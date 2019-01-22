Радимов: «Не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые не стоило»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Радимов: «Не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые не стоило»

22 января 2019, 13:44

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего команды Артема Дзюбы, который ранее заявил, что не общается с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым.

Я не понял только, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды. Тем более он – капитан сборной, был капитаном в «Зените». Я считаю, что уж капитан-то точно должен такие вопросы решать в коллективе, без лишней огласки. Когда я был капитаном команды, а потом после меня Толя Тимощук, так оно и было.

На суд общественности ничего не вылезало, за исключением, пожалуй, совсем уж одиозных событий типа драки Радимов – Риксен и отчисления из отеля с переводом временно в дубль Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Александра Анюкова. Тут уж деваться некуда было. Но очень многие серьезные вещи мы решали внутри команды. Я бы так и посоветовал Дзюбе. Уж не знаю, нужны ли ему мои советы, хотя у нас хорошие отношения.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
   23 / 808
23 января в 01:26
Что то скудная к тебя фантазия? А где же новости про торговлю оружием, про угоны дорогих автомобилей, про многоженство. Да мало ли жареного есть в жёлтой прессе. Видно ты ее только и читаешь, а своя фантазия скудновата.
Так в том то и дело что я не фантазирую, а факты....ФАКТЫ!!! И не тебе ко мне с претензиями, ясно же что для ваших (да хоть и наших) троллей!!!
P.S. Просто к тебе я нормально отношусь, и пох как ты ко мне!
mat73
mat73
   570 / 808
22 января в 22:48
Радимов сам далеко не святоша, корчит тут из себя. Впрочем у Зенита и священники штатные тоже были не святоши)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   210 / 808
22 января в 21:09
Так скажи об этом Дзюбе в лицо,зачем в прессу выдавать.)))
112910415
112910415
   41 / 808
22 января в 20:37
парень глуповат
wingback
wingback
   613 / 808
22 января в 19:17
Видать, Артемий не в восторге от низкопробного дна, которое пару лет тащит в клуб риэлтор...
Garrincha58
Garrincha58
   494 / 808
22 января в 18:07
что тут непонятного если нет ума считай калека
Заполярный
Заполярный ответил Братья за Спартак
   39 / 808
22 января в 17:57
Свиньи каждую неделю вываливают грязь и ничего.
ЧИСТОТА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, А У ВАС СВИНАРНИК
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
22 января в 17:43
Ну так он же спартач! А спартача под сине-бело-голубой форме Зенита не скроишь, как не старайся. Ладно, ждем реакции Артема)
Т34
Т34 ответил Братья за Спартак
   8 / 808
22 января в 17:08
Свиньи каждую неделю вываливают грязь и ничего.
Ты, чьих будешь, клон? Скажи хозяину, что в Спартаке грязь выливают, а в Зените нет. И если она будет накапливаться, они в ней скоро захлебнутся. Не все так тихо и мирно в лазурном королевстве, как это всем представляют. Дзюба ляпнул, потому что не далек умом, а вслед и Радимов рассказал, что всякого у лазурных хватает, только не выносится наружу. Один другого стоит. Да болото и не скроешь.
alexando1974
alexando1974
   371 / 808
22 января в 16:34
твои советы ему ненужны! как и ему твои))
Fleischjager
Fleischjager
   377 / 808
22 января в 16:30
Влад займись делом хватит бездельничать
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
22 января в 15:58
Я не понимаю другое, а именно как удалось заткнуть этого патологического болтуна на те несколько месяцев, когда показалось, что он поумнел
морозз
морозз
   75 / 808
22 января в 15:46
Там где прислонился бомж, всегда остаётся лёгкая пелена газового запаха...а если он ещё и дыхнёт, то может отравить всех в пределах трёх метров от него! Вот так и Артём, пока был в Спартаке ...самое страшное что совершал, это шуровал в раздевалке! А вот в Зените бомжанул так бомжанул, феерически!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ziborock
   27 / 808
22 января в 15:36
Что то скудная к тебя фантазия? А где же новости про торговлю оружием, про угоны дорогих автомобилей, про многоженство. Да мало ли жареного есть в жёлтой прессе. Видно ты ее только и читаешь, а своя фантазия скудновата.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   145 / 808
22 января в 15:33
Может, хватит копаться в чужом грязном белье???
iri13
iri13 ответил Leha-ha50
   255 / 808
22 января в 15:32
Болтают очень много и не только Дзюба! В Спартаке каждую "соринку" в прессу выносят. А Дзюба - бывший спартач, заразная штука похоже!!!
..АГА..да язык то без костей)..в общем, ногами работать лучше получается.
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   23 / 808
22 января в 15:20
Ты бы еще сказки лет за 50 собрал. У вас один Глушаков за год раз в пять больше накосячил. А посчитать скандалы ваши за период правления Федуна, то тут на несколько томов хватит!!!
А что накосячил Глушаков?! Развод и семейная жизнь - это его личное дело и лезть туда не стоит! И перечислслил я тебе все свежее, "за последние 5 лет"!
Взяточник и мошенник Барышев, кальянщик Головин, а еще не так давно у Гинера ФСБ проводило обыск в Росгосстрахе!
fanilich
fanilich
   238 / 808
22 января в 15:18
Радимов наверное гордится тем, что жили как "пауки" в банке и кусали друг друга чтоб никто не знал.Дзюба ничего лишнего не сказал,а просто выразил свое личное отношение к Малофееву в не желанием общаться, и где здесь серьёзная" вещь" вынесенная в СМИ,чтоб пострадала репутация Зенита
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   20 / 808
22 января в 15:11
Так я и не спорю что Спартак самая обсуждаемая команда!))) Ну не о ЦСКА же писать, свои и то читать не будут!)
Ты бы еще сказки лет за 50 собрал. У вас один Глушаков за год раз в пять больше накосячил. А посчитать скандалы ваши за период правления Федуна, то тут на несколько томов хватит!!!
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   23 / 808
22 января в 15:05
Самая обсуждаемая команда - Спартак!! И ты это прекрасно знаешь!!! Так , что сказки свои для других оставь.
Так я и не спорю что Спартак самая обсуждаемая команда!))) Ну не о ЦСКА же писать, свои и то читать не будут!)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   20 / 808
22 января в 15:01
И что именно выносят в Спартаке?! В Спартаке Дзюба столько не болтал! И кстати у армейцев соего компоста тоже хватает, то Гонсалес Москвичек насилует, то Ганчаренко матом Мусу кроет, то Дзагоев Слуцкого посылает, то кокс, то судафед, то Березуцкий кусты с клозетом перепутает, то Дзагоева пьяного под руки водят, то Вагнер отказывается играть за коней и требует чтобы его продали, за что и был изгнан со сборов...да много чего, все перечислять даже по памяти смысла нет, а если еще через гугл копнуть....!!! Ну а про Зенит я вообще молчу, там ни недели без скандала и цирка! P.S. Радимов не Эстонец случайно?! Наверное есть что-то в генах куратское, граница то рядом! Дзюба это еще в прошлом году говорил а до него только дошло!)))
Самая обсуждаемая команда - Спартак!! И ты это прекрасно знаешь!!! Так , что сказки свои для других оставь.
Gloomy59
Gloomy59
   225 / 808
22 января в 14:52
ВЛАДИСЛАВ!
Ну откуда у столба мозги? он гудит и гудит в поле!
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
22 января в 14:50
Дзюба уже чемоданы в Эвертон собирает.
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
22 января в 14:40
На партсобрание его)
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
22 января в 14:39
Свиньи каждую неделю вываливают грязь и ничего.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   44 / 808
22 января в 14:37
Да никто и не понял, что там произошло.
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   23 / 808
22 января в 14:32
Болтают очень много и не только Дзюба! В Спартаке каждую "соринку" в прессу выносят. А Дзюба - бывший спартач, заразная штука похоже!!!
И что именно выносят в Спартаке?!
В Спартаке Дзюба столько не болтал!
И кстати у армейцев соего компоста тоже хватает, то Гонсалес Москвичек насилует, то Ганчаренко матом Мусу кроет, то Дзагоев Слуцкого посылает, то кокс, то судафед, то Березуцкий кусты с клозетом перепутает, то Дзагоева пьяного под руки водят, то Вагнер отказывается играть за коней и требует чтобы его продали, за что и был изгнан со сборов...да много чего, все перечислять даже по памяти смысла нет, а если еще через гугл копнуть....!!!
Ну а про Зенит я вообще молчу, там ни недели без скандала и цирка!
P.S. Радимов не Эстонец случайно?! Наверное есть что-то в генах куратское, граница то рядом! Дзюба это еще в прошлом году говорил а до него только дошло!)))
серый1925
серый1925
   390 / 808
22 января в 14:30
зря конечно , но такая натура сначала ляпнет , а потом подумает
RIR68
RIR68
   28 / 808
22 января в 14:26
Дзюба просто не говорит на датском)))
drug01
drug01
   92 / 808
22 января в 14:23
Дзюба не может иначе....
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