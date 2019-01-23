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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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04:00 88’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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«Монако» вылетел из Кубка Франции

23 января 2019, 00:51
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 3Логотип футбольный клуб МетцМетцМатч завершен

«Монако» уступил «Метцу» в 1/16 финала Кубка Франции и покинул турнир.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Метц» 1:3 (1:1)
Голы: Фалькао 39 - Хейн 32, Гакпа 62, Ниане 74

«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Хенрихс, Жемерсон (Фабрегас 70), Бадьяшиль, Рони, Головин (Силла 64), Тилеманс, Балло-Туре, Фалькао.
Главный тренер: Тьерри Анри.

«Метц»: Делекруа, Сунзу, Балью, Фофана, Янс, Маига, Гакпа (Коад 75), Джаллоу (Булайя 78), Ангбан (Ривьерес 84), Эн, Ньяне.
Главный тренер: Фредери Антонетти.

Предупреждение: Коад 88

Судья: Антони Готье.

Напомним, что недавно «Монако» крупно уступил «Страсбуру» в рамках чемпионата Франции.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 10:38
Совсем плохие дела
kotmyshka
kotmyshka
   139 / 808
23 января в 15:21
Совсем Монако развалился
WAARLOT
WAARLOT
   741 / 808
23 января в 15:18
галавин спасает
Kresi frok
Kresi frok
   471 / 808
23 января в 14:26
Манаке и в пердивах будет нелегко!
Gelious
Gelious
   298 / 808
23 января в 12:47
Да уберите уже этого Анри и не позорьтесь. Он одними своими интервью итак много раз уже показывал свой низкий интеллект. Кто, вообще, придумал, что будет хорошей идеей зазвать его?
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   163 / 808
23 января в 12:36
Головин Фалькао Фабрегас ...тренер Анри ...владелец миллиардер ..... а клуб в кафне....))) нормас )))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Шуnя771
23 января в 11:55
Батюшка коней его обратно за бесплатно заберет
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
23 января в 11:33
ПСЖ и этот титул возьмет
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   216 / 808
23 января в 11:29
кто с 75ром поведется, тот горя хапнет.

старая, русская поговорка.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
23 января в 11:26
а кони гордились им
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 11:11
В небоскребе при стадионе некто гинер в раздумьях- скока предложить Монако за Головина, щобы ге продорожить...
Т34
Т34 ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 808
23 января в 11:07
Головин все ближе к аренде в конюшню...
Главный конюх на это и рассчитывал. Схема отработана до тончайших деталей. Потому и в Челси не отдали. В Челси все благополучно, а кризисный Монако это шанс для аренды по накатанной схеме: обратно, в еще неостывшее от него стойло конюшни.
spartach n1
spartach n1
   1 / 808
23 января в 10:30
Засланная головешка не зря старается,всеми копытами обратно к гинеру гребёт ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 10:10
Головин все ближе к аренде в конюшню...
Шуnя771
Шуnя771
   237 / 808
23 января в 10:01
Овес не в коня, конь не в команду))
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
23 января в 10:00
Ожидаемо!
lobsterdam
lobsterdam ответил st_juventus
   324 / 808
23 января в 09:43
Анри свою репутацию портит,на фига ему это надо было
игрок и тренер - 2 большие разницы. Вон Сольскъяер не побоялся за МЮ взяться, а это совсем не Монако!
beefs
beefs
   202 / 808
23 января в 09:30
Бедный Головин, собирался, собирался и влип...
Novograd
Novograd
   481 / 808
23 января в 09:26
халавин не ихрал наверное)))))))))))))
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   138 / 808
23 января в 09:01
осталось еще с лиги вылететь
Caniggia
Caniggia
   35 / 808
23 января в 08:40
Монако жалок и слаб, прям как Зенит!
particular
particular
   101 / 808
23 января в 08:21
Сезон, вообще, не задался...
Монегаски пролетают, не долетают... Как бы не вылетели... Обидно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 08:07
Осталось покинуть вышку...
st_juventus
st_juventus
   420 / 808
23 января в 08:05
Анри свою репутацию портит,на фига ему это надо было
Т34
Т34
   8 / 808
23 января в 08:04
Некоторые удивлялись крупному влету Монако в игре со Страсбургом. Да их растерзал даже клуб из 2-й лиги Франции. Уже ничего не удивляет.
spartach091
spartach091
   53 / 808
23 января в 07:57
Анри не справился и не готов стать тренером, несите другого
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
23 января в 07:45
И кубок возьмут шейхи ПСЖ
Правдин Семён
Правдин Семён
   438 / 808
23 января в 07:40
И из Лиги1 таким темпом вылетит.Зря убрали Жардима. Анри не готов к большим вызовам,если готов быть тренером вообще. Фалькао набрал форму,а остальные её совсем потеряли вместе с достоинством.И в воротах явно порнозвезда.
МКС
МКС ответил Robinson
   30 / 808
23 января в 07:29
Когда читаешь комментарии про Головина, начинаешь думать, что слова Кокорина не далеки от истины, во всяком случае касаются как раз тех кто пишет про Головина.
Ну вот, ты написал.
Остапчук 67
Остапчук 67
   292 / 808
23 января в 06:41
Черная полоса продолжается.
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