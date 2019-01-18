Отчёт УЕФА за 2017 год: Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» – € 800 млн

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Отчёт УЕФА за 2017 год: Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» – € 800 млн

18 января 2019, 04:58

По данным финансового отчёта УЕФА за 2017 год, у «Манчестер Сити» самый дорогой состав среди европейских клубов. Общая сумма, потраченная на сбор текущего состава, – € 800 млн.

Топ-20 клубов с самыми дорогими составами

1. «Манчестер Сити» – € 800 млн
2. «Реал» – € 790 млн
3. «Манчестер Юнайтед» – € 751 млн
4. «Челси» – € 531 млн
5. «Ювентус» – € 529 млн
6. «Пари Сен-Жермен» – € 525 млн
7. «Арсенал» – € 508 млн
8. «Барселона» – € 429 млн
9. «Бавария» – € 415 млн
10. «Интер» – € 394 млн
11. «Ливерпуль» – € 390 млн
12. «Рома» – € 344 млн
13. «Милан» – € 330 млн
14. «Наполи» – € 290 млн
15. «Тоттенхэм» – € 280 млн
16. «Атлетико» – € 278 млн
17. «Монако» – € 265 млн
18. «Эвертон» – € 244 млн
19. «Боруссия» Д – € 233 млн
20. «Бенфика» – € 228 млн

Также были опубликованы данные по наибольшим тратам на зарплаты.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   120 / 804
23 января в 05:09
То есть, МЮ, Челси, Ювентус, Арсенал имеют состав дороже Барсы???
Что за бред???
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   153 / 804
19 января в 02:09
Если обьективно, то непонятно откуда высраны все эти цифры. Факт в том что эти цифры не имеют ничего общего с реальными суммами.
Benfiquistas
Benfiquistas
   728 / 804
18 января в 22:12
Бенфика в двадцатки, удивлен!
fineflat
fineflat
   601 / 804
18 января в 19:44
А что с Тотенхемом???
lobsterdam
lobsterdam ответил ОПС
   304 / 804
18 января в 18:27
Миллионеры играют на поле для нас. Дожили...
а ты бы хотел наоборот?
dok66
dok66
   245 / 804
18 января в 18:27
Какой-то странный рейтинг
lobsterdam
lobsterdam
   304 / 804
18 января в 18:25
первая тройка в далеком отрыве от остальных, между ними пропасть!
Тага Дага
Тага Дага ответил Евгений Макрушин
   280 / 804
18 января в 18:06
Твой дельфин ничего не стоит...
ошалевший
ошалевший ответил benderivan
   373 / 804
18 января в 17:28
Странно, но у Барсы видимо посчитали только Месси, Суареза и пару футболёров...
месси скорее всего посчитан бесплатно,за него же денег не давали
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   217 / 804
18 января в 16:16
Барса 430 лямов и МС - 800, там случайно не перепутали? Даже у МЮ дороже....
Пересу чуток не хватило денег,что бы и тут быть Лучшим из Лучших.
kotmyshka
kotmyshka
   142 / 804
18 января в 15:37
Инфляция...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Тага Дага
   200 / 804
18 января в 15:25
Это рейтинг за 2017 год,там ещё Рон в Реале был.Или главное что-то пукнуть на Реал....
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 804
18 января в 15:16
Дальше больше!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 804
18 января в 14:57
Форбс среди клубов...
Novograd
Novograd
   501 / 804
18 января в 14:37
а толку если тренеришка деревянний
Тага Дага
Тага Дага
   280 / 804
18 января в 13:00
Реал на втором месте?Это и за Бензема,наверно стоит больше чем Агуэро,Левандовски,Решфорд..
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   220 / 804
18 января в 12:34
а в ЛЧ из рта не вынимают
juvenale
juvenale
   25 / 804
18 января в 12:16
а выхлоп какой)))
benderivan
benderivan
   607 / 804
18 января в 12:05
Странно, но у Барсы видимо посчитали только Месси, Суареза и пару футболёров...
benderivan
benderivan ответил Dudikoff
   607 / 804
18 января в 12:03
У ПСЖ Неймара и Мбаппе только посчитали.
в 2017 в ПСЖ не было Мбаппе
ОПС
ОПС
   130 / 804
18 января в 11:46
Миллионеры играют на поле для нас. Дожили...
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   53 / 804
18 января в 11:44
Не удивительно ман сити мешок тут как тут
Остапчук 67
Остапчук 67
   284 / 804
18 января в 11:23
А что скажет товарищ Моуриньо?
Gelious
Gelious
   289 / 804
18 января в 11:13
С ПСЖ подсчет палит левоту рейтинга
Великолепный
Великолепный
   44 / 804
18 января в 10:44
Самый дорогой состав Ман Сити, а успехов кот наплакал.
Даже Челси имеет победу в ЛЧ.
Dudikoff
Dudikoff
   665 / 804
18 января в 10:31
У ПСЖ Неймара и Мбаппе только посчитали.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 804
18 января в 10:05
Город можно построить за такие деньги
minai
minai
   341 / 804
18 января в 09:51
Долбаный файр плей не стоит бумаги на которой он написан.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 804
18 января в 09:36
Почти все богатеи в лидерах своих чемпионатов. И только Монако с подарком гинера нацелилось на вылет в пердив...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   135 / 804
18 января в 09:22
сомнительный топ
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