Канчельскис: «В Узбекистане посещаемость матчей - России такая не снилась»

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис оценил уровень чемпионата Узбекистана.

Уровень чемпионата Узбекистана «совсем плохо» — это однозначно вранье. В лиге есть очень интересные команды: «Локомотив», «Пахтакор», «Навбахор», «Бунедкор». В «Бунедкоре» лучший футболист мира 1999 года Ривалдо играл, там Зико и Сколари работали! Приличный футбол, хорошие стадионы, посещаемость — России такая и не снилась. В Намангане по 20 тысяч на трибунах, о чем вы говорите! Плохой игрой, наверное, народ особо на стадионы не заманишь. Думаю, узбекский футбол — третий на постсоветском пространстве после России и Украины.