Дюков: «Сибирские клубы должны обзаводиться стадионами с крышей»

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что сибирские клубы РПЛ должны развивать инфраструктуру стадионов для комфорта болельщиков, в частности стремиться к возведению арен с раздвижной крышей.
Есть проблемы инфраструктурного характера в регионах. И если мы говорим о регионах, где есть команды, которые играют в РПЛ, то поставлена задача иметь современную инфраструктуру, стадион. Если мы говорим о Сибири, мне кажется правильным решить проблему крыши на примере арены, построенной в Санкт-Петербурге.
Крыша позволит иметь возможность снять верхнюю одежду, как в театре. Располагая такой ареной в Новосибирске или Красноярске, можно круглогодично проводить мероприятия, как на домашнем стадионе «Шальке».
Ранее Дюков заявил, что у РФС может увеличиться финансирование.
И межде прочим, была я лично как-то раз на матче Сибири, когда она в РПЛ играла) Локо приезжал, полный стадик!)
И межде прочим, была я лично как-то раз на матче Сибири, когда она в РПЛ играла) Локо приезжал, полный стадик!)
Средняя посещаемость 1 276 человек
Это собственно 30-50 тысяч?
На стадион с крышей будут ходить максимум один сезон, дальше все как обычно. Где гарантии посещаемости?
Средняя посещаемость 1 276 человек
Это собственно 30-50 тысяч?
На стадион с крышей будут ходить максимум один сезон, дальше все как обычно. Где гарантии посещаемости?
На второй дивизион ходят и собственный фан сектор есть !) Фан сектор хоккейного клуба почти в полном составе заглядывает) Когда ЦСКА в Кубке приезжал полный стадик набирался (конечно, вместимостью не на 30-50 тыс;) )
И это я только про один сибирский клуб из второго дивизиона рассказала:)
На второй дивизион ходят и собственный фан сектор есть !) Фан сектор хоккейного клуба почти в полном составе заглядывает) Когда ЦСКА в Кубке приезжал полный стадик набирался (конечно, вместимостью не на 30-50 тыс;) )
И это я только про один сибирский клуб из второго дивизиона рассказала:)
Правильно : " Сибирские клубы должны обзаводиться крышей!)" ))
Правильно : " Сибирские клубы должны обзаводиться крышей!)" ))