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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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ЦСКА переиграл «Мольде» в товарищеском матче

22 января 2019, 15:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб МольдеМольдеМатч завершен

ЦСКА переиграл «Мольде» в товарищеском матче на сборах.

ЦСКА - «Мольде» 2:1 (0:0)
Голы: Ахметов 80, Набабкин 89 - Чукву 78.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 77), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Serg_Diamond
23 января в 12:54
Меня тоже Дзагоев раздражает, молодежь играет поинтереснее и быстрее соображает
Сами Вы что умеете?
Алан около года не играл. Так и ходить некоторые отвыкают.
Дзагоев это наша опора в молодой Команде!
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Николай Еремеев
23 января в 12:52
Наши конечно молодцы . странно что всего две замены - как будто играли не товарищеский матч . а официальный !
Дать ВСЕМ поиграть два тайма. Пусть поймет каждый свое состояние
И это правильно. Не будет обструкции тяжелым тренировкам!
Здоровья!
ЦВБП!!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
23 января в 12:49
хороший соперник Мольде! Практику получили приличную
Видно что под нагрузками и еще не вышли на режим. Это только первый сбор. Не надо спешить!
Здоровья Команде и всем нам радостей от побед!
Суеверный
Суеверный
   312 / 808
23 января в 05:23
Игры на сборах немного значат. Просто попрактиковались. Но положительный результат всегда приятен.
ballak144
ballak144
   805 / 808
23 января в 04:08
Поквитались
Багров-брат
Багров-брат
   275 / 808
23 января в 01:35
С победой, бойцы-армейцы!...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил МКС
   275 / 808
23 января в 01:34
Смотрю тебя одобрили самые верные друзья? Самое забавное что у вас троих мысли не о футболе, а о золотом дожде и Пост Менструальном Синдроме. Ну как говорится - каждому свое. Ржать дело кобылячье. Посему смеюсь над вами.))))
Хотели сказать, похрюкаю, т.к. в миру свинкам не свойственен смех. Да, откуда такие познания о постменструальном синдроме? Переживали?...)))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   397 / 808
23 января в 00:24
Наши конечно молодцы . странно что всего две замены - как будто играли не товарищеский матч . а официальный !
Юрниекс
Юрниекс
   207 / 808
22 января в 23:41
Таварняк,а приятно...
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
22 января в 19:06
состав боевой , Мельде крепкий довольно. Для первой игры пойдет
viv
viv ответил LOpp
   47 / 808
22 января в 18:21
Ну да... Реал до сих пор мечтает, что бы Акинфеев от них треху пропустил...
Великолепный
Великолепный ответил Санчо Панса
   45 / 808
22 января в 18:18
Молодцы не то слово!
Победили в товарищеском матче,
проявив волю к победе
А это дорогого стоит.
Jum13
Jum13 ответил МКС
   18 / 808
22 января в 18:08
Смотрю тебя одобрили самые верные друзья? Самое забавное что у вас троих мысли не о футболе, а о золотом дожде и Пост Менструальном Синдроме. Ну как говорится - каждому свое. Ржать дело кобылячье. Посему смеюсь над вами.))))
Юный друг - всегда будь юным, ты взрослеть не торопись.
Жаль, что ты только об этом думаешь - иначе с чего тебя так постоянно трепет на ветках про ЦСКА? )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
   184 / 808
22 января в 17:46
Победа - это очень хорошо, тем более волевая. Заиграли по сути после пропущенного гола, просто приятно было посмотреть. Разочаровывает Дзагоев, вторую игру просто отсутствует. С его уходом игра сразу убыстряется. Но , торопиться с выводами окончательными не будем. Ждем начала ЧР. Там все и увидим.
Меня тоже Дзагоев раздражает, молодежь играет поинтереснее и быстрее соображает
SHMEL
SHMEL
   58 / 808
22 января в 17:45
Нормальный результат,но главное наиграть состав.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   184 / 808
22 января в 17:44
Несмотря на нагрузки команда выдала много движения и море креатива в атаке. Но пока по прежнему не радует реализация моментов - если бы были точнее и удачливее в завершении атак, могли разгромить норвежцев. Нужно будет им еще поработать над ударами по воротам. А так конечно красавцы и особенно рад за Ахметова.
Санчо Панса
Санчо Панса
   104 / 808
22 января в 17:38
С волевой победой, парни! Приятно видеть, что даже в товарищеском матче армейцы в итоге проявили характер) Молодцы, красно-синие!
МКС
МКС ответил Jum13
   30 / 808
22 января в 17:19
МПС - у тебя другой набор букв, попробуй по-гуглить в разных вариантах )))
Смотрю тебя одобрили самые верные друзья?

Самое забавное что у вас троих мысли не о футболе, а о золотом дожде и Пост Менструальном Синдроме.

Ну как говорится - каждому свое.

Ржать дело кобылячье.

Посему смеюсь над вами.))))
cska plus
cska plus
   13 / 808
22 января в 17:02
С победой всех армейцев!
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   18 / 808
22 января в 16:47
Жаль не было Акинфеева, он бы треху пустил.
Трёху? Так человек-трёха - это Максимено, герой Салоник
Jum13
Jum13 ответил МКС
   18 / 808
22 января в 16:44
Заходим в Гугл набираем МПС получается Министерство Путей сообщения сиречь Локо, а за Локо у нас топит Байкал. Заходим в гугл и набираем Jum 13 выходит - набор корпусной мебели. И мне тут какая та фанера чешет о божьей росе.
МПС - у тебя другой набор букв, попробуй по-гуглить в разных вариантах )))
LOpp
LOpp
   5 / 808
22 января в 16:41
Жаль не было Акинфеева, он бы треху пустил.
RIR68
RIR68
   28 / 808
22 января в 16:37
состав близкий к основному.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Шуnя771
   87 / 808
22 января в 16:31
Подскажите, Мольде это пятый или четвертый дивизион Испании?))
Олег, стыдно за тебя, См. Норвегия и кто чемпион))).
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Лакшери
   27 / 808
22 января в 16:30
Женя Помазан играл в Балтике. А Илюша Помазан - воспитанник школы ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МКС
   87 / 808
22 января в 16:29
Заходим в Гугл набираем МПС получается Министерство Путей сообщения сиречь Локо, а за Локо у нас топит Байкал. Заходим в гугл и набираем Jum 13 выходит - набор корпусной мебели. И мне тут какая та фанера чешет о божьей росе.
Много ходить мозоли натрёшь, а Jum 13 старый соккерчанен, если память не изменяет по псевдониму Вицли.
Береги ноги,
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
22 января в 16:26
Победа - это очень хорошо, тем более волевая. Заиграли по сути после пропущенного гола, просто приятно было посмотреть.
Разочаровывает Дзагоев, вторую игру просто отсутствует. С его уходом игра сразу убыстряется. Но , торопиться с выводами окончательными не будем.
Ждем начала ЧР. Там все и увидим.
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 16:25
помазун , раньше помазан был вроде
Шуnя771
Шуnя771
   237 / 808
22 января в 16:24
Подскажите, Мольде это пятый или четвертый дивизион Испании?))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МКС
   87 / 808
22 января в 16:22
Ну вот Георгичь, я ж говорю вам только хамить и остается, футбол вы не смотрите, игру своих команд не видите. Где голы с игры и где со стандартов спрашиваете у Спартачей. В футбол у вас как сказал надысь Толик играют хряки с конями, короче пойду я из вашего зоопарка, упейтесь своими пасквилями.
Игру не смотрел, сразу видно, а остальное - просто СМЕХ))))).
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