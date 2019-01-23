Газизов: «Живоглядов и „Локомотив“ - это слухи»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что «Локомотив» якобы интересуется защитником башкирской команды Дмитрием Живоглядовым.

Ходом подготовки «Уфы» мы довольны. Все идет отлично, в штатном режиме. Через два часа у нас товарищеская игра, а потом ребята разъедутся на несколько дней, после чего снова соберутся. На первом сборе никого на просмотре у нас не было, на втором, возможно, кто-то присоединится.

Продолжает ли «Локомотив» интересоваться Живоглядовым? Это слухи. Официальных переговоров я не веду. Все знают нашу политику. Если будет предложение, которое всех устроит, то мы обязательно его рассмотрим.