Отчёт УЕФА за 2017 год: Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» – € 800 млн

По данным финансового отчёта УЕФА за 2017 год, у «Манчестер Сити» самый дорогой состав среди европейских клубов. Общая сумма, потраченная на сбор текущего состава, – € 800 млн.
Топ-20 клубов с самыми дорогими составами
1. «Манчестер Сити» – € 800 млн
2. «Реал» – € 790 млн
3. «Манчестер Юнайтед» – € 751 млн
4. «Челси» – € 531 млн
5. «Ювентус» – € 529 млн
6. «Пари Сен-Жермен» – € 525 млн
7. «Арсенал» – € 508 млн
8. «Барселона» – € 429 млн
9. «Бавария» – € 415 млн
10. «Интер» – € 394 млн
11. «Ливерпуль» – € 390 млн
12. «Рома» – € 344 млн
13. «Милан» – € 330 млн
14. «Наполи» – € 290 млн
15. «Тоттенхэм» – € 280 млн
16. «Атлетико» – € 278 млн
17. «Монако» – € 265 млн
18. «Эвертон» – € 244 млн
19. «Боруссия» Д – € 233 млн
20. «Бенфика» – € 228 млн
Также были опубликованы данные по наибольшим тратам на зарплаты.
Что за бред???
Что за бред???
Пересу чуток не хватило денег,что бы и тут быть Лучшим из Лучших.
Пересу чуток не хватило денег,что бы и тут быть Лучшим из Лучших.
Даже Челси имеет победу в ЛЧ.
Даже Челси имеет победу в ЛЧ.