Отчёт УЕФА за 2017 год: Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» – € 800 млн

18 января 2019, 04:58

По данным финансового отчёта УЕФА за 2017 год, у «Манчестер Сити» самый дорогой состав среди европейских клубов. Общая сумма, потраченная на сбор текущего состава, – € 800 млн.

Топ-20 клубов с самыми дорогими составами

1. «Манчестер Сити» – € 800 млн

2. «Реал» – € 790 млн

3. «Манчестер Юнайтед» – € 751 млн

4. «Челси» – € 531 млн

5. «Ювентус» – € 529 млн

6. «Пари Сен-Жермен» – € 525 млн

7. «Арсенал» – € 508 млн

8. «Барселона» – € 429 млн

9. «Бавария» – € 415 млн

10. «Интер» – € 394 млн

11. «Ливерпуль» – € 390 млн

12. «Рома» – € 344 млн

13. «Милан» – € 330 млн

14. «Наполи» – € 290 млн

15. «Тоттенхэм» – € 280 млн

16. «Атлетико» – € 278 млн

17. «Монако» – € 265 млн

18. «Эвертон» – € 244 млн

19. «Боруссия» Д – € 233 млн

20. «Бенфика» – € 228 млн

Также были опубликованы данные по наибольшим тратам на зарплаты.