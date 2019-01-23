Канчельскис: «В Узбекистане посещаемость матчей - России такая не снилась»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 84’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Канчельскис: «В Узбекистане посещаемость матчей - России такая не снилась»

23 января 2019, 12:43

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис оценил уровень чемпионата Узбекистана.

Уровень чемпионата Узбекистана «совсем плохо» — это однозначно вранье. В лиге есть очень интересные команды: «Локомотив», «Пахтакор», «Навбахор», «Бунедкор». В «Бунедкоре» лучший футболист мира 1999 года Ривалдо играл, там Зико и Сколари работали! Приличный футбол, хорошие стадионы, посещаемость — России такая и не снилась. В Намангане по 20 тысяч на трибунах, о чем вы говорите! Плохой игрой, наверное, народ особо на стадионы не заманишь. Думаю, узбекский футбол — третий на постсоветском пространстве после России и Украины.

Чемпион страны «Локомотив» из Ташкента точно поборолся бы за пятерку в РПЛ.

Канчельскис возглавил «Навбахор» в октябре 2018 года. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Самедов: «В слив Карреры не верю. Это бред»
Сегодня, 03:38 Комментарии2
Самедов: «Фото в поддержку Глушакова? Принесли майки, сказали нам надеть»
Сегодня, 02:41 ФотоКомментарии10
Самедов: «Кононов – хороший тренер, а профессии „хороший человек“ нет»
Сегодня, 02:25 Комментарии3
Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»
Вчера, 20:26 Комментарии2
Павлюченко: «Нельзя говорить о каком-то возвращении в „Арарат“»
Вчера, 16:42 Комментарии13
Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»
Вчера, 16:30 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил Storm-Shadow
   165 / 808
23 января в 15:26
Салам из Воронежа!
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответил neomessi
23 января в 15:24
Ну я прожил более 10 лет в Самарканде, правда это было давно, но тем не менее, помню игры с участием Динамо Самарканд и Дустлик, Пахтакор. Стадион полный, аншлаг !
Есть такое))

давно жил?
Санчо Панса
Санчо Панса
   104 / 808
23 января в 15:23
Тебе виднее, конечно! Ты уже давно продался загранице, Андрей. Удачи тебе в Узбекистане)
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответил eleven LC
23 января в 15:21
Это чистая правда от Канчельскиса,я прожил в Узбекистане 12 лет и ещё в начале 2000-ых когда в город где я жил под названием Ангрен приезжал Пахтакор или Нефтчи то собирался полный стадион,18 000 зрителей! А так на обычные матчи тысяч по 10-12 набиралось каждые выходные!
Ого земеля, хоть и бывший, а я и сейчас живу в столице Узбекистана
minai
minai
   356 / 808
23 января в 15:06
Климат. Вот и весь сказ.
neomessi
neomessi ответил eleven LC
   355 / 808
23 января в 14:59
Ну я прожил более 10 лет в Самарканде, правда это было давно, но тем не менее, помню игры с участием Динамо Самарканд и Дустлик, Пахтакор. Стадион полный, аншлаг !
fanilich
fanilich
   241 / 808
23 января в 14:38
В странах Азии посещаемость всегда хороша,только вот уровень футбола приличным, как хотелось бы Канчельскису, в Узбекистане на самом деле не высок
eleven LC
eleven LC
   165 / 808
23 января в 13:54
Это чистая правда от Канчельскиса,я прожил в Узбекистане 12 лет и ещё в начале 2000-ых когда в город где я жил под названием Ангрен приезжал Пахтакор или Нефтчи то собирался полный стадион,18 000 зрителей!
А так на обычные матчи тысяч по 10-12 набиралось каждые выходные!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Лакшери
   27 / 808
23 января в 13:33
Не могу терпеть безграмотность. Надо писать располАгаются, а не располОгаются. Жителю культурной столицы хорошо бы знать русский язык. Удачи!
ДСА
ДСА
   171 / 808
23 января в 13:26
В Краснодаре всегда больше ходит, Канчельскис этого не знает.
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны
   313 / 808
23 января в 13:23
Узбекистан?)))) Ахахах))) не смеши меня Андрюша!!! Какой там футбол??? Там только плов и самса ,футбол это не для диких пустынь с караванами
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   5 / 808
23 января в 13:22
Последышь старостиных не упустит момент кинуть камень в огород страны. Свин одним словом.
Канчельскис

Клубная карьера[* 1]
1986—1987 Звезда (Кировоград) 68 (5)
1988—1989 Динамо (Киев) 22 (1)
1990—1991 Шахтёр (Донецк) 21 (3)
1991—1995 Манчестер Юнайтед 123 (47)
1995—1997 Эвертон 52 (20)
1997—1998 Фиорентина 26 (2)
1998—2002 Рейнджерс 76 (13)
2001 Манчестер Сити 10 (0)
2002—2003 Саутгемптон 1 (0)
2003 Аль-Хиляль 3 (0)
2004—2005 Сатурн 32 (3)
2006 Крылья Советов 22 (1)

вы о чем, батенька?
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
23 января в 13:20
у нас клубы не в тех регионах где надо распологаются
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
23 января в 13:02
Последышь старостиных не упустит момент кинуть камень в огород страны. Свин одним словом.
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 808
23 января в 12:59
Казахстан тоже на уровне
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   327 / 808
23 января в 12:56
В Узбекистане тепло.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
23 января в 12:47
Спартак там бы не затерялся. Уверенно занял бы 5 место.
Footbolista
Footbolista
   14 / 808
23 января в 12:47
Ташкент — город хлебный ))...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100