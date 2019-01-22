Яковлев: «Могли обыграть „Жилину“ более крупно, но где-то не повезло»

Нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев прокомментировал победу над «Жилиной» в контрольном поединке.

Это была наша первая игра после зимнего отпуска и нам важно было начать этот год с победы, чтобы чувствовать себя уверенно. «Жилина» – хороший соперник, крепкий. Сами играют в атаку и нам давали играть в футбол. Моментов по игре получилось довольно много. В первом тайме больше атаковал соперник, во втором мы переломили ситуацию, хотя и в первом тайме «Крылья» тоже смотрелись неплохо. Мы могли забить больше голов, выигрывать крупнее, но где-то не повезло, где-то хорошо сыграл в защите соперник. Главное, что победили и начали с позитива.