Радимов: «Не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые не стоило»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего команды Артема Дзюбы, который ранее заявил, что не общается с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым.
Я не понял только, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды. Тем более он – капитан сборной, был капитаном в «Зените». Я считаю, что уж капитан-то точно должен такие вопросы решать в коллективе, без лишней огласки. Когда я был капитаном команды, а потом после меня Толя Тимощук, так оно и было.
На суд общественности ничего не вылезало, за исключением, пожалуй, совсем уж одиозных событий типа драки Радимов – Риксен и отчисления из отеля с переводом временно в дубль Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Александра Анюкова. Тут уж деваться некуда было. Но очень многие серьезные вещи мы решали внутри команды. Я бы так и посоветовал Дзюбе. Уж не знаю, нужны ли ему мои советы, хотя у нас хорошие отношения.
P.S. Просто к тебе я нормально отношусь, и пох как ты ко мне!
P.S. Просто к тебе я нормально отношусь, и пох как ты ко мне!
Взяточник и мошенник Барышев, кальянщик Головин, а еще не так давно у Гинера ФСБ проводило обыск в Росгосстрахе!
Взяточник и мошенник Барышев, кальянщик Головин, а еще не так давно у Гинера ФСБ проводило обыск в Росгосстрахе!
Ну откуда у столба мозги? он гудит и гудит в поле!
Ну откуда у столба мозги? он гудит и гудит в поле!
В Спартаке Дзюба столько не болтал!
И кстати у армейцев соего компоста тоже хватает, то Гонсалес Москвичек насилует, то Ганчаренко матом Мусу кроет, то Дзагоев Слуцкого посылает, то кокс, то судафед, то Березуцкий кусты с клозетом перепутает, то Дзагоева пьяного под руки водят, то Вагнер отказывается играть за коней и требует чтобы его продали, за что и был изгнан со сборов...да много чего, все перечислять даже по памяти смысла нет, а если еще через гугл копнуть....!!!
Ну а про Зенит я вообще молчу, там ни недели без скандала и цирка!
P.S. Радимов не Эстонец случайно?! Наверное есть что-то в генах куратское, граница то рядом! Дзюба это еще в прошлом году говорил а до него только дошло!)))
В Спартаке Дзюба столько не болтал!
И кстати у армейцев соего компоста тоже хватает, то Гонсалес Москвичек насилует, то Ганчаренко матом Мусу кроет, то Дзагоев Слуцкого посылает, то кокс, то судафед, то Березуцкий кусты с клозетом перепутает, то Дзагоева пьяного под руки водят, то Вагнер отказывается играть за коней и требует чтобы его продали, за что и был изгнан со сборов...да много чего, все перечислять даже по памяти смысла нет, а если еще через гугл копнуть....!!!
Ну а про Зенит я вообще молчу, там ни недели без скандала и цирка!
P.S. Радимов не Эстонец случайно?! Наверное есть что-то в генах куратское, граница то рядом! Дзюба это еще в прошлом году говорил а до него только дошло!)))