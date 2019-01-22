ЦСКА переиграл «Мольде» в товарищеском матче на сборах.
ЦСКА - «Мольде» - 2:1 (0:0)
Голы: Ахметов 80, Набабкин 89 - Чукву 78.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 77), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов.
Алан около года не играл. Так и ходить некоторые отвыкают.
Дзагоев это наша опора в молодой Команде!
Алан около года не играл. Так и ходить некоторые отвыкают.
Дзагоев это наша опора в молодой Команде!
И это правильно. Не будет обструкции тяжелым тренировкам!
Здоровья!
ЦВБП!!!!
И это правильно. Не будет обструкции тяжелым тренировкам!
Здоровья!
ЦВБП!!!!
Видно что под нагрузками и еще не вышли на режим. Это только первый сбор. Не надо спешить!
Здоровья Команде и всем нам радостей от побед!
Видно что под нагрузками и еще не вышли на режим. Это только первый сбор. Не надо спешить!
Здоровья Команде и всем нам радостей от побед!
Победили в товарищеском матче,
проявив волю к победе
А это дорогого стоит.
Победили в товарищеском матче,
проявив волю к победе
А это дорогого стоит.
Жаль, что ты только об этом думаешь - иначе с чего тебя так постоянно трепет на ветках про ЦСКА? )))
Жаль, что ты только об этом думаешь - иначе с чего тебя так постоянно трепет на ветках про ЦСКА? )))
Самое забавное что у вас троих мысли не о футболе, а о золотом дожде и Пост Менструальном Синдроме.
Ну как говорится - каждому свое.
Ржать дело кобылячье.
Посему смеюсь над вами.))))
Самое забавное что у вас троих мысли не о футболе, а о золотом дожде и Пост Менструальном Синдроме.
Ну как говорится - каждому свое.
Ржать дело кобылячье.
Посему смеюсь над вами.))))
Береги ноги,
Береги ноги,
Разочаровывает Дзагоев, вторую игру просто отсутствует. С его уходом игра сразу убыстряется. Но , торопиться с выводами окончательными не будем.
Ждем начала ЧР. Там все и увидим.
Разочаровывает Дзагоев, вторую игру просто отсутствует. С его уходом игра сразу убыстряется. Но , торопиться с выводами окончательными не будем.
Ждем начала ЧР. Там все и увидим.