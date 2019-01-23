Дюков: «Сибирские клубы должны обзаводиться стадионами с крышей»

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что сибирские клубы РПЛ должны развивать инфраструктуру стадионов для комфорта болельщиков, в частности стремиться к возведению арен с раздвижной крышей.

Есть проблемы инфраструктурного характера в регионах. И если мы говорим о регионах, где есть команды, которые играют в РПЛ , то поставлена задача иметь современную инфраструктуру, стадион. Если мы говорим о Сибири, мне кажется правильным решить проблему крыши на примере арены, построенной в Санкт-Петербурге.

Крыша позволит иметь возможность снять верхнюю одежду, как в театре. Располагая такой ареной в Новосибирске или Красноярске, можно круглогодично проводить мероприятия, как на домашнем стадионе «Шальке».