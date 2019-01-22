«Локомотив» отправил три мяча в ворота «Зенита» в товарищеском матче

22 января 2019, 21:47

«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках коммерческого турнира для топ-клубов РПЛ .

«Зенит» - «Локомотив» 1:3 (0:2)

Голы: Ригони 82 - Смолов 35, Ан. Миранчук 36, Миронов 51

«Зенит»: Лунёв (Кержаков 46), Набиуллин (Смольников 46), Нету (Мевля 46), Маммана (Скроботов 64), Анюков (Терентьев 46), Маркизио (Шатов 46), Краневиттер (Оздоев 46), Эрнани (Мусаев 64), Кузяев (Дриусси 46), Мак (Ригони 46), Заболотный (Дзюба 46)

Главный тренер: Семак Сергей.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Кверквелия (Логинов 46), Чорлука (Михалик 46), Лысов (Идову 46), Денисов (Тарасов 46), Жемалетдинов (Миронов 46), Ал. Миранчук (Мануэл Фернандеш 46), Ан. Миранчук (Баринов 46), Игнатьев (Тугарев 46), Крыховяк (Лапшов 46), Смолов (Эдер 46)

Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Тарасов 62, Эдер 68, Баринов 73

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.