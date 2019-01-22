Кокорин заявил, что его слова о «стаде баранов» вырвали из контекста

22 января 2019, 15:42

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о том, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил свои слова о «стаде баранов».

Накануне в СМИ появилось письмо Кокорина одному из болельщиков, где футболист написал следующее: «По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже».

– Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?

– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

– Таким образом, народ теперь снова против него.

– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.