Радимов: «Не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые не стоило»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего команды Артема Дзюбы, который ранее заявил, что не общается с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым.

Я не понял только, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды. Тем более он – капитан сборной, был капитаном в «Зените». Я считаю, что уж капитан-то точно должен такие вопросы решать в коллективе, без лишней огласки. Когда я был капитаном команды, а потом после меня Толя Тимощук, так оно и было.

На суд общественности ничего не вылезало, за исключением, пожалуй, совсем уж одиозных событий типа драки Радимов – Риксен и отчисления из отеля с переводом временно в дубль Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Александра Анюкова. Тут уж деваться некуда было. Но очень многие серьезные вещи мы решали внутри команды. Я бы так и посоветовал Дзюбе. Уж не знаю, нужны ли ему мои советы, хотя у нас хорошие отношения.