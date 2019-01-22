Кокорин заявил, что его слова о «стаде баранов» вырвали из контекста

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о том, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил свои слова о «стаде баранов».
Накануне в СМИ появилось письмо Кокорина одному из болельщиков, где футболист написал следующее: «По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже».
– Кокорин как-то объяснил свои слова про «народ – стадо баранов»?
– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.
– Таким образом, народ теперь снова против него.
– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.
Уверен, что "за" будет не меньше 50%.
Уверен, что "за" будет не меньше 50%.
...в словарном запасе ( лексиконе ) этого великого мячепинателя из такого - же великого супер клуба такого слова - НЕТ ! ! !......доказательства ?...они на лице (роже) кокоши...
...в словарном запасе ( лексиконе ) этого великого мячепинателя из такого - же великого супер клуба такого слова - НЕТ ! ! !......доказательства ?...они на лице (роже) кокоши...
лень писать, но раз так ещё раз копипаст сделаю.
"
Sully
25.11.2017, 02:14
У тебя что башню сорвало?)) Антихер кричит что ты везде спамишь, я тебе сразу в первый день после увольнения Луческу предлагал скинь кошелек Webmoney и я тебе скину 15 евро эквивалентно 18$... давно бы уже скинул номер кошелька и делов.
p.s. не надо спамить тут и плакаться, за слова отвечаю, деньги передал бы давно, но и мне тоже условия не надо ставить, хочу так, хочу сяк... мне удобно по webmoney, wmz это $, я тебе скидываю 18$ что эквивалентно 15 евро... я готов тебе скинуть деньги, а ты мне ставишь условие, твои проблемы это не моя ответственность, лень сделать кошелек, твои проблемы... если не принципиален потрать 5 минут, получишь 18 баксов."
""Зенит" одолел "Вардар", Дзюба не забил пенальти
Sully - вот дурак я бы промтил долг... но этот 14ок начал бегать от 15 евро... афигеть а вот теперь нет...
********************************************
вот за такие слова ты уже фиг получишь, ибо я никуда не скрывался, я постоянно здесь, 2-3 раза в неделю всегда отписываюсь, написал бы мне лично, передал бы уже по webmoney 100 раз.
p.s. 18$ готов отдать кому-то из спартачей кто меня не бесит, пусть себе пивка возьмут с орешками возьмут.
Makkie, Miaf, AntiherQ1488, Казанский, MALOVAR, кто из вас мне первый напишет, тому скину 18$, это те деньги которые я проспорил "Зафод Библброкс", ему уже принципиально не скину за оскорбления в мой адрес, я ему предлагал деньги по Webmoney, он отказывался, ставил мне условие, хотя шла речь о деньгах, я ему даю в электронной валюте, он отказывается... какие могут быть вопросы ко мне? кому-то из вас готов кинуть даже через PayPal, ну а лучше конечно по WebMoney, мне так удобней. (почему именно спартачам готов скинуть, чтобы этот нытик не говорил что я зажал бабос, вы так сказать "враги" на футбольном поле... ) так что выручайте, кто первый напишет мне, скидываю 18$."
p.s. что отказывался от wmz? дают бери, бьют беги...
лень писать, но раз так ещё раз копипаст сделаю.
"
Sully
25.11.2017, 02:14
У тебя что башню сорвало?)) Антихер кричит что ты везде спамишь, я тебе сразу в первый день после увольнения Луческу предлагал скинь кошелек Webmoney и я тебе скину 15 евро эквивалентно 18$... давно бы уже скинул номер кошелька и делов.
p.s. не надо спамить тут и плакаться, за слова отвечаю, деньги передал бы давно, но и мне тоже условия не надо ставить, хочу так, хочу сяк... мне удобно по webmoney, wmz это $, я тебе скидываю 18$ что эквивалентно 15 евро... я готов тебе скинуть деньги, а ты мне ставишь условие, твои проблемы это не моя ответственность, лень сделать кошелек, твои проблемы... если не принципиален потрать 5 минут, получишь 18 баксов."
""Зенит" одолел "Вардар", Дзюба не забил пенальти
Sully - вот дурак я бы промтил долг... но этот 14ок начал бегать от 15 евро... афигеть а вот теперь нет...
********************************************
вот за такие слова ты уже фиг получишь, ибо я никуда не скрывался, я постоянно здесь, 2-3 раза в неделю всегда отписываюсь, написал бы мне лично, передал бы уже по webmoney 100 раз.
p.s. 18$ готов отдать кому-то из спартачей кто меня не бесит, пусть себе пивка возьмут с орешками возьмут.
Makkie, Miaf, AntiherQ1488, Казанский, MALOVAR, кто из вас мне первый напишет, тому скину 18$, это те деньги которые я проспорил "Зафод Библброкс", ему уже принципиально не скину за оскорбления в мой адрес, я ему предлагал деньги по Webmoney, он отказывался, ставил мне условие, хотя шла речь о деньгах, я ему даю в электронной валюте, он отказывается... какие могут быть вопросы ко мне? кому-то из вас готов кинуть даже через PayPal, ну а лучше конечно по WebMoney, мне так удобней. (почему именно спартачам готов скинуть, чтобы этот нытик не говорил что я зажал бабос, вы так сказать "враги" на футбольном поле... ) так что выручайте, кто первый напишет мне, скидываю 18$."
p.s. что отказывался от wmz? дают бери, бьют беги...
https://www.youtube.com/watch?v=6LPnCX8o6z0
хахахахахаххааххахахахаххахах. Уровень вашего моска как у канарейки
хахахахахаххааххахахахаххахах. Уровень вашего моска как у канарейки
где мои 15 евро которые ты проиграл
они погоду не делают, но ты проиграл
если джентльмен то будь любезен оплатить долг...
ЗЫ - Этот чел хвастался что крутой и евро купюры показывал
но не может заплатить по спору...
я от тебя не отстану из принципа
где мои 15 евро которые ты проиграл
они погоду не делают, но ты проиграл
если джентльмен то будь любезен оплатить долг...
ЗЫ - Этот чел хвастался что крутой и евро купюры показывал
но не может заплатить по спору...
я от тебя не отстану из принципа
При чем оба брата оборзевшие козлы. Мелкий кокоша еще та 75.
При чем оба брата оборзевшие козлы. Мелкий кокоша еще та 75.