Канчельскис: «В Узбекистане посещаемость матчей - России такая не снилась»

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис оценил уровень чемпионата Узбекистана.
Уровень чемпионата Узбекистана «совсем плохо» — это однозначно вранье. В лиге есть очень интересные команды: «Локомотив», «Пахтакор», «Навбахор», «Бунедкор». В «Бунедкоре» лучший футболист мира 1999 года Ривалдо играл, там Зико и Сколари работали! Приличный футбол, хорошие стадионы, посещаемость — России такая и не снилась. В Намангане по 20 тысяч на трибунах, о чем вы говорите! Плохой игрой, наверное, народ особо на стадионы не заманишь. Думаю, узбекский футбол — третий на постсоветском пространстве после России и Украины.
Чемпион страны «Локомотив» из Ташкента точно поборолся бы за пятерку в РПЛ.
Канчельскис возглавил «Навбахор» в октябре 2018 года.
давно жил?
давно жил?
А так на обычные матчи тысяч по 10-12 набиралось каждые выходные!
А так на обычные матчи тысяч по 10-12 набиралось каждые выходные!
Клубная карьера[* 1]
1986—1987 Звезда (Кировоград) 68 (5)
1988—1989 Динамо (Киев) 22 (1)
1990—1991 Шахтёр (Донецк) 21 (3)
1991—1995 Манчестер Юнайтед 123 (47)
1995—1997 Эвертон 52 (20)
1997—1998 Фиорентина 26 (2)
1998—2002 Рейнджерс 76 (13)
2001 Манчестер Сити 10 (0)
2002—2003 Саутгемптон 1 (0)
2003 Аль-Хиляль 3 (0)
2004—2005 Сатурн 32 (3)
2006 Крылья Советов 22 (1)
вы о чем, батенька?
Клубная карьера[* 1]
1986—1987 Звезда (Кировоград) 68 (5)
1988—1989 Динамо (Киев) 22 (1)
1990—1991 Шахтёр (Донецк) 21 (3)
1991—1995 Манчестер Юнайтед 123 (47)
1995—1997 Эвертон 52 (20)
1997—1998 Фиорентина 26 (2)
1998—2002 Рейнджерс 76 (13)
2001 Манчестер Сити 10 (0)
2002—2003 Саутгемптон 1 (0)
2003 Аль-Хиляль 3 (0)
2004—2005 Сатурн 32 (3)
2006 Крылья Советов 22 (1)
вы о чем, батенька?