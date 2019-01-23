«Монако» вылетел из Кубка Франции

«Монако» уступил «Метцу» в 1/16 финала Кубка Франции и покинул турнир.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Метц» 1:3 (1:1)
Голы: Фалькао 39 - Хейн 32, Гакпа 62, Ниане 74
«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Хенрихс, Жемерсон (Фабрегас 70), Бадьяшиль, Рони, Головин (Силла 64), Тилеманс, Балло-Туре, Фалькао.
Главный тренер: Тьерри Анри.
«Метц»: Делекруа, Сунзу, Балью, Фофана, Янс, Маига, Гакпа (Коад 75), Джаллоу (Булайя 78), Ангбан (Ривьерес 84), Эн, Ньяне.
Главный тренер: Фредери Антонетти.
Предупреждение: Коад 88
Судья: Антони Готье.
Напомним, что недавно «Монако» крупно уступил «Страсбуру» в рамках чемпионата Франции.
старая, русская поговорка.
старая, русская поговорка.
Монегаски пролетают, не долетают... Как бы не вылетели... Обидно...
Монегаски пролетают, не долетают... Как бы не вылетели... Обидно...