Кокорин заявил, что его слова о «стаде баранов» вырвали из контекста

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Кокорин заявил, что его слова о «стаде баранов» вырвали из контекста

22 января 2019, 15:42

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о том, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил свои слова о «стаде баранов».

Накануне в СМИ появилось письмо Кокорина одному из болельщиков, где футболист написал следующее: «По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже».

– Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?

– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

– Таким образом, народ теперь снова против него.

– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев ответил lobsterdam
   234 / 808
23 января в 19:56
За Достоевского
Остапчук 67
Остапчук 67
   292 / 808
23 января в 12:54
Не вырывал их ни кто, все видели это письмо.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
23 января в 11:57
Во болельщик заработал которому Кокорин ответ написал, продав письмо журналюгам
Знатог
Знатог
   423 / 808
23 января в 10:48
А почему нет опроса: "Согласны ли вы с Кокориным, что мы все стадо баранов?"
Уверен, что "за" будет не меньше 50%.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
23 января в 10:37
...вырваны из КОНТЕКСТА ...
...в словарном запасе ( лексиконе ) этого великого мячепинателя из такого - же великого супер клуба такого слова - НЕТ ! ! !......доказательства ?...они на лице (роже) кокоши...
Tostao
Tostao
   172 / 808
23 января в 10:17
Конечно бараны! )) Одни бараны башляют этому недоумку бабло по контракту за якобы игру, другие бараны ходят на стадион, чтобы посмотреть, как в перерыве между травмами, это футбольное чудо "радует" глаз. Ну и конечно, после всего этого общения с баранами на воле. хочется взять стул и шарахнуть по первому попавшемуся барану.
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
23 января в 09:48
Кокорин плохой.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   667 / 808
23 января в 09:30
Та не, все правильно сказал Кокорин. У нас одно стадо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   188 / 808
23 января в 09:11
А разве он не прав?... Если не сказал вслух, то подумал об этом.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   184 / 808
23 января в 08:08
Из контекста у него вырвали... Думать надо кому что говоришь. Иначе безобидная по сути мысль о том, что общественным мнением могут манипулировать, может превратиться в обидное оскорбление.
Знатог
Знатог
   423 / 808
23 января в 06:46
Пастух- наш рулевой!
Знатог
Знатог
   423 / 808
23 января в 06:46
Эт точно. Завтра скажут этим ба..... людям, что Кокорин герой, они его восхвалять начнут.
Исмет
Исмет
   747 / 808
23 января в 06:26
Кокорин ты БАРАН ТУПОЙ..
Sully
Sully ответил Зафод Библброкс
23 января в 06:18
Sully где мои 15 евро которые ты проиграл они погоду не делают, но ты проиграл если джентльмен то будь любезен оплатить долг... ЗЫ - Этот чел хвастался что крутой и евро купюры показывал но не может заплатить по спору... я от тебя не отстану из принципа
я тебе написал ещё 25.11.2017, 02:34
лень писать, но раз так ещё раз копипаст сделаю.

"
Sully
25.11.2017, 02:14
У тебя что башню сорвало?)) Антихер кричит что ты везде спамишь, я тебе сразу в первый день после увольнения Луческу предлагал скинь кошелек Webmoney и я тебе скину 15 евро эквивалентно 18$... давно бы уже скинул номер кошелька и делов.

p.s. не надо спамить тут и плакаться, за слова отвечаю, деньги передал бы давно, но и мне тоже условия не надо ставить, хочу так, хочу сяк... мне удобно по webmoney, wmz это $, я тебе скидываю 18$ что эквивалентно 15 евро... я готов тебе скинуть деньги, а ты мне ставишь условие, твои проблемы это не моя ответственность, лень сделать кошелек, твои проблемы... если не принципиален потрать 5 минут, получишь 18 баксов."

""Зенит" одолел "Вардар", Дзюба не забил пенальти
Sully - вот дурак я бы промтил долг... но этот 14ок начал бегать от 15 евро... афигеть а вот теперь нет...

********************************************

вот за такие слова ты уже фиг получишь, ибо я никуда не скрывался, я постоянно здесь, 2-3 раза в неделю всегда отписываюсь, написал бы мне лично, передал бы уже по webmoney 100 раз.

p.s. 18$ готов отдать кому-то из спартачей кто меня не бесит, пусть себе пивка возьмут с орешками возьмут.

Makkie, Miaf, AntiherQ1488, Казанский, MALOVAR, кто из вас мне первый напишет, тому скину 18$, это те деньги которые я проспорил "Зафод Библброкс", ему уже принципиально не скину за оскорбления в мой адрес, я ему предлагал деньги по Webmoney, он отказывался, ставил мне условие, хотя шла речь о деньгах, я ему даю в электронной валюте, он отказывается... какие могут быть вопросы ко мне? кому-то из вас готов кинуть даже через PayPal, ну а лучше конечно по WebMoney, мне так удобней. (почему именно спартачам готов скинуть, чтобы этот нытик не говорил что я зажал бабос, вы так сказать "враги" на футбольном поле... ) так что выручайте, кто первый напишет мне, скидываю 18$."


p.s. что отказывался от wmz? дают бери, бьют беги...
ОПС
ОПС
   134 / 808
23 января в 05:17
Контекст не контекст, только мы, бараны, гуляем свободно, а ты отдыхаешь взаперти. Отдыхай товарищ Ко.
dynkel
dynkel
23 января в 03:20
Козлу виднее видно его там отформатировали
фанат джигурды
фанат джигурды
   245 / 808
23 января в 01:34
Передайте, пожалуйста, для Кокорина хорошую песню.

Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил Белорусский вокзал
   44 / 808
23 января в 00:38
Он вообще ничего по этому поводу не комментировал, эта Потяева сама соченила чтоб имидж кокорина сохранить
бакланы теперь наезжают на потяеву


хахахахахаххааххахахахаххахах. Уровень вашего моска как у канарейки
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил Sully
23 января в 00:09
а что за новости, я зимой обычно не в теме, грушакова чехи парили?))
Sully
где мои 15 евро которые ты проиграл
они погоду не делают, но ты проиграл
если джентльмен то будь любезен оплатить долг...

ЗЫ - Этот чел хвастался что крутой и евро купюры показывал
но не может заплатить по спору...
я от тебя не отстану из принципа
lobsterdam
lobsterdam ответил Расул Манаев
   324 / 808
22 января в 23:09
С человека который путает Тургенева с Лермонтовым спроса нет)))
а они за кого играют?
lobsterdam
lobsterdam
   324 / 808
22 января в 23:07
слово - не воробей, вырвешь из контекста - не поймаешь! Надо следить за контекстом!
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 808
22 января в 23:04
Кому то это выгодно раз появилось в СМИ
st_juventus
st_juventus
   420 / 808
22 января в 23:01
Такие олени эти два друга пипец,херню несут потом отмазываются
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
   382 / 808
22 января в 22:56
    dzvinka
    dzvinka
       43 / 808
    22 января в 22:27
    тупой баран этот кококо.
    nautilus163
    nautilus163
    22 января в 22:20
    Вот в этом и корень зла для него! Кокоша считает, что вокруг него простой народ, а это стадо баранов! Это не исправимо, так, что пусть париться ещё, пока мозги не станут работать в правильном направлении! Но боюсь, что он, потеряный человек!
    mat73
    mat73
       583 / 808
    22 января в 22:10
    От барана и слышим
    parallels
    parallels ответил Sully
       9 / 808
    22 января в 21:56
    а что за новости, я зимой обычно не в теме, грушакова чехи парили?))
    погугли "глушаков и чехи")))
    Расул Манаев
    Расул Манаев
       234 / 808
    22 января в 21:34
    С человека который путает Тургенева с Лермонтовым спроса нет)))
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
       169 / 808
    22 января в 21:26
    Он вообще ничего по этому поводу не комментировал, эта Потяева сама соченила чтоб имидж кокорина сохранить
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