кронке.

1 февраля 2018 года «Арсенал» продлил контракт с Озилом – а теперь Месута нужно грамотно продать, но пока не получается, ведь игрок не спешит уходить в аренду. Платят парню, который планирует свадьбу и ходит на игровые ивенты, по 340 000 фунтов в неделю. Также не забывайте, что Венгеру на прощание подарили за досрочный разрыв контракта «пенсию» в 11 миллионов фунтов.

А были ведь еще его помощники со своими трудовыми соглашениями. Арсен не хотел уходить, но в финансовом плане наломал дров и заслужил расставание. А те менеджеры, что остались, вынуждены работать в сложных условиях под давлением жадного босса. Ведь проблема не только в покупках – часто приобретают крутых игроков, как Обамеянг или Торрейра, а в неумении «Арсенала» выгодно расставаться с игроками.

Помним уходы ван Перси, Алексиса и Окслейда-Чемберлена, но можно составить список из 25 известных футболистов, за которых «Арсенал» при расставании получил в сумме всего 77 миллионов фунтов. В том списке есть Аршавин, Касорла, Жервиньо, Бендтнер, Фабиански, Гнабри, Подольски, Щесны, Жиру, Санья и Уилшир. А теперь к этой компании присоединяется Аарон Рэмзи, который уходит свободным агентом. Не умеют зарабатывать – не могут тратить.

Странной и слабой трансферной политикой Венгер и те, кто держал его в «Арсенале» до весны 2018 года, объективно подставили клуб. Тренера уволили, а проблемы остались. Не случайно Усманов «сбросил» акции клуба. Если бы видел предпосылки к титулам – поступил бы иначе.

Унаи Эмери не может отвечать за всё?

«Арсенал» сыграл в АПЛ семь матчей с соседями по таблице в пределах топ-6. Набрал всего 6 очков из 21 возможного (у «Ливерпуля» 15 из 24), разница мячей – минус 5, 1 победа, 3 ничейных результата и 3 поражения. Даже у «Вулверхэмптона» статистика с топ-6 лучше – 9 пунктов, 2 победы, 3 ничьих, разница мячей нулевая.

Получается, что хотели как лучше – а получилось, как при Венгере. В «Арсенале» устали от того, что их называли скупыми, но спланировали траты так, что сейчас хочет убежать в «Баварию» шеф-скаут «канониров» Свен Мислинтат, который раньше работал на «Боруссию» Д. В «Милан» еще летом ушел спортивный директор Газидис, а его подменяет бывший работник «Барселоны» Санльеи.

Но разве каталонцы славились дешевыми и крутыми трансферами? Нет, конечно же. Да и сам сеньор Рауль может отдать полномочия спортивного директора Эду – бывшему игроку «Арсенала». Складывается ощущение, что Усманов вовремя вышел из бизнеса в Лондоне. Устал воевать с упрямым Кронке и решил, что выгоднее продать акции, чем продолжать бессмысленный спор.

Конкуренты «Арсенала» по АПЛ ведут трансферную политику в разных стилях, но добивались в таблице более высоких позиций. А что ждет «канониров»? Или летом боссы выдадут деньги на подписания, которые позволят в следующем сезоне зацепиться за ЛЧ , или будут ждать организацию Суперлиги, куда попадет пять-шесть клубов из АПЛ .

В первую четверку нужно стремиться по качеству футбола в первую очередь. Но, судя по тому, как «канониры» ведут дела, вряд ли им светит победа в сложной гонке, в которую теперь вклинился еще и «Манчестер Юнайтед» Сульшера. Конечно, тут сравнения не пройдут. В красной части Манчестера футболистам платят почти в полтора раза больше, чем в Северном Лондоне. С правильными трансферами там тоже проблемы, но сам «Арсенал» словно в бункере.

Хотели бы собирать победы на поле, но все усилия клуба направлены на извлечения финансовой выгоды для Кронке. И пока проект приносит деньги, никто ничего менять не планирует. В очередной раз фанатов «канониров» кормят обещаниями. При этом любые трансферные ходы – расставания с Рэмзи, Чехом, Уэлбеком или продажа Озила, будут базироваться на желании свести дебет и кредит, чтобы Кронке в конце финансового года был доволен.

Но тот факт, что политикой клуба возмущен человек, имеющий отношение к созданию успешной «Боруссии» Д, о многом говорит. Пока «Арсенал» не научился собирать чемпионские составы и, что тоже всегда ранит клуб – не умеет зарабатывать на продажах. С лета 2014 года потратили почти полмиллиарда евро на новичков, а при этом отдали футболистов лишь на 203 млн евро, во многих случаях потеряв шансы выступить на рынке лучше.

Что касается футбола? В одном отдельно взятом матче «Арсенал» может быть прекрасен, а сегодня на «Челси» игроки настраиваются по-особому после поражения от «Вест Хэма». Но в целом речь о борьбе за 4-5 строчку. К слову, «Ливерпуль» от команды Эмери с 2014 года по трансферному балансу отличается лишь на 100 млн евро. Такие деньги у «Арсенала» тоже есть, но нет мастерства для сбора более интересной команды.

Так что постоянные отсылки к финансам не оправдывают осечки, а уход Венгера не означает, что перестройка пройдет успешно. Пока разница с прошлым сезоном всего в два пункта после 22 туров в пользу Эмери, так что поводов радоваться нет. Рауль Санльеи честно признался, что боится зимних трансферов, а Унаи не может идти против политики клуба, которая предельно ясна. «Арсенал» зарабатывает для американских владельцев деньги, а не сражается за трофеи.

С другой стороны, если они сегодня уступят «Челси», то Сарри оторвется уже на девять пунктов. А если еще пару лет «канониры» побудут в статусе вечного переростка в начальной школе Лиги Европы, зарабатывать станет сложнее. Но не думайте, что тогда сменят линию партии. Лишь начнут продавать звезд, покупая недорогую молодежь на замену. Ничто не указывает на то, что «Арсенал» кардинально изменится. Желание главного скаута уйти – лишнее тому подтверждение.