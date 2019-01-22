«Енисей»: «Желаем успешного выступления Дугаличу в „Кайрате“»

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о решении клуба разорвать контракт с защитником Раде Дугаличем.

Таково было решение тренерского штаба. После игры с ЦСКА главный тренер объявил в раздевалке, что некоторым игрокам в зимнее трансферное окно будет предложено уйти. После были озвучены фамилии, в числе которых оказался Дугалич. Со стороны руководства клуба хочу выразить благодарность игроку и его агенту за понимание ситуации и корректное отношение при расторжении контракта. Желаем успешного выступления в его новом клубе.

Что касается дальнейших трансферов, то на данный момент подписан правый защитник Дмитрий Тихий, по игрокам на другие позиции также ведется работа. Как только переговоры завершатся стадией подписания, мы об этом сразу расскажем через официальные ресурсы клуба.