Гамула: «Еременко поможет „Ростову“»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход полузащитника Роман Еременко в донскую команду.
Еременко находится в таком возрасте, что по-прежнему может выйти на высочайший уровень. В первую очередь, ему нужно доказать это самому себе, во вторую — тем скептикам, которые в него не верят. Роман поможет «Ростову». Он может и забить, и отдать голевую, и найти игру. Вероятно, у него не получилось в «Спартаке» из-за неприятной ситуации, которая была в клубе. Все эти передряги, наверное, и не дали ему сосредоточиться на футболе. Но мне кажется, что это удачный трансфер для «Ростова».
Посмотрим на что Ромик сподобится?!?
Посмотрим на что Ромик сподобится?!?
Рома в ЦСКА перед залетом в течении года напоминал лишь тень самого себя. А уж теперь, после 2,5 лет без футбола , надеяться на "возвращение" не приходится. Понятно, что играть то совсем он не разучился, но феерить как прежде уже не сможет - определенно. Это мое , сугубо личное мнение.
Рома в ЦСКА перед залетом в течении года напоминал лишь тень самого себя. А уж теперь, после 2,5 лет без футбола , надеяться на "возвращение" не приходится. Понятно, что играть то совсем он не разучился, но феерить как прежде уже не сможет - определенно. Это мое , сугубо личное мнение.