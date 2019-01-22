Гамула: «Еременко поможет „Ростову“»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход полузащитника Роман Еременко в донскую команду.

Еременко находится в таком возрасте, что по-прежнему может выйти на высочайший уровень. В первую очередь, ему нужно доказать это самому себе, во вторую — тем скептикам, которые в него не верят. Роман поможет «Ростову». Он может и забить, и отдать голевую, и найти игру. Вероятно, у него не получилось в «Спартаке» из-за неприятной ситуации, которая была в клубе. Все эти передряги, наверное, и не дали ему сосредоточиться на футболе. Но мне кажется, что это удачный трансфер для «Ростова».