Смертин: «Слежу за „Челси“, „Бордо“ и „Портсмутом“»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал, каким командам симпатизирует после окончания карьеры.

Слежу за «Челси», «Бордо» и «Портсмутом» — командами, за которые играл. Помню, когда Жозе Моуриньо возглавил «Челси», а команда на тот момент не могла выиграть чемпионство 50 лет, он произнёс речь: «Вы крутые игроки, команда хорошая, а ничего не выигрывали». В тот же год мы взяли Кубок и чемпионат Англии! Банальные слова, но они возымели успех. И представляете, спустя 10 лет, когда «Челси» снова стал чемпионом, а Азар – лучшим игроком АПЛ , мне раздаётся звонок с приглашением.



Нас собирают вместе, выводят на стадион, и мы делаем круг почёта по «Стэмфорд Бридж». Не веришь, что это с тобой происходит, хочется ущипнуть за определённое место. Удивительная преемственность. К Гудьонсену подходит за автографом мальчик, который на момент нашего чемпионства ещё не родился! Ко мне, человеку, который провёл за «Челси» один сезон и уехал 10 лет назад, подходили обниматься болельщики. Это непередаваемо. Любовь к футболу там передаётся из поколения в поколение. Надеюсь, мы тоже к этому придём.