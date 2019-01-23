Дюков: «Сибирские клубы должны обзаводиться стадионами с крышей»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 72’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 65’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:0 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 29’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Дюков: «Сибирские клубы должны обзаводиться стадионами с крышей»

23 января 2019, 12:29

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что сибирские клубы РПЛ должны развивать инфраструктуру стадионов для комфорта болельщиков, в частности стремиться к возведению арен с раздвижной крышей.

Есть проблемы инфраструктурного характера в регионах. И если мы говорим о регионах, где есть команды, которые играют в РПЛ, то поставлена задача иметь современную инфраструктуру, стадион. Если мы говорим о Сибири, мне кажется правильным решить проблему крыши на примере арены, построенной в Санкт-Петербурге.

Крыша позволит иметь возможность снять верхнюю одежду, как в театре. Располагая такой ареной в Новосибирске или Красноярске, можно круглогодично проводить мероприятия, как на домашнем стадионе «Шальке».

Ранее Дюков заявил, что у РФС может увеличиться финансирование.

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Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Miaf
   160 / 808
24 января в 19:19
На Краснодар после открытия стадиона средняя посещаемость выросла почти в 2 раза!)
И межде прочим, была я лично как-то раз на матче Сибири, когда она в РПЛ играла) Локо приезжал, полный стадик!)
alexamit
alexamit
   503 / 808
24 января в 16:06
А деньги у сибиряков есть?Или вы с Миллером будете спонсировать строительство? Да вы разворуете всё и вся на стадии проектов.Жульё питерское!
a3r3v3
a3r3v3 ответил mitrofanych
   224 / 808
24 января в 00:50
Вы бы для начала его биографию прочитали кратенько, прежде чем трындеть про Паркер. Человек с простого инженера начинал
После института,все инженеры.Потом лезут по профсоюзной и партийной линии.
Miaf
Miaf ответил Котэ в тельняжке
   38 / 808
23 января в 23:04
Да что вы говорите?!) На второй дивизион ходят и собственный фан сектор есть !) Фан сектор хоккейного клуба почти в полном составе заглядывает) Когда ЦСКА в Кубке приезжал полный стадик набирался (конечно, вместимостью не на 30-50 тыс;) ) И это я только про один сибирский клуб из второго дивизиона рассказала:)
фк сибирь

Средняя посещаемость 1 276 человек

Это собственно 30-50 тысяч?

На стадион с крышей будут ходить максимум один сезон, дальше все как обычно. Где гарантии посещаемости?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   614 / 808
23 января в 22:34
Поддерживаб Дюкова!хороший и правильный пиар! Сибирь спасёт Россию!
Palex
Palex ответил Т34
   284 / 808
23 января в 21:48
Мы это кто, ТЫ?
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Miaf
   160 / 808
23 января в 21:18
Да что вы говорите?!)
На второй дивизион ходят и собственный фан сектор есть !) Фан сектор хоккейного клуба почти в полном составе заглядывает) Когда ЦСКА в Кубке приезжал полный стадик набирался (конечно, вместимостью не на 30-50 тыс;) )
И это я только про один сибирский клуб из второго дивизиона рассказала:)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   160 / 808
23 января в 21:08
Не правильно товарищ Дюков говорит!
Правильно : " Сибирские клубы должны обзаводиться крышей!)" ))
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
23 января в 20:57
В опросе конечно бакланы. А много ли клубов в сибире? Может все-таки с масквы начать нужно, пусть они хоть над закрывашкой крышу сделают?
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   450 / 808
23 января в 20:25
Сначала КРЫШЕЙ, а уж потом стадионами.....
mitrofanych
mitrofanych ответил a3r3v3
23 января в 20:15
Вы бы для начала его биографию прочитали кратенько, прежде чем трындеть про Паркер. Человек с простого инженера начинал
a3r3v3
a3r3v3
   224 / 808
23 января в 19:06
Лучше спросите у этого умника,сколько буханка черного хлеба стоит? А то этот строитель "светлого" будущего тяжелее "паркера" в руке ни чего не держал.
beefs
beefs
   202 / 808
23 января в 18:43
Класс, провели олимпиаду, ЧМ по футболу - теперь новая мечта по отмыванию народных денег...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
23 января в 18:27
3 крыша, умрем как мужики
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 808
23 января в 17:43
Не знал , что Дюков любит фантастику?!?
a3r3v3
a3r3v3
   224 / 808
23 января в 17:31
Газпром-крыша РФС
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 17:17
Осталось денег от царя выморщить на крышу. На зряплату и перелеты едва - едва хватает...
Багров-брат
Багров-брат ответил Absinthe3
   275 / 808
23 января в 17:13
Давно пора! Тем более в Сибири бакланов нет)
Ну, сколько недорослей в сети пасётся...))) Бакланы в Сибири водятся, так-как есть у крупные водоёмы, и материковая береговая линия...))) Уроки географии зря прогуливаешь...)))
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
23 января в 17:11
Сибирь хотят взять под лазурную крышу! Тут выбора нет!
4RT
4RT
   208 / 808
23 января в 17:10
"Шальке" тоже газпромоский,ты попробуй такой стадион построить на СВОИ деньги,а не на ворованные!!!
Tommy Lee
Tommy Lee
   263 / 808
23 января в 17:09
"И если мы говорим о регионах...и тут же о Питере" Периферия епт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Т34
   3 / 808
23 января в 17:07
Кто вам мешает? Заканчивайте. Играйте в хоккей. А мы будем играть в Футбол, только не надо мешать нашему футболу, надо гнать поганой метлой этих "специалистов", которые далеки от футбола, но пытаются им руководить. Это маразм, когда в нашей стране в футбол играют зимой, а летом, когда можно играть везде, футболисты отдыхают. Одни умники придумали сравняться с европейским календарем, чтобы побеждать в еврокубках. Лучше играть не стали, но, в итоге, там играют и зимой, а мы два с половиной месяца выпадаем из футбола. Я не буду перечислять все то, что вредит нашему футболу, это и так все знают. Но самое главное вредительство это то, что руководят футболом некомпетентные люди и меняют одних чиновников на других. А потом удивляемся, что составители календаря, оказывается, не знают, что в декабре в Сибири у нас зима. Грабли постоянно в действии, не успевают опуститься, как на них снова наступают.
Лол, какие грабли, нужно было бы - сделали бы. Они просто пилят, и все.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   124 / 808
23 января в 16:54
Загнул, такое даже свиньи себе позволить не могут.
lobsterdam
lobsterdam ответил Т34
   324 / 808
23 января в 16:37
Кто вам мешает? Заканчивайте. Играйте в хоккей. А мы будем играть в Футбол, только не надо мешать нашему футболу, надо гнать поганой метлой этих "специалистов", которые далеки от футбола, но пытаются им руководить. Это маразм, когда в нашей стране в футбол играют зимой, а летом, когда можно играть везде, футболисты отдыхают. Одни умники придумали сравняться с европейским календарем, чтобы побеждать в еврокубках. Лучше играть не стали, но, в итоге, там играют и зимой, а мы два с половиной месяца выпадаем из футбола. Я не буду перечислять все то, что вредит нашему футболу, это и так все знают. Но самое главное вредительство это то, что руководят футболом некомпетентные люди и меняют одних чиновников на других. А потом удивляемся, что составители календаря, оказывается, не знают, что в декабре в Сибири у нас зима. Грабли постоянно в действии, не успевают опуститься, как на них снова наступают.
это - особой конструкции электронные грабли (гаджет), детище еще одного деятеля из сколково.
Absinthe3
Absinthe3
   442 / 808
23 января в 16:33
Давно пора! Тем более в Сибири бакланов нет)
lobsterdam
lobsterdam ответил Miaf
   324 / 808
23 января в 16:30
Ну конечно, сибирские клубы, у которых болельщиков едва ли наберется 2-3 тысячи должны обзавестись крышей за счет государства, которая никогда не окупится и проржавеет.
да, потому что местные "крыши" не потянут!
Novograd
Novograd
   481 / 808
23 января в 16:30
рубите лес чувахи аххахахаха
Palex
Palex ответил Дмитрий Климович 2
   284 / 808
23 января в 16:24
Точно уж не он.
Miaf
Miaf
   38 / 808
23 января в 16:13
Ну конечно, сибирские клубы, у которых болельщиков едва ли наберется 2-3 тысячи должны обзавестись крышей за счет государства, которая никогда не окупится и проржавеет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Константин Белых
   188 / 808
23 января в 16:06
и еще скажите дядя Дюков вот что. Вот построили стадик в Екате. Хороший стадик-новый красивый для ЧМ вполне подходящий. Но скажите какого банана было не построить крышу сразу? Что это триллион баксов бы стоило? Или Екат у нас субтропики стали? Или вы не знали? И почему я должен в декабре примерзать жопой к креслу только потому что кто то решил-в Питере нужна крыша-а вот в Екате перебьются! Зато Шальке бюджет опять выделим..
И не только "Шальке", но и "Црвене звезде", оплачивают перелеты команд в Китай и обратно и еще множество непрофильных расходов.
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