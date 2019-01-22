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«Локомотив» отправил три мяча в ворота «Зенита» в товарищеском матче

22 января 2019, 21:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках коммерческого турнира для топ-клубов РПЛ.

«Зенит» - «Локомотив» 1:3 (0:2)
Голы: Ригони 82 - Смолов 35, Ан. Миранчук 36, Миронов 51

«Зенит»: Лунёв (Кержаков 46), Набиуллин (Смольников 46), Нету (Мевля 46), Маммана (Скроботов 64), Анюков (Терентьев 46), Маркизио (Шатов 46), Краневиттер (Оздоев 46), Эрнани (Мусаев 64), Кузяев (Дриусси 46), Мак (Ригони 46), Заболотный (Дзюба 46)
Главный тренер: Семак Сергей.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Кверквелия (Логинов 46), Чорлука (Михалик 46), Лысов (Идову 46), Денисов (Тарасов 46), Жемалетдинов (Миронов 46), Ал. Миранчук (Мануэл Фернандеш 46), Ан. Миранчук (Баринов 46), Игнатьев (Тугарев 46), Крыховяк (Лапшов 46), Смолов (Эдер 46)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Тарасов 62, Эдер 68, Баринов 73

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

 

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Источник: Soccer.RuРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил ziborock
   58 / 808
24 января в 07:20
Страшно конечно, а возмужают ли, или как обычно?!)
Да не переживай ты так за нас,уже не вооруженным глазом видно,что парни в ближайшем будущем будут рвать всех налево и направо.А вот за ферму боязно,боюсь тарасовский пищевик скатится на дно.
ziborock
ziborock ответил SHMEL
   23 / 808
24 января в 01:42
Вот и я говорю,а что будет когда наши парни возмужают и сыграются,страшно представить.
Страшно конечно, а возмужают ли, или как обычно?!)
SHMEL
SHMEL ответил ziborock
   58 / 808
23 января в 20:58
Вы сами то всего в 2 очках от Спартака!)
Вот и я говорю,а что будет когда наши парни возмужают и сыграются,страшно представить.
SHMEL
SHMEL ответил Ruslan Volkov
   58 / 808
23 января в 20:56
Кто подскажет кто смотрел игру,как за 2 минуты Зенит 2 мяча пропустил?
Позорно,особенно первый.
Багров-брат
Багров-брат ответил spartach n1
   275 / 808
23 января в 17:08
Имя сестра,назови имя !
Да всё путём, Пятак. Перевоплощаться в британского фанатика было излишне, достаточно было научиться считать до пяти...))) Удачи Спартаку, отстоя пупсикам!...)))
Garrincha58
Garrincha58
   509 / 808
23 января в 15:32
жаль мало только три
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   137 / 808
23 января в 15:17
Опустили белые ночи
ziborock
ziborock ответил Fleischjager
   23 / 808
23 января в 14:59
как же бомбит у недоклупа в чемпе мы вас рвали и рвать будем вперед ЗЕНИТ вперед за Питер
Сказал бы я что вы рвете, да боюсь забанят!)
Fleischjager
Fleischjager
   381 / 808
23 января в 14:28
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 808
    23 января в 13:30
    viv
    viv
       47 / 808
    23 января в 13:27
    Хорошо ещё что только три пропустили....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 808
    23 января в 13:13
    Для питерских это первый матч после отпуска. Про кочегаров не скажу, не знаю...
    oFANATo
    oFANATo
       57 / 808
    23 января в 13:09
    ЛУЧШЕ ПРОИГРАТЬ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ
    ЧЕМ ЗАНЯТЬ 4 МЕСТО В ЛЕ С АНТИРЕКОРДОМ
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       81 / 808
    23 января в 12:58
    ЦСКА и Краснодар поступили мудро. Спокойно готовятся к продолжению сезона. Молодцы Гинер и Галицкий.
    ziborock
    ziborock ответил SHMEL
       23 / 808
    23 января в 12:57
    Я понимаю что еще только предсезонка началась,но чтобы настолько все плохо было у Зенита...Так глядишь и свиньи их догонят,а не только ЦСКА и Краснодар.
    Вы сами то всего в 2 очках от Спартака!)
    ziborock
    ziborock ответил Гавроша
       23 / 808
    23 января в 12:55
    Это с каких пор ты за них глорить стал? Может ты радуешься поражению Зенита?
    Естественно поражению Зенита я радуюсь! А в Локо постоянно играли бывшие воспитанники Спартака и частенько даже в большом количестве!
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       81 / 808
    23 января в 12:51
    Очень болезненное поражение Зенита от Локомотива. И не только об этом говорит счёт на табло, но и как проходила игра. Вроде это Зениту надо быть готовым к ЛЕ и Фенербахче а не Локомотиву, а на деле выглядело все наоборот.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил Ruslan Volkov
       535 / 808
    23 января в 12:38
    Сначала Лунев бабочку пустил в стиле Акинфеева образца ЧМ 2014. Потом Близнец очень качественно убрал защитника и обводящим положил в дальний угол.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил КЭТиК
       65 / 808
    23 января в 12:38
    Котёнок не переживай ЗЕНИТ усиливается будем следить за инфу. Пока в КАТАРЕ всё спокойно. ) Ну какие у вас мнение отвечаем чётко и ясно. Ну ....)
    Против_всех
    Против_всех ответил Ruslan Volkov
       99 / 808
    23 января в 12:16
    По зенитовски - в лёгкую
    Против_всех
    Против_всех ответил Великолепный камерунец
       99 / 808
    23 января в 12:13
    У дворовой команды, как положено, есть в наличии - в0р0тарь гоняла, который может не только отражать удары, но и забить! Надо относится к этому с пониманием)
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    23 января в 11:54
    Кто подскажет кто смотрел игру,как за 2 минуты Зенит 2 мяча пропустил?
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       216 / 808
    23 января в 11:29
    опять убогих отодрали
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил ПерекатиПоле
       535 / 808
    23 января в 11:09
    То есть, реальную силу показал один матч? Домашний для Зенита? Лишь второй домашний матч, выигранный у Локо за последние 5 встреч... игра второго круга не покажет реальную силу? Оба проигранных матча прошлого сезона не показывают силу? Силу показал только 1 выигранный домашний матч Зенита? Объективно. Далеко пойдёте такими оценками ;)
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец ответил Контуженый
       31 / 808
    23 января в 11:08
    Ого, Смолов забил! Чо, обратно с Лопырёвой сошёлся?
    Гол надо записать на Лунёва, это он забил.
    Novograd
    Novograd
       481 / 808
    23 января в 10:38
    прое ал вспишку мать єту работу
    Против_всех
    Против_всех
       99 / 808
    23 января в 10:35
    Лихо Дрезина откаталась на Зине
    Контуженый
    Контуженый
       678 / 808
    23 января в 10:34
    Ого, Смолов забил! Чо, обратно с Лопырёвой сошёлся?
    Против_всех
    Против_всех ответил ПерекатиПоле
       99 / 808
    23 января в 10:31
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил kolpankolpan
         280 / 808
      23 января в 10:27
      Воротчик у нас классный.Так из отпуска и не вышел.Достойный" Ученик Филимонова".
      да ты что этож наследник конифея номер один сборной
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